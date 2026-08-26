A 22 años del estreno de Shrek 2, Eugenio Derbez comparte fotos junto al elenco original

En una de las fotografías, Derbez aparece sosteniendo una figura del Burro al lado de Murphy, su contraparte en inglés dentro de la franquicia. (Instagram/Eugenio Derbez)

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Eugenio Derbez posó junto a Eddie Murphy, Mike Myers, Cameron Díaz y Antonio Banderas en la presentación de Shrek 2 en el Festival de Cannes, donde el actor mexicano compartió imágenes en sus redes sociales que rápidamente se viralizaron.

En una de las fotografías, Derbez aparece sosteniendo una figura del Burro al lado de Murphy, su contraparte en inglés dentro de la franquicia.

La foto grupal muestra al elenco principal de voces originales, en el marco de la presentación de la quinta entrega que se estrenará en verano del año próximo.

Este teaser tráiler presenta escenas de la película Shrek 5. Universal Pictures México/Youtube

Shrek 5, el regreso tras 17 años

Shrek 2 (2004) sigue siendo la cima comercial de la saga con 932 millones de dólares (15 mil 790 millones de pesos) en taquilla global. (Instagram/Eugenio Derbez)

La nueva película es la primera entrega principal de la franquicia en 17 años, desde Shrek Forever After (2010). Su estreno en cines está programado para el 30 de julio de 2027, bajo la dirección de Walt Dohrn, Conrad Vernon y Brad Ableson, con guion de Michael McCullers.

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El filme recupera a Myers, Díaz y Murphy como Shrek, Fiona y el Burro, e incorpora a Zendaya, Marcello Hernández y Skyler Gisondo como los hijos del ogro, personajes que no existían en las entregas previas.

Una saga que acumula más de $67.760 millones de pesos en taquilla

La franquicia Shrek es la segunda más taquillera de la animación a nivel mundial, con una recaudación total que supera los 4 mil millones de dólares (Universal Pictures/Captura de pantalla)

La franquicia Shrek es la segunda más taquillera de la animación a nivel mundial, con una recaudación total que supera los 4 mil millones de dólares (67 mil 760 millones de pesos al tipo de cambio del 26 de agosto de 2026).

Shrek 2 (2004) sigue siendo la cima comercial de la saga con 932 millones de dólares (15 mil 790 millones de pesos) en taquilla global. Le siguen Shrek the Third (2007) con 808 millones de dólares (13 mil 692 millones de pesos) y Shrek Forever After con 752 millones de dólares (12 mil 736 millones de pesos).

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Derbez regresa, pero con condiciones

“Si me dicen ‘nada más ven y haz la voz, porque los americanos no quieren que les toques el libreto’, pues entonces no lo haría” declaró Derbez (Universal Pictures/Captura de pantalla)

La participación de Derbez en Shrek 5 no estuvo exenta de negociaciones. El actor señaló que su regreso dependía de que la producción le permitiera adaptar el guion al español coloquial, tal como ocurrió en las entregas anteriores junto al escritor Gustavo Rodríguez.

“Si me dicen ‘nada más ven y haz la voz, porque los americanos no quieren que les toques el libreto’, pues entonces no lo haría”, declaró Derbez en entrevista con Adela Micha. La productora aceptó las condiciones y el actor confirmó su regreso el 16 de junio de 2026, junto a Dulce Guerrero, quien retoma el papel de Fiona en la versión en español latino.

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La polémica: Shrek habla con otra voz

El tráiler en español latino, publicado el 16 de junio de 2026 por Universal Pictures México, dejó en evidencia la ausencia de Alfonso Obregón (Crédito: Diego Alva-Infobae México // Captura del tráiler oficial de Shrek 5)

El tráiler en español latino, publicado el 16 de junio de 2026 por Universal Pictures México, dejó en evidencia la ausencia de Alfonso Obregón, el actor de doblaje que prestó su voz al ogro desde la primera película en 2001. Los seguidores de la saga en América Latina detectaron de inmediato el cambio y generaron una ola de reacciones en redes sociales.

Obregón había anticipado el desenlace. En enero de 2026, el doblador publicó un video en Instagram donde fijó sus condiciones: crédito como director de doblaje, reconocimiento en la publicidad de la cinta y una compensación económica acorde a su trayectoria. “Si la empresa que se va a hacer cargo de Shrek 5 no me habla y no nos sentamos a hablar de que me den mi crédito cuando empieza la película y arreglarnos en cuanto a la lana, no la voy a hacer”, afirmó.

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Al no recibir una propuesta formal, DreamWorks procedió a realizar pruebas con otros actores de voz. La identidad del nuevo doblador del ogro no ha sido confirmada oficialmente por la productora.

El proceso legal que complicó el panorama

Obregón había anticipado el desenlace. En enero de 2026, el doblador publicó un video en Instagram donde fijó sus condiciones: crédito como director de doblaje, reconocimiento en la publicidad de la cinta y una compensación económica acorde a su trayectoria. Shrek 5 - imágenes del teaser oficial (Dreamworks)

La salida de Obregón ocurre además en un contexto personal complejo. En 2024, el también docente de doblaje enfrentó acusaciones de abuso sexual presentadas por algunas de sus alumnas, lo que derivó en su detención por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El actor recibió posteriormente una sentencia absolutoria y negó que las acusaciones tuvieran fundamento. Hasta la fecha, ni DreamWorks ni Universal han confirmado si el proceso judicial influyó en la decisión de prescindir de su voz, ni si existe la posibilidad de que Obregón se incorpore en etapas posteriores de la producción.

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