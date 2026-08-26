Hijo de Juan Gabriel quiere que Bad Bunny cante los éxitos del Divo de Juárez

(REUTERS-Mike Blake/Instagram)

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El legado de Juan Gabriel continúa generando expectativas y emociones a una década de su partida.

En medio de los homenajes por su próximo aniversario luctuoso, Jean Aguilera, uno de los hijos del Divo de Juárez, compartió con la prensa su deseo de que artistas de la nueva generación, incluido Bad Bunny, interpreten el repertorio de su padre.

La declaración abrió el debate sobre los derechos de autor y las colaboraciones que el público espera ver en los escenarios. Las declaraciones fueron recogidas por diversos medios durante un encuentro reciente con reporteros.

¿Qué dijo Jean Aguilera?

Durante la conversación, Jean Aguilera expresó sentirse “muy feliz” por el cariño que el público sigue demostrando.

“Orgulloso como hijo de ver a mi papá continuando a triunfar y a vivir con su música gracias a su público, gracias a México, gracias a todo el mundo aquí, pues sin palabras, lleno de emoción, de felicidad y de amor”, dijo ante los micrófonos.

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A diez años de la muerte del intérprete, la familia ha mantenido viva la memoria del artista a través de misas, conciertos con mariachi y la promoción de su obra.

Las restricciones para cantar las canciones de Juan Gabriel y el sueño de una versión con Bad Bunny

Uno de los puntos más comentados fue el de los permisos para interpretar los éxitos del “Divo de Juárez”. Al ser consultado sobre la posibilidad de que otros artistas canten el repertorio, Jean Aguilera aclaró:

18/05/2026 Bad Bunny EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ZUMA VÍA EUROPA PRESS

“Siempre tratamos de incorporar otros artistas, especialmente de Juárez, porque Juan Gabriel nació ahí. Siempre invitamos a artistas jóvenes, chavos, para que participen y también den su talento”.

No obstante, reconoció que existen limitaciones legales. “Esos son para los abogados, yo no me meto con eso, para qué le miento”, explicó al ser cuestionado sobre los rumores de restricciones para que colegas rindan homenaje al cantautor.

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Sobre la responsabilidad que se atribuye a su hermano Iván Aguilera en este tema, respondió: “No creo que no es permitir, yo creo que es algo de legales y como de derechos, me imagino”.

Al hablar sobre sus preferencias, Jean Aguilera manifestó su entusiasmo por la idea de escuchar a Bad Bunny interpretar alguna de las canciones de su padre.

El cantante mexicano Juan Gabriel interpreta una canción durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990, con mariachis en el fondo. (YouTube: Juan Gabriel)

“Me gustan todos estos artistas. Sería, pues, como Bad Bunny estaría para hacer algo diferente. Natalia Lafourcade, que es una gran artista también. El que sea, es lo bonito de la música, que puede transmitir en otras versiones y es otra nueva canción”, comentó.

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El museo de Juan Gabriel y la posibilidad de una sede en la Ciudad de México

El recinto museístico dedicado a Juan Gabriel ha sido otro de los proyectos que más atención ha recibido de los seguidores. Sobre la experiencia que se ofrece en el inmueble, Jean Aguilera aseguró:

“Mi casa es su casa. La experiencia es como conocer a mi papá como papá. Siempre tuvo esas dos personalidades, Juan Gabriel y Alberto, pero con el museo tratamos de enseñarles cómo era de papá”.

otográfica cedida este miércoles por el Museo de Juan Gabriel, de la casa del cantante quien falleciera hace ochos años en Ciudad Juárez (México). EFE/Museo de Juan Gabriel/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Respecto a la posibilidad de abrir una sede en la Ciudad de México, el hijo del artista consideró que el proyecto sería complicado fuera de su lugar de origen.

“La idea era el museo para ser como de su casa, para invitar a su público. Aquí en México yo creo que sería más difícil”, dijo, descartando por el momento una sucursal en la capital.

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El museo, según relató, permite a los visitantes acercarse a la vida cotidiana de Juan Gabriel, conocer su historia y los consejos que solía dar a su familia. “Estamos, es, la experiencia es como conocer a mi papá como, como papá”, subrayó.

Así celebrarán el aniversario luctuoso: misas, mariachi y recuerdos

La familia de Juan Gabriel conmemorá el aniversario luctuoso en Ciudad Juárez con una misa y un concierto de mariachi en honor al compositor.

“Siempre hacemos una misa en viernes y luego viene el mariachi a mi papá a hacer un concierto, y ahí celebramos con ellos”, explicó Jean Aguilera.

Juan Gabriel sonríe en el escenario con un llamativo atuendo morado, anticipando el Tributo Sinfónico en su honor que llega a Lima.

Aseguró que el objetivo es recordar a su padre “con su música, como siempre, con su público, con México, viviendo, bailando, cantando, como él quiso siempre”.

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La celebración incluirá actividades abiertas a la comunidad, enfocadas en transmitir el espíritu alegre y el legado musical del autor de Querida.

Aguilera destacó que el público puede visitar el museo y revivir la historia de su padre, mientras que los homenajes buscan mantener vivo el mensaje de amor y unidad que caracterizó a Juan Gabriel.