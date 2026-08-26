Cuándo podría quedar libre Pablo Lyle, actor mexicano condenado a 5 años en prsión por homicidio involuntario

Cuándo podría salir de la cárcel Pablo Lyle en este 2026 tras 4 años de sentencia por homicidio involuntario (Foto: Telemundo RS)

Guardar

Pablo Lyle, actor mexicano conocido por sus papeles en telenovelas, podría recuperar su libertad este año tras pasar cuatro años encarcelado por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

La periodista Tanya Charry informó en el programa El Gordo y la Flaca que la liberación de Lyle, prevista inicialmente para septiembre de 2027, se adelanta gracias a su buena conducta y al tiempo ya cumplido en prisión.

De acuerdo con el reporte de Charry, transmitido por Univision, la condena de Pablo Lyle se redujo debido a su comportamiento dentro de la cárcel y al cumplimiento de los requisitos legales. El actor, sentenciado en 2023, permanece bajo custodia en Estados Unidos y enfrenta la expectativa de un proceso de deportación a México al concluir su condena.

PUBLICIDAD

La jueza Marisa Tinkler Méndez, quien dictó la sentencia, subrayó la dificultad del caso. El homicidio involuntario de Hernández ocurrió en un altercado vial el 31 de marzo de 2019 en Miami. Lyle fue condenado en febrero de 2023 a cinco años de prisión, una pena menor considerando que el delito puede acarrear hasta quince años de privación de libertad.

Reducción de condena y nueva fecha de liberación del actor Pablo Lyle

La fecha en que Pablo Lyle saldría de prisión, según Tanya Charry, es el 29 de diciembre de 2026. Charry detalló: “Este fin de año será definitivamente el más esperado para Pablo Lyle porque para esa fecha se espera que el actor recupere su libertad después de estar tres años encarcelado por la muerte de Juan Hernández en un incidente de carretera sucedido en el 2019”.

PUBLICIDAD

Reducción de condena y nueva fecha de liberación del actor Pablo Lyle (Pedro Portal/Miami Herald via AP, Pool, Archivo)

La reducción de la condena representa un cambio significativo respecto a la fecha inicial prevista, septiembre de 2027. Charry explicó en El Gordo y la Flaca que la rebaja se otorgó por el tiempo cumplido durante el proceso y por buena conducta.

Al momento de recuperar su libertad, Lyle deberá enfrentar un procedimiento de deportación hacia México. Charry especificó: “Probablemente, y me cuentan algunos expertos, podrían iniciar el proceso de deportación unas semanas antes para que no tenga más tiempo en prisión, porque lo que se hace normalmente es que termina un proceso y, como quien decide, lo están esperando los de inmigración para llevarlo preso para iniciar otro proceso; pero en este caso podrían iniciarlo antes para que el 29 de diciembre sea el día en que Pablo Lyle regrese a la libertad”.

PUBLICIDAD

Sentencia y proceso judicial en Miami

La jueza Marisa Tinkler Méndez manifestó durante el juicio: “Este es uno de los dictámenes más difíciles que he tenido que hacer en el tiempo que llevo de jueza en el condado de Miami-Dade”. El actor fue declarado culpable de homicidio involuntario tras golpear a Juan Ricardo Hernández durante un altercado vial, lo que derivó en la muerte del ciudadano cubano.

La condena de cinco años impuesta a Lyle fue considerablemente menor a la máxima posible. El proceso penal y la sentencia se realizaron en el tribunal de Miami, donde la defensa del actor argumentó que actuó en defensa propia, aunque el jurado no aceptó esa versión.

PUBLICIDAD

Consecuencias personales: muerte del padre de Pablo Lyle

En paralelo a su condena, Pablo Lyle enfrentó la muerte de su padre, Jorge Lyle, el 13 de junio de 2026 en Mazatlán, Sinaloa. El deceso ocurrió tras varios días en estado delicado, consecuencia de un accidente doméstico que agravó el cuadro de Alzheimer que padecía desde hacía dos años.

Consecuencias personales: muerte del padre de Pablo Lyle (Carl Juste/Miami Herald vía AP, Pool, archivo)

El actor habría intentado obtener un permiso humanitario para salir de prisión y despedirse de su padre en México, según reportes de la periodista Inés Moreno. Sin embargo, el permiso fue negado, situación confirmada por el periodista Raúl Gutiérrez, quien escribió en la red social X:

“Falleció esta tarde el señor Jorge Lyle, padre del actor Pablo Lyle. Desde hace varios días, el actor intentaba obtener un permiso humanitario para salir de prisión en Estados Unidos y poder visitar a su padre, cuyo estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente. Sin embargo, dicho permiso nunca le fue concedido y, lamentablemente, este mediodía se confirmó el fallecimiento del señor Jorge Lyle”.

PUBLICIDAD

Jorge Lyle falleció a los 77 años y su familia optó por internarlo en una casa de reposo desde hacía aproximadamente dos años debido al avance del Alzheimer. El accidente en la institución donde residía provocó complicaciones que resultaron fatales.

La negativa del permiso humanitario dejó a Pablo Lyle sin la posibilidad de despedirse de su padre, lo que sumó una dificultad personal más a su proceso legal y penitenciario. La familia Lyle no ha emitido una declaración pública adicional sobre el fallecimiento.

Posible regreso a las telenovelas y futuro profesional

El productor Juan Osorio ha declarado en entrevistas que estaría dispuesto a ofrecer trabajo a Pablo Lyle una vez que recupere su libertad, argumentando que cree en las segundas oportunidades. Lyle, reconocido por su participación en telenovelas como Una familia con suerte y La sombra del pasado de TelevisaUnivision, podría reintegrarse al medio artístico tras cumplir su condena y resolver su situación migratoria.

PUBLICIDAD