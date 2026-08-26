México

Tres adolescentes 14 y 15 años salieron a jugar a una presa en Tepotzotlán y desaparecieron, sus celulares fueron apagados

Tadeo, Héctor y Jaime salieron a jugar el domingo 23 de agosto y no regresaron a casa, su familias reviosaron el punto donde dijeron que estarían y no los hallaron

Tadeo, Jaime y Héctor salieron a jugar el domingo 23 y desaparecieron en Tepotzotlán Foto: Facebook
Tadeo, Jaime y Héctor salieron a jugar el domingo 23 y desaparecieron en Tepotzotlán Foto: Facebook
Guardar

Tadeo, Jaime y Héctor desaparecieron en Tepotzotlán la tarde del 23 de agosto después de salir juntos a jugar en la colonia Ricardo Flores Magón, y sus familias pidieron ayuda para localizarlos luego de que ninguno regresó a casa y sus teléfonos celulares fueron apagados.

Familiares y amigos formaron brigadas civiles de búsqueda y contemplaron extender los recorridos hacia la presa La Concha, después de revisar sin éxito los puntos donde los adolescentes acostumbraban reunirse. Las autoridades también solicitaron que cualquier dato sobre su posible paradero fuera comunicado de forma confidencial a los números 800 890 2940 y (722) 283 2012.

PUBLICIDAD

La desaparición fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el programa ODISEA, que iniciaron la elaboración y difusión de las cédulas oficiales de búsqueda. Los tres adolescentes tenían entre 14 y 15 años y fueron vistos por última vez el mismo día.

Los tres adolescentes salieron juntos de la colonia Ricardo Flores Magón

De acuerdo con la información difundida en las fichas, el primero de los menores buscados fue Tadeo Josefat Vargas Ruíz, de 14 años, identificado con el folio ODI/CUA/A/1035402/2026. Midió 1.50 metros, tuvo complexión delgada, tez morena clara, cabello castaño obscuro y ojos café obscuro.

Al momento de su desaparición, Tadeo vestía pants negro, sudadera blanca y tenis rosas. Ese conjunto de señas fue integrado a la cédula para facilitar su identificación.

PUBLICIDAD

El segundo adolescente fue Jaime René Darling Cervantes, de 15 años, con folio ODI/CUA/A/1035399/2026. Midió 1.60 metros, tuvo complexión delgada, tez blanca, cabello castaño obscuro y ojos café claro medianos.

Jaime llevaba pants negro, sudadera negra y tenis negros cuando desapareció. Como seña particular, sus familiares señalaron un lunar visible en el costado derecho del cuello.

El tercer caso correspondió a Héctor Samuel Guevara Sánchez, también de 15 años, con ficha ODI/CUA/A/1035401/2026. Midió 1.60 metros, tuvo complexión delgada, tez morena obscura, cabello negro y ojos café obscuro grandes.

Héctor vestía pants negro, sudadera negra y tenis blancos con franjas rojas y amarillas. Las tres fichas coincidieron en que los adolescentes habían salido juntos y desde entonces se perdió todo rastro.

Los celulares fueron apagados y las familias acudieron a denunciar

La alerta creció cuando los padres advirtieron que los tres menores no volvieron a sus domicilios al caer la noche. Al intentar ubicarlos, confirmaron que los celulares de los tres estaban apagados y que no había comunicación con ninguno.

Ese fue el dato central que empujó la denuncia formal: los tres adolescentes desaparecieron al mismo tiempo, salieron juntos a jugar y después sus líneas dejaron de estar disponibles. A partir de esa ausencia simultánea, las familias acudieron ante las autoridades estatales para activar la búsqueda.

La Fiscalía del Estado de México y ODISEA abrieron las investigaciones correspondientes para localizar a los adolescentes. Las cédulas oficiales comenzaron a circular con fotografías, rasgos físicos, ropa y folios de identificación.

En paralelo, familiares y amigos organizaron recorridos por distintos puntos de Tepotzotlán donde los jóvenes solían reunirse. Al no encontrar indicios en esos sitios, proyectaron mover las brigadas a las inmediaciones de la presa La Concha.

Los allegados de Tadeo, Jaime y Héctor pidieron a la ciudadanía compartir las fichas de búsqueda y aportar cualquier información útil. Las autoridades indicaron que los reportes podían hacerse de forma confidencial a las líneas habilitadas para ese fin.

