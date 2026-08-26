Henry Martín habla de la mala racha que vivió en el América: ‘Nunca me di por vencido’

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Después de atravesar una etapa complicada, marcada por las lesiones y la falta de gol, Henry Martín vive un nuevo renacer con el Club América. El delantero y capitán azulcrema aseguró que ha vuelto a disfrutar su desempeño dentro del terreno de juego y se siente feliz por recuperar su mejor versión.

En conferencia de prensa, previo al encuentro ante Columbus Crew en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, el atacante reconoció que las exigencias del conjunto de Coapa también fueron determinantes para fortalecer su carácter. Ahora, con tres goles en las primeras cinco jornadas del Apertura 2026, Martín disfruta nuevamente de su papel dentro del terreno de juego.

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“Realmente creo que si no hubiese llegado a este equipo, no hubiese sido quien soy hoy, no hubiera sacado este carácter que ni yo sabía que tenía. Este equipo es de exigencia, no importa el torneo pasado, ni siquiera el partido pasado, esa exigencia es lo que te da el club”, afirmó.

Henry Martín vuelve a disfrutar su futbol

(Club América)

El capitán de Las Águilas explicó que la dinámica impuesta por Guillermo Almada le ha impedido relajarse y lo mantiene enfocado tanto en los entrenamientos como en los partidos.

“Guillermo lo está viviendo, eso hace que uno no se pueda relajar, dar el máximo en entrenamientos, partidos. Las cosas pueden salir bien o mal, pero no debes de dejar de hacerlo. Hoy estoy muy feliz porque estoy saliendo de las cenizas, de vuelta, las lesiones que tuve el año pasado, hoy estoy feliz de disfrutar, ser yo de vuelta, compartir viajes, entrenamientos, mucho tiempo me perdí eso”.

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La sequía goleadora de Henry Martín

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El regreso del delantero también se refleja en sus números. Entre 2025 y el primer semestre de 2026, Henry solamente disputó 24 de los 61 partidos posibles de Liga MX con el América y marcó dos goles durante ese periodo.

Ahora, en apenas cinco jornadas del Apertura 2026, ya superó aquella cifra al registrar tres anotaciones.

“Muy feliz de demostrarme que cuando las cosas están complicadas, difíciles, siempre estoy trabajando. Nunca me di por vencido, gracias a la vida, los compañeros, la familia que siempre me apoyaron”, señaló.

La confianza del vestidor volvió a ser clave

(Club América)

Martín también recordó el respaldo que recibió de sus compañeros durante el partido ante Juárez, encuentro en el que consiguió un doblete. El delantero destacó que, pese a los errores que había cometido previamente, sus compañeros continuaron confiando en él.

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“Lo vi con el penalti ante Juárez, en ningún momento, ante las fallas que había tenido, me pidieron la pelota, jamás. Las palabras fueron: ‘Vas, es tuya, lo has hecho antes’. Eso me da confianza, me arropa para dar todo por el equipo”, agregó.