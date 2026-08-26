Erik Lira estaría dispuesto a reducir su sueldo para fichar con el Mónaco, reportan

(REUTERS/Daniel Becerril)

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Erik Lira podría estar ante una de las decisiones más importantes de su carrera. En las últimas semanas ha trascendido que el mediocampista de Cruz Azul ha despertado el interés del Mónaco, equipo que buscaría incorporarlo para disputar la Ligue 1 de Francia en este mercado de fichajes.

El movimiento todavía no está cerrado, pero el deseo del futbolista por dar el salto al futbol europeo sería un factor importante en las negociaciones. De acuerdo con información de ESPN, Lira incluso estaría dispuesto a renunciar a una parte considerable del sueldo que actualmente percibe con La Máquina para facilitar una posible transferencia.

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Erik Lira aceptaría ganar menos para llegar a Europa

(REUTERS/Henry Romero)

Según el reporte, el mediocampista sacrificaría cerca del 40 por ciento de su salario en Cruz Azul. Lira es uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla celeste, pero estaría dispuesto a reducir sus ingresos con tal de tener una oportunidad en el futbol europeo.

Esta postura habría sido determinante para que el Mónaco mantuviera su interés en el mexicano. La directiva del club, encabezada por Carlos Aviña, habría enviado hasta tres propuestas a Cruz Azul en busca de llegar a un acuerdo por el futbolista.

Las conversaciones continúan y, en caso de que finalmente se concrete el traspaso, Lira tendría un contrato por cinco años con el equipo del Principado.

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Mónaco todavía debe liberar una plaza

Mientras se negocia la posible llegada del mexicano, el Mónaco tendría otro asunto por resolver dentro de su plantilla: liberar una plaza de extranjero.

Una de las posibilidades que se manejan es la salida del estadounidense Folarin Balogun, quien podría continuar su carrera en la Premier League. Esta operación permitiría abrir espacio para una eventual incorporación de Lira.

Lira no estaría con Cruz Azul ante Necaxa

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, Erik Lira no estuvo presente en el partido ante Atlas correspondiente a la Jornada 5 y tampoco sería considerado por Cruz Azul para el duelo de la Jornada 6 frente a Necaxa.

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La Máquina visitará Aguascalientes para enfrentar al conjunto hidrocálido, mientras el futuro del mediocampista continúa sin definirse y las negociaciones con Mónaco siguen en marcha.