  • Los tres adolescentes desaparecieron el 23 de agosto tras salir juntos a jugar en la colonia Ricardo Flores Magón, en Tepotzotlán.
  • Sus familias denunciaron el caso después de confirmar que ninguno regresó a casa y que los celulares de los tres estaban apagados.
  • La Fiscalía del Estado de México y ODISEA emitieron las fichas de búsqueda, mientras familiares y amigos realizaron brigadas y contemplaron ampliar los recorridos hacia la presa La Concha.

Temas Relacionados

mexico-noticiasdesaparecidosTepotzotlánadolescentesEstado de MéxicoEdomexNarco en MéxicoNarcotráfico en México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alicia Bárcena revela que pidió la renuncia del representante de Semarnat en Nayarit por caso Punta de Mita y otros conflictos ambientales

Desde hace meses habitantes de Punta de Mita, en Nayarit, han denunciado la privatización de una de sus playas

Alicia Bárcena revela que pidió la renuncia del representante de Semarnat en Nayarit por caso Punta de Mita y otros conflictos ambientales

Tonic Fest llega a Acapulco con un programa que une generaciones: Marco Antonio Solís, El Recodo, Kenia Os y mucho más

La jornada final suma a Polymarchs, Piso 21 y Víctimas del Doctor Cerebro en una noche frente al mar que, según Sur Acapulco, termina con la artista regiomontana

Tonic Fest llega a Acapulco con un programa que une generaciones: Marco Antonio Solís, El Recodo, Kenia Os y mucho más

Registros Apoyos Bienestar 2026: qué programas abren inscripciones en septiembre, cuánto dinero dan y cuáles son lo requisitos

Como parte de la estrategia, el gobierno abre nuevas convocatorias durante todo el año para que más personas se puedan sumar

Registros Apoyos Bienestar 2026: qué programas abren inscripciones en septiembre, cuánto dinero dan y cuáles son lo requisitos

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen a 2 por suplantar a aspirantes en examen UNAM

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen a 2 por suplantar a aspirantes en examen UNAM

Precio del huevo golpea bolsillos en México con su mayor aumento en 20 años: ¿Cuánto cuesta el kilo y dónde comprarlo más barato?

Este alimento de la canasta básica se encareció 7.92% durante la primera mitad de agosto y se convirtió en el producto que más presionó la inflación nacional

Precio del huevo golpea bolsillos en México con su mayor aumento en 20 años: ¿Cuánto cuesta el kilo y dónde comprarlo más barato?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen a 2 por suplantar a aspirantes en examen UNAM

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen a 2 por suplantar a aspirantes en examen UNAM

¿Aguachile o enchiladas?: esta es la comida que Emma Coronel amaba cocinarle a “El Chapo” Guzmán

Caen dos estafadores del método ‘falso mecánico’ al sur de la CDMX: así engañaban a sus víctimas

El reclamo de más de 40 medios de comunicación por periodistas asesinados en México: ¿Cuántos tendremos que morir para que el Estado actúe?

El día que 30 marinos detuvieron a “El Grande” en un fraccionamiento de lujo en Puebla sin disparar un tiro

ENTRETENIMIENTO

Tonic Fest llega a Acapulco con un programa que une generaciones: Marco Antonio Solís, El Recodo, Kenia Os y mucho más

Tonic Fest llega a Acapulco con un programa que une generaciones: Marco Antonio Solís, El Recodo, Kenia Os y mucho más

Yanet García sorprende con una ‘limpia’ usando un huevo en LCDLFM: ¿para qué sirve esta práctica contra las energías negativas?

Cuándo podría quedar libre Pablo Lyle, actor mexicano condenado a 5 años en prsión por homicidio involuntario

Hijo de Juan Gabriel quiere que Bad Bunny cante los éxitos del Divo de Juárez

A 22 años del estreno de Shrek 2 Eugenio Derbez comparte fotos junto al elenco original

DEPORTES

Este es el número que portará la ‘Hormiga’ González en el Olympiacos de Grecia

Este es el número que portará la ‘Hormiga’ González en el Olympiacos de Grecia

¿Harry Kane apoyó la protesta de la Liga de Expansión? El gesto que desató las teorías

Chicharito Hernández habla sobre cómo le afecta emocionalmente el distanciamiento con sus hijos

Henry Martín habla de la mala racha que vivió en el América: ‘Nunca me di por vencido’

México se enfrentará a Puerto Rico por el boleto al Mundial Femenil de Voleibol 2027 y al Clasificatorio Olímpico