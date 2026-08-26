México se enfrentará a Puerto Rico por el boleto al Mundial Femenil de Voleibol 2027 y al Clasificatorio Olímpico

El tricolor venció a Costa Rica en el cuadro por el quinto lugar y mantiene vivas las esperanzas de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Olimpismo Mexicano)

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La Selección Mexicana Femenil de Voleibol vence a Costa Rica en tres sets (25-19, 25-7, 25-15) durante el duelo por los lugares del quinto al octavo en el Campeonato Continental NORCECA.

Con este resultado, México enfrentará a Puerto Rico este miércoles 26 de agosto a las 12:30 horas, en busca del último boleto al Mundial de la especialidad y al clasificatorio olímpico.

La transmisión del encuentro puede seguirse de forma gratuita a través del Youtube de Reinas del Caribe.

Cómo se define el pase a Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana busca el pase a Los Ángeles 2028. (Selección Mexicana Voleibol)

Si México vence a Puerto Rico, clasificará al Playoff Olímpico que se disputará del 28 al 29 de agosto. Este mini-torneo de eliminación directa otorga un único boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El formato de competencia se divide en dos etapas definitivas:

Semifinales (28 de agosto): Las cuatro selecciones clasificadas se enfrentarán a partido único según su posición previa (1.º vs. 4.º y 2.º vs. 3.º).

Gran Final (29 de agosto): Los dos equipos ganadores disputarán el partido por el campeonato.

El combinado que resulte campeón obtendrá la plaza olímpica directa para LA28.

El camino de México en el Campeonato Continental NORCECA

México sigue soñando con LA28. (Olimpismo Mexicano)

El equipo mexicano tuvo un inicio complicado en el torneo, tras caer en tres sets ante Canadá y Estados Unidos. A pesar de estas derrotas, la selección mostró mejoría cuando enfrentó a Trinidad y Tobago, a quienes venció en tres parciales, donde el último set terminó con un marcador inusual de 25-0, conocido como “golden set”.

Dicho resultado permitió a México avanzar a los cuartos de final, donde enfrentaron a Cuba. En ese encuentro, el equipo mexicano no logró avanzar, pero aún conservó posibilidades de clasificar al Mundial y al playoff olímpico, gracias al formato de competencia.

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México accedió a la llave por los puestos del quinto al octavo lugar. En esa parte el cuadro, la selección derrotó a Costa Rica, lo que les permitió mantenerse en la pelea por un lugar en el torneo.

Ahora, el equipo jugará su último partido ante Puerto Rico, en el que buscarán asegurar su pase y cerrar el torneo de la mejor manera.

Vías alternativas de clasificación a Los Ángeles 2028

Estas son las vías alternativas de clasificación para México si no obtiene su boleto en el Campeonato Continental. (Selección Mexicana Voleibol)

La Selección Mexicana Femenil de Voleibol aún tendrá opciones para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 si no logra su pase durante el Campeonato Continental NORCECA.

La primera alternativa será la Copa del Mundo de Voleibol 2027. En este torneo, los tres equipos mejor posicionados en el ranking final, que no hayan asegurado previamente su boleto olímpico, obtendrán un lugar para la justa de LA28.

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Dicha competencia reunirá a 32 selecciones, distribuidas en ocho grupos de cuatro equipos en una primera fase bajo el formato round robin. Los dos mejores conjuntos de cada grupo avanzarán a los octavos de final, donde iniciarán las eliminatorias directas hasta la final.

La Copa del Mundo femenina se disputará del 20 de agosto al 5 de septiembre de 2027, con Estados Unidos y Canadá como sedes principales del torneo.

Otra vía de clasificación para el equipo mexicano será el ranking mundial de la FIVB en junio de 2028. Las últimas tres plazas a Juegos Olímpicos se asignarán a las selecciones mejor posicionadas en la clasificación global femenina al término de la fase preliminar de la Volleyball Nations League 2028.

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Este beneficio aplica únicamente para los equipos que no hayan conseguido su pase por otros caminos. La fecha tentativa para este corte es el 11 de junio de 2028 para la rama femenil, y el 18 de junio para la varonil.

De esta forma, el ciclo olímpico mantiene abiertas distintas rutas para que las selecciones mexicanas busquen un lugar en Los Ángeles 2028, lo que amplía las expectativas del voleibol nacional en el escenario internacional.