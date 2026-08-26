Con qué alimentos se puede sustituir la proteína y vitaminas que el huevo aporta ante el alza en sus precios

Gilgeori-toast, popular sándwich coreano callejero que mezcla huevo, repollo, pan tostado y un toque dulce en cada bocado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aumento de hasta 23.33% en el precio del huevo durante agosto de 2026 obliga a miles de familias mexicanas a buscar alimentos que sustituyan la proteína y las vitaminas que este producto aporta en la dieta diaria.

El alza, registrada en la primera quincena del mes y confirmada por datos del INEGI, responde a presiones inflacionarias que afectan de manera particular a los hogares con menores ingresos y coloca al huevo como el insumo que más incide en el incremento general de precios.

La Unión Nacional de Avicultores y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señalan que cada persona en México consume, en promedio, 345 huevos al año, cifra que posiciona al país como el mayor consumidor per cápita a nivel global.

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Frente a esta demanda y al encarecimiento reciente, la sustitución alimentaria se vuelve prioritaria, sobre todo por el papel del huevo como fuente accesible de proteína animal, vitaminas D, B6 y B12, además de hierro, zinc y selenio.

Según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el precio del kilogramo de huevo al menudeo en la Central de Abasto de la Ciudad de México subió de 30 a 37 pesos entre julio y agosto, mientras que en supermercados y tiendas minoristas el costo puede alcanzar entre 50 y 70 pesos, y en ciudades fronterizas como Tijuana supera los 80 pesos. La diferencia entre puntos de venta obliga a comparar precios y, en muchos casos, a reducir el consumo o buscar alternativas.

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Lácteos con alto contenido de proteína y vitaminas

El alza, registrada en la primera quincena del mes y confirmada por datos del INEGI, responde a presiones inflacionarias que afectan de manera particular a los hogares con menores ingresos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los sustitutos más completos y accesibles, destacan varios productos lácteos. El yogur griego proporciona entre 10 y 15 gramos de proteína por porción y es una fuente importante de calcio. El queso cottage ofrece cerca de 12 gramos de proteína por taza. La ricota o requesón magro aporta de 6 a 8 gramos en unas cuantas cucharadas, además de vitamina A y vitaminas del complejo B.

Estos lácteos contribuyen a cubrir parte de los requerimientos diarios de proteína y micronutrientes que el huevo ofrece, y pueden integrarse fácilmente en desayunos, colaciones o platillos principales.

Legumbres y derivados como alternativa vegetal

El consumo de legumbres permite sustituir tanto la proteína como las vitaminas del huevo con un costo menor. Los garbanzos y su harina superan al huevo en proteína y además aportan fibra, hierro y vitaminas del complejo B. El tofu, elaborado a base de soya, es otra opción relevante: contiene proteína vegetal, calcio y hierro. Una taza de lentejas o frijoles provee aproximadamente 8 gramos de proteína, así como minerales y fibra.

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Estas alternativas pueden emplearse en guisos, ensaladas, pastas o como base para hamburguesas y tortitas vegetales.

Semillas y frutos secos como fuente de nutrientes esenciales

Las semillas de chía y linaza contienen proteínas, fibra y ácidos grasos omega-3, además de mantener bajo el costo calórico. Las almendras ofrecen proteína, vitamina E y magnesio. Incluir una porción diaria de estos alimentos ayuda a compensar la reducción de huevo en la dieta, especialmente cuando se busca mantener el aporte de grasas saludables.

Sustitutos en recetas: frutas, harinas y productos industriales

En el caso de la repostería y la cocina casera, existen alternativas al huevo como agente ligante o leudante. El puré de manzana sin azúcar puede reemplazar un huevo usando 65 gramos por receta. El plátano machacado es otra opción, aunque puede modificar ligeramente el sabor de los platillos; media pieza grande sustituye un huevo.

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El uso de linaza o chía molidas, mezclando una cucharada con tres de agua, da lugar a una mezcla viscosa que reemplaza un huevo en panes rápidos, galletas o pasteles. Las harinas comerciales como el polvo de arrurruz y los sustitutos industriales a base de almidón de papa o tapioca funcionan en recetas que requieren estabilidad y volumen.

