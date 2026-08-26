Así fue como Chivas le respondió al Loco Abreu, entrenador de Xolos, tras polémica sobre quién tiene más mexicanos

Chivas le contestó a Abreu en redes (@Chivas)

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La goleada de Chivas sobre Xolos no terminó con el silbatazo final. Después del 5-2 en el Estadio Akron, el entrenador de Tijuana, Sebastián “Loco” Abreu, abrió una polémica al asegurar que su equipo había utilizado más “mexicanos mexicanos” que el Guadalajara, en referencia a los futbolistas mexicoamericanos que forman parte del plantel rojiblanco.

El Rebaño no respondió con declaraciones, pero sí encontró una forma de contestar desde sus redes sociales: primero con un contundente “Mexicano5” y después destacando el lugar de nacimiento de los jugadores que marcaron los cinco goles.

Chivas respondió al Loco Abreu con el “Mexicano5”

La respuesta de Chivas llegó poco después de las declaraciones del estratega uruguayo.

En su cuenta oficial de X, el club publicó una imagen acompañada por el mensaje “Mexicano5”, utilizando el número cinco como parte de la palabra y, al mismo tiempo, como referencia directa a los cinco goles que el Guadalajara le había marcado a Xolos.

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El mensaje fue breve, pero difícilmente podía interpretarse como una publicación ajena a la polémica. Abreu había puesto sobre la mesa la cantidad de jugadores nacidos en México que utilizaba cada equipo y el Guadalajara contestó utilizando precisamente el resultado del encuentro.

La situación tomó mayor fuerza porque el marcador había sido contundente. Chivas se impuso 5-2 en la Jornada 5 del Apertura 2026, le quitó el invicto a Tijuana y consiguió sus cinco anotaciones antes de que el conjunto fronterizo pudiera reaccionar en el cierre del partido.

Los goles rojiblancos fueron de Santiago Sandoval, Ricardo Marín, quien marcó en dos ocasiones, Roberto Alvarado y Diego Campillo.

Además, la discusión sobre quién tenía más jugadores nacidos en México fue cuestionada posteriormente.

Bajo el propio criterio utilizado por Abreu, reportes sobre las alineaciones señalaron que Chivas comenzó con 10 futbolistas nacidos en México, mientras que Xolos lo hizo con ocho.

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El Rebaño presumió de dónde eran sus cinco goleadores

La estrategia de comunicación de Chivas no se quedó en el “Mexicano5”. En publicaciones posteriores, el club acompañó los videos de sus anotaciones con referencias al lugar de nacimiento de los autores de los goles, reforzando el mensaje que había lanzado previamente.

Para el primero, Santiago Sandoval fue presentado como futbolista de Boca del Río, Veracruz, con la frase “del meritito Boca del Río”.

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Posteriormente, el doblete de Ricardo Marín fue acompañado por la referencia “de CDMX para el mundo”.

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La cuarta anotación, obra de Roberto Alvarado, fue presentada haciendo énfasis en que el atacante es oriundo de Salamanca, Guanajuato.

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Finalmente, para el quinto gol, el club señaló a Diego Campillo como jugador de Durango, justo cuando la goleada quedaba sellada con la llamada “manita”. El partido terminó 5-2 y las cinco anotaciones del Guadalajara fueron conseguidas por jugadores nacidos en México.

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De esta manera, el Guadalajara evitó entrar en una discusión pública con el técnico de Xolos y optó por responder mediante sus propios contenidos digitales.

La secuencia permitió que el marcador adquiriera un significado adicional dentro de la polémica: cada gol terminó acompañado por una referencia al origen de su autor.

La declaración de Sebastián Abreu llegó después de reconocer que Chivas había sido superior y que Tijuana no estaba al nivel del Guadalajara, Cruz Azul o América en cuanto a presupuesto.

Sin embargo, su comentario sobre los “mexicanos mexicanos” terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados después del partido.