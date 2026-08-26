México

Topolobampo, entre las prioridades de Graciela Domínguez: promete atender a comunidad mayo-yoreme y a empresarios

La gobernadora interina presentará la próxima semana su plan integral de gobernabilidad y seguridad en Sinaloa, entre sus objetivos está pacificar la entidad

La gobernadora interina anunció iniciativas como recorridos semanales por municipios y diálogo con sectores turístico, pesquero, agrícola, ganadero, empresarial, y comunidades originarias como el pueblo Mayo Yoreme y la próxima presentación de un plan integral de gobernabilidad y seguridad. Video: X/@GracielaDguezN
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La nueva gobernadora interina en Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, compartió desde su cuenta oficial en ‘X’ un video en el que anunció las acciones para fortalecer la relación con las comunidades y sectores públicos y privados productivos del estado. Mencionó a Topolobampo e indicó que el gobierno estatal se sumará a la ruta establecida por el Gobierno de México para trabajar con el pueblo mayo-yoreme y empresarios de la región.

Así, buscará atender las problemáticas sociales inmediatas y dar seguimiento al trabajo conjunto entre sociedad y empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), encargada de la construcción de la planta de amoníaco en Sinaloa, la cual ha sido rechazada tanto por la comunidad mayo-yoreme como por colectivos ambientalistas, tal como ¡Aquí no! y ¡Salvemos la Bahía de Ohuira!, quienes han señalado que este proyecto pone en riesgo la salud de las personas y de la fauna marítima, situación que impactaría en la economía del pueblo.

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Compromiso con el pueblo de Sinaloa: recorridos y plan de seguridad

Entre las acciones que tomará Graciela Domínguez, narró en su video que ha instruido a su equipo a realizar recorridos semanales por los municipios según las necesidades de cada uno. “He instruido al gabinete a hacer recorridos semanales por los distintos municipios del estado de acuerdo con sus temas. Menos escritorio, más territorio”.

La gobernadora destacó la necesidad de articular acciones que cambien de fondo la realidad de los sinaloenses. Para ello, anunció la instalación de mecanismos de trabajo permanentes con representantes de los sectores turístico, pesquero, agrícola, ganadero y empresarial, además de las comunidades y pueblos originarios.

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Tras asumir la gubernatura, Domínguez Nava encabezó una reunión con el gabinete estatal para coordinar las primeras acciones de su administración.
Tras asumir la gubernatura, Domínguez Nava encabezó una reunión con el gabinete estatal para coordinar las primeras acciones de su administración.

Domínguez Nava aseguró que estas reuniones buscan atender las problemáticas sociales inmediatas y dar seguimiento a los temas prioritarios para cada sector.

Domínguez Nava adelantó que, en la semana siguiente, presentarán un plan integral para la gobernabilidad y seguridad en Sinaloa. “Hacia la siguiente semana, presentaremos un plan integral para la gobernabilidad y seguridad de Sinaloa, que empezaremos a elaborar desde ya y que compartiremos con sectores, municipios y el Gobierno de México”, afirmó.

Este plan busca ofrecer soluciones de fondo y construir acuerdos con todos los sectores involucrados.

Graciela Domínguez toma el liderazgo tras la salida de Rocha Moya

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, asumió el cargo tras la salida de Rubén Rocha Moya. El Congreso local intervino en el proceso de sustitución y la designó como nueva titular del Ejecutivo. Este relevo institucional representa un momento clave para el estado.

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La designación de Domínguez Nava responde a la necesidad de garantizar la continuidad en la administración pública. Su llegada ocurre en un contexto de transición, donde la prioridad ha sido mantener la operación del gobierno y fortalecer la coordinación con los funcionarios estatales.

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