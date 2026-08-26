El perfil psicológico de El Chapo Guzmán: expertos no habrían logrado definirlo, afirma actor de ‘La Captura’

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El fenómeno que rodea a Joaquín El Chapo Guzmán sigue generando relatos inéditos, especialmente tras el estreno de La captura, donde su figura vuelve a escena desde ángulos poco explorados.

En una entrevista reciente con Javier Risco, el actor Héctor Kotsifakis, quien lo interpreta en la cinta, permitió conocer cómo se nutrió el personaje a partir de testimonios directos, incluido el de quien fuera su maestro de teatro y la persona que hizo su perfil psicológico.

¿Cómo fue la construcción del personaje?

Para dar vida a El Chapo, Héctor Kotsifakis recurrió a fuentes cercanas al capo, entre ellos su maestro de teatro en El Altiplano.

(Captura de pantalla/Netflix)

“Me documenté mucho más con gente que estuvo cercana a él. Hablé con personas que lo trataron un tiempo como su maestro de teatro, por ejemplo, en el penal. Él me dio muchísima información”, explicó Kotsifakis.

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Los detalles sobre cómo caminaba, hablaba, lo que le conmovía y su estilo reservado alimentaron la caracterización.

¿Qué se sabe del perfil psicológico del Chapo?

El trabajo de mesa incluyó también la revisión de su perfil psicológico, con la conclusión de que ni siquiera los expertos pudieron etiquetarlo completamente:

“Se cuidaba de no ser estudiado, cómo su inteligencia lo hacía no dejarse ver para que no lo puedan clasificar fácilmente. También la, la persona que hizo su perfil psicológico, me di cuenta en un Zoom que tuvimos con ella que nunca pudo analizarlo completamente”, señaló Héctor.

El actor mencionó que la experta le detalló que según su análisis el capo era un psicópata.

“Pero no tenía los elementos absolutamente claros para poder meterlo dentro de esa etiqueta, ¿sabes? Porque cuidaba muy bien lo que decía. Era muy educado, nunca decía groserías. Siempre hablaba de usted a todo mundo. Con las mujeres era muy galante, cualquier mujer, nomás por ser mujer. Como ahora sí que chapado a la antigua", sentenció.

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Joaquín "El Chapo" Guzmán pasará el resto de sus días en prisión. (Fotoarte: Jovani Silva)

La anécdota de la obra de teatro en El Altiplano

Uno de los momentos más reveladores fue la experiencia de Guzmán como actor aficionado durante su reclusión. El maestro de teatro le narró al actor que El Chapo preparó un monólogo de Don Juan Tenorio, esmerándose por imitar el acento español.

“El maestro le decía: ‘Tienes que hablar como español, ¿no? Porque pues no vas a hablar como de Sinaloa’. Y él estuvo pues que ceceaba y ceceaba todo el tiempo tratando de imitar el acento español".

La presión habría crecido cuando los trabajadores del penal pidieron ver la función: “Y le decía el maestro: ‘Chapo, cuando esté seguro ya podemos hablar a la gente para dar la función’”.

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El Chapo Guzmán fue transferido a una prisión de Colorado en julio pasado (Fotoarte: Jovani Silva/Infobae)

El día de la presentación, la función fue únicamente para el personal del penal. Al iniciar, Guzmán soltó su primer texto, pero su acento sinaloense provocó risas.

“Se bloquea y se sale del escenario y se va al camerino. Ahí va el maestro a buscarlo y lo encuentra golpeando la pared, enojado, con lágrimas en los ojos, diciendo: ‘Le fallé, maestro. Discúlpeme, le fallé’”.

El compromiso de Guzmán era tal que lo único que le importaba era no defraudar a su maestro. “Eso habla mucho de su carácter”, concluyó Kotsifakis.

Dudas sobre interpretar al capo y el mensaje de la película

En la entrevista, Kotsifakis confesó que en algún momento pensó en rechazar el papel de El Chapo Guzmán, pero lo asumió como un reto profesional.

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“A mí siempre, cuando he pensado: ‘Es mejor no hacerlo’, algo de mi carácter me dice que no sea miedoso, que lo haga”, afirmó.

Destacó que el guion aborda la historia desde una perspectiva diferente, enfocada en la ética y la honestidad de los policías involucrados en la captura:

“No el mexicano es un irresponsable tranza, no puede ser que nosotros mismos hablemos así de nosotros”.

La Captura reconstruye la detención definitiva de Joaquín Guzmán Loera el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. (YouTube: Netflix LATAM)

El mensaje de La captura busca reivindicar a quienes hacen bien su trabajo, lejos de las narrativas tradicionales que asocian a los policías exclusivamente con la corrupción.

“Creo que siempre ha habido algunos personajes que no se corrompen, pero no son las historias que se cuentan”, señaló el actor. Así, la producción rescata la dimensión humana y ética de los protagonistas, y muestra el lado menos conocido del narcotraficante más famoso de México.

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