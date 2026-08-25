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La UNAM se mantiene invicta como la universidad número uno de México, según dos rankings globales

Las dos mediciones internacionales coinciden en que ninguna otra institución del país la rebasa en investigación

UNAM
FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se reafirma como la institución de educación superior mejor posicionada de México y una de las más destacadas de América Latina, de acuerdo con los resultados más recientes de dos clasificaciones internacionales: el Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2026 y el Ranking Webometrics.

Aunque ambas mediciones utilizan metodologías distintas, coinciden en un punto: ninguna otra universidad mexicana supera a la UNAM en desempeño académico, científico y de visibilidad internacional.

Segundo lugar en América Latina, según el ARWU

El ARWU 2026, elaborado por el Instituto de Educación Superior de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, evalúa a más de 2 mil 500 universidades de investigación científica en todo el mundo y publica únicamente a las mil mejor posicionadas.

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En esta edición, difundida el pasado 15 de agosto, la UNAM se ubica en el rango 201-300 a nivel mundial, posición que ha mantenido durante las últimas seis ediciones del ranking.

Entre los hallazgos más relevantes:

  • La UNAM es la institución mexicana mejor colocada en esta clasificación.
  • Ocupa el segundo lugar en América Latina, solo detrás de la Universidad de São Paulo.
  • El Instituto Politécnico Nacional es la única otra universidad mexicana incluida entre las mil mejores del mundo.
La evaluación de la Universidad Jiao Tong de Shanghái la ubica en el bloque 201-300 del mundo y considera indicadores como Nobel y Medallas Fields, investigadores altamente citados y publicaciones indexadas en bases científicas. EFE/ Mario Guzmán
La evaluación de la Universidad Jiao Tong de Shanghái la ubica en el bloque 201-300 del mundo y considera indicadores como Nobel y Medallas Fields, investigadores altamente citados y publicaciones indexadas en bases científicas. EFE/ Mario Guzmán

El ranking ARWU basa su metodología en variables directamente relacionadas con la investigación y el desempeño científico, entre ellas:

  • Premios Nobel y Medallas Fields obtenidos por egresados o profesores.
  • Número de investigadores altamente citados.
  • Publicaciones en bases científicas internacionales indexadas.
  • Desempeño académico per cápita de cada institución.

Cabe señalar que, a partir del lugar 101, el ARWU agrupa a las universidades por rangos en lugar de asignar una posición individual, por lo que la UNAM no tiene un número específico dentro del bloque 201-300.

Lugar 127 a nivel mundial en Webometrics

La segunda clasificación, el Ranking Webometrics, publicó su edición más reciente el 22 de julio de 2026, ubicando a la UNAM en el lugar 127 a nivel mundial, dentro de un universo de aproximadamente 32 mil instituciones de educación superior distribuidas en más de 200 países.

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Este resultado coloca a la UNAM como:

  • La única universidad mexicana dentro de las primeras 500 posiciones globales.
  • La institución nacional mejor posicionada, seguida por el Tecnológico de Monterrey en el segundo lugar dentro de México.

A diferencia del ARWU, Webometrics centra su metodología en analizar la presencia y el alcance del conocimiento generado por las universidades, tomando en cuenta la visibilidad e impacto de los contenidos académicos en internet.

UNAM
La clasificación revisa presencia e impacto del conocimiento en internet entre unas 32 mil instituciones de más de 200 países, y en México la siguiente mejor posicionada es el Tecnológico de Monterrey. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Un referente académico y científico para la región

Los resultados de ambas mediciones —con enfoques metodológicos distintos pero conclusiones convergentes— ubican a la UNAM en una posición de liderazgo nacional y entre las principales universidades de América Latina.

De acuerdo con la información difundida, este desempeño responde al trabajo sostenido de la comunidad universitaria en la generación de conocimiento con proyección internacional, tanto en el terreno de la investigación científica como en la difusión digital de sus contenidos académicos.

Los datos de 2026 ofrecen así elementos objetivos para dimensionar el peso académico y científico de la institución, al tiempo que señalan las áreas en las que, de acuerdo con estos parámetros, existe margen para continuar fortaleciendo su posicionamiento en el panorama educativo global.

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