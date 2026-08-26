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Yanet García sorprende con una ‘limpia’ usando un huevo en LCDLFM: ¿para qué sirve esta práctica contra las energías negativas?

La conductora recurrió a un ritual tradicional durante su estancia en el Exilio, en medio de la incertidumbre que rodeaba su permanencia en la competencia

Yanet García - (ViX)
Yanet García - (ViX)
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Mientras permanecía en el Exilio y esperaba conocer el resultado de la votación, Yanet García protagonizó uno de los momentos más llamativos de la gala al realizarse una “limpia” con un huevo. La conductora tomó el alimento y comenzó a pasarlo por distintas partes de su cuerpo, en una práctica popular a la que tradicionalmente se le atribuye la intención de retirar o alejar aquello considerado negativo.

La escena ocurrió en medio de la incertidumbre que rodeaba a los tres concursantes enviados al Exilio: Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro. Los participantes aguardaban la decisión de sus compañeros, en una dinámica inédita para la edición 2026, pues por primera vez fueron los habitantes de la casa quienes tuvieron la responsabilidad de decidir quién abandonaría la competencia.

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La espera terminó durante la gala, cuando Galilea Montijo anunció que Yanet García era la quinta eliminada del reality. De esta manera, la “limpia” con huevo quedó como uno de los momentos más comentados de su última noche dentro de la competencia, justo antes de que se confirmara su salida.

¿Para qué sirven las limpias con huevo?

Una cesta de mimbre, siete huevos (cuatro blancos y tres marrones), y un mantel a cuadros azules y rojos
Una cesta de mimbre contiene siete huevos de cáscara blanca y marrón, dispuestos sobre un mantel con patrón de cuadros azules y rojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas limpias forman parte de diversas prácticas tradicionales y populares en las que se busca retirar, simbólicamente, aquello que una persona considera negativo o pesado. El ritual puede variar según la región, la tradición y quien lo realiza, por lo que no existe una sola manera de llevarlo a cabo.

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En el caso mostrado durante la gala, Yanet comenzó a pasar el huevo por encima de su cuerpo mientras permanecía en el Exilio. La escena ocurrió antes de que se conociera el resultado de la votación y quedó vinculada al momento de tensión que atravesaban los nominados.

Más allá de interpretar el acto como una certeza sobre el futuro, lo ocurrido fue parte de una escena televisiva en la que García recurrió a una práctica popular mientras esperaba conocer su destino. El resultado, sin embargo, llegó después y no estuvo en sus manos.

¿Por qué se utiliza un huevo?

Un huevo quebrado con la yema y la clara visibles, junto a la mitad de su cáscara vacía, sobre una superficie de mármol veteado.
Un huevo quebrado con la yema y la clara expuestas descansa sobre una encimera de mármol en un entorno de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo ocupa un lugar recurrente en algunas formas tradicionales de limpia. Dentro de esas creencias, se le atribuye un papel simbólico para absorber o concentrar aquello que se busca identificar o retirar durante el ritual.

La práctica suele consistir en pasar el huevo por distintas partes del cuerpo y, posteriormente, observarlo o romperlo, dependiendo de la costumbre. Las interpretaciones que se hacen de ese procedimiento pertenecen al terreno de las creencias populares y no deben confundirse con explicaciones científicas.

En la escena de Yanet, lo visible fue sencillo y llamativo: tomó un huevo y empezó a recorrer con él su cuerpo. La imagen contrastó con la tensión de una noche en la que tres participantes sabían que uno de ellos tendría que abandonar la competencia.

Yanet García deja la competencia

Yanet García
La modelo regiomontana fue eliminada por votación interna con apenas un punto de diferencia y aseguró que se va en paz consigo misma tras haber sido fiel a sus valores dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)

El 25 de agosto llegó una decisión inédita en esta edición: los habitantes fueron quienes determinaron quién saldría del reality. Ese Pérez, Luis Chaparro y Yanet García fueron los tres concursantes enviados al Exilio y, por ello, quedaron a merced del voto de sus propios compañeros.

Finalmente, Galilea Montijo anunció en la gala que Yanet García era la quinta eliminada. La conductora ya había logrado mantenerse en la competencia gracias al público en dos ocasiones anteriores, pero esta vez no tuvo esa posibilidad de salvación.

García se despidió “tranquila y agradecida” y dejó una petición que terminó de darle un tono peculiar a su salida: solicitó llevarse una cobija como recuerdo. Así, entre la incertidumbre, la polémica votación y aquella inesperada “limpia” con huevo, Yanet cerró su paso por el reality.

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