Registros Apoyos Bienestar 2026: qué programas abren inscripciones en septiembre, cuánto dinero dan y cuáles son lo requisitos

Los Programas del Bienestar son iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México dirigidas a los sectores más vulnerable del país. (X@GobCDMX)

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Los Programas del Bienestar son iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México dirigidas a los sectores más vulnerable del país.

Como parte de la estrategia, el gobierno a través de la Secretaría de Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) abre nuevas convocatorias durante todo el año para que más personas se puedan sumar. Entre estas iniciativas podemos encontrar becas, pensiones, capacitaciones laborales entre otras más. Si estas interesado en ingresar a una, a continuación te decimos qué Programas del Bienestar abrirán un periodo de registro en septiembre.

Una mujer joven con gafas de sol sobre su cabeza sonríe mientras muestra documentos del Gobierno de México y el Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué programas del Bienestar abren registro en septiembre y cuánto dinero dan?

Hasta el momento, los Programas del Bienestar que han confirmado de manera oficial un nuevo periodo de registro en septiembre son la Beca Gertrudis Bocanegra, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina.

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La Beca Gertrudis Bocanegra ofrece $1,900 pesos cada dos meses a jóvenes de hasta 29 años que cursan estudios de educación superior en Michoacán. La iniciativa Jóvenes Escribiendo el Futuro está destinada a quienes asisten a instituciones públicas de educación superior, proporciona $5,800 pesos bimestrales y el proceso de inscripción se realiza mediante la plataforma SUBES, con la convocatoria prevista para la última semana de septiembre.

La Beca Benito Juárez de Educación Media Superior entrega $1,900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato público, con un periodo de registro en línea del 21 al 30 de septiembre de 2026.

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Por último, la Beca Universal Rita Cetina está dirigida a familias con hijos en escuelas públicas de educación básica —kínder, primaria y secundaria— y otorga $1,900 pesos bimestrales por familia, sumando $700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en secundaria.

Una joven sonriente muestra un sobre del programa Becas Bienestar del Gobierno de México, acompañada por el logo de un birrete dorado y un escudo con figura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para incorporarse a las Becas Bienestar

No estar inscrito en otro programa de apoyo educativo federal constituye un requisito común a todas las Becas del Bienestar que abrirán registro en septiembre de 2026. Cada trámite es gratuito y no intervienen gestores externos; la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar y los pagos se organizan directamente con las escuelas una vez publicados los resultados.

Para la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de educación superior en instituciones públicas de Michoacán, se exige tener hasta 29 años al momento del registro, CURP certificada, constancia de estudios vigente, comprobante de domicilio e identificación oficial. Adicionalmente, los aspirantes deben asistir a asambleas informativas y cumplir las instrucciones de la convocatoria estatal. En ciertas universidades, el registro se realiza de manera presencial.

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En el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro, los postulantes deben ser mexicanos de entre 18 y 29 años y estar inscritos en una universidad pública de educación superior o como Técnico Superior Universitario. Se recomienda que pertenezcan a un hogar con ingresos por debajo de la línea de bienestar, mantengan la condición de estudiante regular y no reciban apoyos federales educativos similares. Es necesario presentar CURP certificada, comprobante de estudios digitalizado, comprobante de domicilio, correo electrónico, número celular y registrar la solicitud y el cuestionario socioeconómico en la plataforma SUBES. Para menores de edad, se solicita también la identificación del tutor y la CURP tanto del estudiante como del adulto.

Para la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior, los aspirantes deben tener un máximo de 25 años, estar inscritos en preparatoria, bachillerato o carrera técnica en escuela pública (modalidad escolarizada o mixta) y contar con CURP certificada, comprobante de domicilio reciente, certificado o constancia de estudios e identificación oficial del estudiante o tutor. Se deben registrar los datos escolares y personales en el portal de Becas Benito Juárez y, cuando corresponda, crear una cuenta Llave MX.

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La Beca Universal Rita Cetina está dirigida a estudiantes de kínder, primaria o secundaria en escuelas públicas. Se requieren CURP certificada, comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses), certificado o constancia de estudios vigente e identificación oficial del tutor (INE, pasaporte, cartilla militar). El registro en primaria queda a cargo del tutor, mientras que en secundaria se solicita información adicional de cada alumno inscrito en el hogar. En algunos casos, también se pide la Clave de Centro de Trabajo del plantel.