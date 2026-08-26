Caen dos estafadores del método ‘falso mecánico’ al sur de la CDMX: así engañaban a sus víctimas

Dos presuntos estafadores identificados como Arturo ‘N’ y Juan José ‘N’, originario de Perú, fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tras operar con el método del “falso mecánico”. Crédito: Especial

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a dos presuntos estafadores identificados como Arturo ‘N’ y Juan José ‘N’ —este último originario de Perú— que operaban bajo el método del “falso mecánico” en la carretera Picacho-Ajusco, alcaldía Tlalpan. La banda alertaba a los automovilistas de que traían una llanta ponchada para obligarlos a detenerse y así asaltarlos o cobrarles entre 10 mil y 20 mil pesos por una reparación falsa.

El periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, fue quien difundió los detalles de la detención y reveló un video de la banda en operación. Las imágenes muestran a al menos cuatro personas distribuidas en la vialidad para interceptar a los conductores.

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Durante la detención, las autoridades aseguraron a los sospechosos dinero en efectivo y un arma de fuego corta falsa. Las investigaciones de la SSC apuntan a que los detenidos formaban parte de un grupo más grande con al menos dos cómplices aún no localizados.

El modus operandi comenzaba cuando uno o varios peatones alertaban al conductor de que su vehículo presentaba una falla. Los engaños más frecuentes eran una llanta ponchada o humo saliendo del automóvil.

Dos hombres abordan a un automovilista junto a un neumático desinflado en la carretera Picacho-Ajusco al sur de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que el conductor se detenía, los integrantes de la banda le ofrecían llamar a un mecánico de confianza. Al poco tiempo llegaba un hombre que se presentaba como tal y fingía revisar el vehículo.

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Al término de la revisión ficticia, el falso mecánico exigía un pago de entre 10 mil y 20 mil pesos por sus servicios. Las víctimas que se negaban a pagar enfrentaban una reacción violenta del grupo, en un esquema similar al de los llamados montachoques.

El perfil del “falso mecánico” y los riesgos para los automovilistas en CDMX

El método del “falso mecánico” comparte características con el de los montachoques: ambos dependen de la distracción y la presión social para someter a la víctima. La diferencia central es que el primero añade una capa de engaño técnico —la supuesta reparación— antes de consumar el robo o la extorsión.

Los estafadores operaban en grupo y de forma coordinada en la carretera Picacho-Ajusco. Esa vialidad, que conecta el sur de la Ciudad de México con la zona del Ajusco en la alcaldía Tlalpan, registra un flujo constante de automovilistas que la convierte en un punto propicio para este tipo de delitos.

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Dos hombres abordan a un conductor y le señalan la llanta de su vehículo en el kilómetro 14 de la carretera Picacho-Ajusco, en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no han confirmado cuántas víctimas acumuló la banda antes de la detención. Tampoco se ha informado si los detenidos enfrentan cargos formales o si el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público al cierre de esta nota.

La SSC no emitió un comunicado oficial adicional sobre el operativo más allá de lo difundido por C4 en Alerta. La información disponible proviene del periodista Carlos Jiménez, quien es la fuente principal de los detalles de la detención.

Usuarios en redes sociales han documentado intentos similares en otras zonas de la capital en semanas recientes. La alcaldía Tlalpan no es la única área afectada, aunque el caso detenido el 25 de agosto corresponde específicamente a la carretera Picacho-Ajusco.

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Las autoridades recomiendan a los automovilistas no detenerse ante señales de extraños en la vía pública y, en caso de sospechar una falla real, avanzar hasta un punto iluminado y concurrido antes de revisar el vehículo. También sugieren llamar directamente a un mecánico de confianza o al servicio de asistencia vial, sin aceptar la ayuda de desconocidos que se acerquen de forma espontánea.

La detención de Arturo ‘N’ y Juan José ‘N’ representa un avance parcial en el desmantelamiento de la banda, dado que al menos dos presuntos cómplices permanecen libres. La SSC no precisó si existe una investigación en curso para localizar al resto del grupo.

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