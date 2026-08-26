¿Aguachile o enchiladas?: esta es la comida que Emma Coronel amaba cocinarle a “El Chapo” Guzmán

Emma Coronel relató que la última vez que vio a Joaquín “El Chapo” Guzmán en libertad fue durante una cena familiar, días antes de Navidad de 2015 . (Oxygen True Crime/Captura de pantalla)

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Emma Coronel Aispuro reveló detalles sobre su matrimonio con Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, durante una transmisión en vivo en Kick, donde también dio detalles sobre su paso por la cárcel tras ser acusada de conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y por participar en la fuga de su esposo del penal de El Altiplano.

Durante el streaming, acompaña del creador de contenido sinaloense Víctor Ordóñez, conocido como “Lonche de Huevito”, la exreina de belleza reveló cuál es el alimento que más le gustaba cocinarle al exlíder criminal durante los años que pasaron juntos, así como los detalles de su boda privada.

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Coronel detalló que lo que más le gustaba cocinarle a “El Chapo” eran las enchiladas con queso ranchero y cebollas cambray.

Otros de los datos que también dio sobre su esposo es que acostumbraba salir a caminar al menos media hora todos los días, que le regalaba flores siempre y que el perfume que usaba era de la marca Jean Paul Gaultier, que aunque no mencionó la línea, se presume es Le Male debido a que explicó se trata de los de forma con “cuerpecito de hombre azul”.

El creador de contenido sinaloense Lonche de Huevito, cuyo nombre real es Víctor Ordóñez, se conviertió en tendencia este 25 de agosto tras ser el anfitrión de la primera transmisión en vivo de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la plataforma Kick.

¿Cómo fue su boda con “El Chapo”?

Emma Coronel explicó que la ceremonia se realizó en un rancho donde ella pasó su infancia, en la comunidad de La Angostura, municipio de Canelas, Durango. La fecha coincidió con su cumpleaños número 18, cuando Guzmán Loera tenía 50 años.

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“Yo vivía en un rancho donde era difícil tener acceso, nos casamos en mi casa, en privado, bien chiquita, se trató de un asunto familiar”, explicó.

La exreina de belleza también descartó que en la celebración hubiera grupos musicales, funcionarios públicos u otras figuras, ya que dijo se trató de una boda privada y discreta.

Emma Coronel habló de su tatuaje de pizza. (Captura de pantalla)

Emma Coronel ya había descrito la ceremonia en términos similares en el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, producido por Oxygen y estrenado en noviembre de 2025: “Sencilla, en mi rancho, con mi familia, música, mi pastel”. En esa misma producción añadió que el recuerdo ya no le genera emoción: “Es un aburrimiento para mí estar hablando de eso. Mas que tristeza, no siento nada”.

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En cuanto a la cobertura mediática de su historia en general, dijo sentir “pena ajena” cuando ve fragmentos de series o películas sobre “El Chapo”, y que prefiere no verlas. “Lo que pasa es que cuando ya eres figura pública cualquier persona cree que puede hablar sobre ti”, sostuvo.

La sonrisa de Emma que “El Chapo” malinterpretó

Quien es ‘Lonche de Huevito’, famoso de Sinaloa que ‘apadrinó’ a Emma Coronel en su nueva faceta streamer (RS)

Durante la transmisión también contó una anécdota sobre el primer encuentro que tuvo con “El Chapo”. Ella tenía 17 años cuando asistió a un baile en Canelas por la Feria Regional del Café y la Guayaba, en la que participaba como candidata a reina de belleza. Ambos se encontraban en la pista con parejas distintas: ella con un amigo, Guzmán Loera con una muchacha.

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Al terminar una canción, quedaron de frente, pero el exlíder criminal interpretó una sonrisa de Emma como una señal de interés, aunque ella aclaró que la sonrisa no iba dirigida a él: “Yo me andaba riendo porque yo estaba bailando con un amigo que es gay”.

Aun así, “El Chapo” se acercó a pedirle que bailaran. “Fue muy respetuoso, primero me preguntó si deseaba bailar, así como pidiendo permiso para invitarme, después me mandaba flores, era un caballero conmigo”, describió.

Entre risas, Emma Coronel aseguró que el exlíder criminal creyó la sonrisa estaba dirigida a él, pero “ yo nunca lo saqué de su duda”, afirmó divertida.

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Emma Coronel en su juventud. (Oxygen/Captura de pantalla)

Su boda ocurrió un año después de haberse conocido en ese baile, para después procrear a dos gemelas que el mes pasado cumplieron quince años, en una fiesta en la que, según Emma, se presentaron Los Tucanes de Tijuana y Banda El Recodo.