Diversos alimentos de origen vegetal como lentejas, garbanzos, tofu y chía ofrecen alternativas nutricionales de proteína y vitaminas frente al alza del precio del huevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tofu sedoso puede sustituir un huevo usando 60 gramos hechos puré, y es especialmente útil en brownies o panes densos. El vinagre mezclado con bicarbonato genera una reacción que aporta esponjosidad a productos horneados.

El yogur natural o el suero de leche (buttermilk) pueden sustituir un huevo usando 60 gramos por unidad en recetas de muffins o cupcakes. El agua carbonatada también funciona como agente leudante en productos horneados, usando una cuarta taza por huevo.

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La aquafaba, es decir, el líquido de cocción de los garbanzos o frijoles enlatados, reemplaza tres cucharadas por cada huevo, y es ideal para recetas que requieren claras montadas, como merengues. La crema de nuez, en presentaciones suaves, sustituye un huevo usando 60 gramos. El agar-agar o la grenetina ofrecen una textura firme sin modificar el sabor, y la lecitina de soya actúa como aglutinante en preparaciones industriales o caseras.

Cifras de consumo y gasto en proteína animal

El gasto en proteína animal en los hogares mexicanos pasó de 174,262 millones de pesos en 2022 a 208,833 millones en 2024, lo que representa un incremento real de 8%, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas citado por El Economista. Los hogares con menor ingreso destinan hasta 52% de sus recursos a la compra de alimentos, mientras que en los de mayor ingreso la proporción baja a 14%.

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El consumo nacional de huevo supera los 26 kilogramos por persona al año, de acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores y la Sader. Para abastecer esta demanda, México produce cerca de 2.77 millones de toneladas anuales, ubicándose como el cuarto productor mundial.

Causas del alza en el precio del huevo en agosto de 2026

Causas del alza en el precio del huevo en agosto de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la primera quincena de agosto de 2026, el huevo aumentó 7.92% respecto a la segunda quincena de julio, según el INEGI. A nivel histórico, se trata del incremento más pronunciado para un periodo comparable desde 2006, cuando la variación fue de 8.54%. El alza se sumó a aumentos en productos como la cebolla y el chile serrano, intensificando la presión sobre el presupuesto familiar.

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En mercados mayoristas, como la Central de Abasto de la Ciudad de México, el kilo de huevo subió de 30 a 37 pesos en menos de un mes. No obstante, en tiendas y supermercados el precio puede variar entre 50 y 70 pesos, y en ciudades como Guadalajara o Tijuana alcanzar los 80 pesos por kilogramo.

Comprar en centrales de abasto o mercados permite reducir el costo hasta 30% frente a supermercados, según medios nacionales. El precio final depende de la ciudad, el establecimiento, la presentación y la marca, por lo que comparar entre puntos de venta es una estrategia recomendada.

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Recomendaciones para el consumo y compra ante el encarecimiento

El huevo, por su perfil nutricional y su costo históricamente menor frente a otras proteínas, ha sido un alimento básico en la dieta mexicana. Su versatilidad permite emplearlo en desayunos, comidas y cenas, y su ausencia obliga a ajustar la planeación alimentaria.

Elegir lácteos, legumbres, semillas y frutos secos como fuente alternativa de proteína ayuda a mantener una dieta balanceada y a cubrir los requerimientos diarios mientras se estabilizan los precios. Al mismo tiempo, la adquisición en mercados tradicionales y centrales de abasto permite acceder a mejores precios y comprar solo la cantidad necesaria, evitando el pago extra por empaque y marca.

De acuerdo con la información del SNIIM, el precio frecuente por kilogramo en la Central de Abasto de la CDMX se mantiene en 37 pesos. Aunque es mayor que los 30 pesos observados en julio, representa una opción más económica frente a supermercados y tiendas de conveniencia.

Una cesta de huevos frescos, huevos fritos, huevos revueltos, yemas y claras se presentan sobre una superficie de madera, mostrando la versatilidad de este ingrediente fundamental en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sustitución de huevo en la dieta, tanto en preparaciones saladas como dulces, puede apoyarse en ingredientes como puré de manzana, plátano machacado, tofu, linaza, chía, yogur natural, aguafaba o crema de nuez. Cada uno ofrece ventajas particulares en sabor, textura y valor nutricional, y permite mantener la variedad en la alimentación cotidiana.