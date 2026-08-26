Tres adolescentes 14 y 15 años salieron a jugar a una presa en Tepotzotlán y desaparecieron, sus celulares fueron apagados

Tadeo, Jaime y Héctor salieron a jugar el domingo 23 y desaparecieron en Tepotzotlán Foto: Facebook

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Tadeo, Jaime y Héctor desaparecieron en Tepotzotlán la tarde del 23 de agosto después de salir juntos a jugar en la colonia Ricardo Flores Magón, y sus familias pidieron ayuda para localizarlos luego de que ninguno regresó a casa y sus teléfonos celulares fueron apagados.

Familiares y amigos formaron brigadas civiles de búsqueda y contemplaron extender los recorridos hacia la presa La Concha, después de revisar sin éxito los puntos donde los adolescentes acostumbraban reunirse. Las autoridades también solicitaron que cualquier dato sobre su posible paradero fuera comunicado de forma confidencial a los números 800 890 2940 y (722) 283 2012.

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La desaparición fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el programa ODISEA, que iniciaron la elaboración y difusión de las cédulas oficiales de búsqueda. Los tres adolescentes tenían entre 14 y 15 años y fueron vistos por última vez el mismo día.

Los tres adolescentes salieron juntos de la colonia Ricardo Flores Magón

De acuerdo con la información difundida en las fichas, el primero de los menores buscados fue Tadeo Josefat Vargas Ruíz, de 14 años, identificado con el folio ODI/CUA/A/1035402/2026. Midió 1.50 metros, tuvo complexión delgada, tez morena clara, cabello castaño obscuro y ojos café obscuro.

Al momento de su desaparición, Tadeo vestía pants negro, sudadera blanca y tenis rosas. Ese conjunto de señas fue integrado a la cédula para facilitar su identificación.

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El segundo adolescente fue Jaime René Darling Cervantes, de 15 años, con folio ODI/CUA/A/1035399/2026. Midió 1.60 metros, tuvo complexión delgada, tez blanca, cabello castaño obscuro y ojos café claro medianos.

Jaime llevaba pants negro, sudadera negra y tenis negros cuando desapareció. Como seña particular, sus familiares señalaron un lunar visible en el costado derecho del cuello.

El tercer caso correspondió a Héctor Samuel Guevara Sánchez, también de 15 años, con ficha ODI/CUA/A/1035401/2026. Midió 1.60 metros, tuvo complexión delgada, tez morena obscura, cabello negro y ojos café obscuro grandes.

Héctor vestía pants negro, sudadera negra y tenis blancos con franjas rojas y amarillas. Las tres fichas coincidieron en que los adolescentes habían salido juntos y desde entonces se perdió todo rastro.

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Los celulares fueron apagados y las familias acudieron a denunciar

La alerta creció cuando los padres advirtieron que los tres menores no volvieron a sus domicilios al caer la noche. Al intentar ubicarlos, confirmaron que los celulares de los tres estaban apagados y que no había comunicación con ninguno.

Ese fue el dato central que empujó la denuncia formal: los tres adolescentes desaparecieron al mismo tiempo, salieron juntos a jugar y después sus líneas dejaron de estar disponibles. A partir de esa ausencia simultánea, las familias acudieron ante las autoridades estatales para activar la búsqueda.

La Fiscalía del Estado de México y ODISEA abrieron las investigaciones correspondientes para localizar a los adolescentes. Las cédulas oficiales comenzaron a circular con fotografías, rasgos físicos, ropa y folios de identificación.

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En paralelo, familiares y amigos organizaron recorridos por distintos puntos de Tepotzotlán donde los jóvenes solían reunirse. Al no encontrar indicios en esos sitios, proyectaron mover las brigadas a las inmediaciones de la presa La Concha.

Los allegados de Tadeo, Jaime y Héctor pidieron a la ciudadanía compartir las fichas de búsqueda y aportar cualquier información útil. Las autoridades indicaron que los reportes podían hacerse de forma confidencial a las líneas habilitadas para ese fin.

Los tres adolescentes desaparecieron el 23 de agosto tras salir juntos a jugar en la colonia Ricardo Flores Magón, en Tepotzotlán.

Sus familias denunciaron el caso después de confirmar que ninguno regresó a casa y que los celulares de los tres estaban apagados.

La Fiscalía del Estado de México y ODISEA emitieron las fichas de búsqueda, mientras familiares y amigos realizaron brigadas y contemplaron ampliar los recorridos hacia la presa La Concha.