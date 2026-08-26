Acuerdo comercial entre México y Corea del Sur podría reanudarse tras diálogo sobre negociaciones del T-MEC con EEUU

La agenda de Relaciones Exteriores incluye profundizar el intercambio cultural entre ambos países. Crédito: X/@SRE_mx

Guardar

Durante la reciente visita del canciller Roberto Velasco a Corea del Sur se abordaron diversos temas en materia energética, económica, tecnológica y cultural.

Uno de los más destacados fue el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, cuya negociación está prevista para reanudarse una vez que concluyan las conversaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con EEUU, de acuerdo con el medio surcoreano Yonhap News.

En entrevista, el funcionario mexicano aseguró que México mantiene una mesa de diálogo activa con las autoridades estadounidenses sobre el entorno comercial bilateral, siendo este acuerdo una prioridad para el país y de interés para las empresas coreanas.

PUBLICIDAD

“Tenemos la intención de continuar las conversaciones comerciales con Corea en el futuro, pero naturalmente, en este momento, estamos invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo y recursos en el diálogo con Estados Unidos”, declaró Velasco para la prensa asiática.

México y Corea del Sur fortalecen vínculos económicos

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez concluyó el pasado 25 de julio su visita oficial por Corea del Sur, enfocada en fortalecer los vínculos económicos e impulsar la cooperación de diversos sectores estratégicos.

De acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el canciller mexicano tuvo un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Cho Hyun, con quien dio seguimiento a los lineamientos planteados en el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, cuya firma se llevará a cabo cuando el mandatario de Corea del Sur, Lee Jae Myung y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se reúnan en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Asimismo, mantuvo una mesa de diálogo con Wi Sung-lac, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Corea, con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre el entorno internacional y regional. En ese marco, acordaron estrechar los lazos bilaterales, compartir conocimiento y avanzar en temas de ingeniería aeroespacial, inteligencia artificial, gobernanza digital, defensa y seguridad.

Velasco Álvarez subrayó que Corea es el quinto socio comercial de México y que en 2025 el comercio bilateral asciende a 29.7 mil millones de dólares. Crédito: Secretaría de Relaciones Exteriores

En cuanto a la sesión con la vicepresidenta de Relaciones Exteriores del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), So Young Kim, y con el director de la Oficina de Desarrollo Internacional, Han Seung Hun, la plática estuvo centrada en el interés mutuo por avanzar en una iniciativa conjunta que promueve un intercambio entra ambas naciones a través de programas educativos de excelencia, especializados en áreas de ingeniería, desarrollo tecnológico y semiconductores.

PUBLICIDAD

Roberto Velasco se reúne con CEO de Samsung

El líder de la SRE entabló conversaciones con el presidente y CEO de Samsung E&A, Namkoong Hong, así como con el cuerpo directivo de la empresa surcoreana como parte de su agenta de trabajo en el país asiático.

A través de la cuenta de X la dependencia informó que durante la reunión ambas partes dialogaron sobre diversos proyectos estratégicos que se han desarrollado en territorio mexicano, particularmente en materia de energía.

De la misma forma, también intercambiaron puntos de vista sobre posibles acuerdos en sectores que pueda beneficiar a la compañía y al país como parte del Plan México.

PUBLICIDAD