México

ONU respalda al gobierno de México con la iniciativa de ley ambiental: “Un paso clave para la sostenibilidad”

El organismo destaca que la propuesta pone la prevención, la restauración y la justicia ecológica en el centro, con reglas renovadas frente al cambio climático, la contaminación y la pérdida de especies

El emblema de la Organización de las Naciones Unidas a la izquierda y Claudia Sheinbaum junto a Alicia Bárcena con carpetas abiertas a la derecha
Claudia Sheinbaum y Alicia Bárcena sostienen carpetas oficiales firmadas durante un acto del Gobierno de México sobre justicia y protección ambiental. (Infobae México )
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, mostró su respaldo a la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este miércoles 26 de agosto.

“La reforma ambiental presentada por Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Semarnat, coloca prevención, restauración y justicia ambiental al centro de la relación entre desarrollo-personas-naturaleza, paso clave hacia un México más sostenible”, publicó el organismo desde su cuenta oficial en ‘X’.

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Captura de pantalla de una publicación en la red social X con texto sobre desarrollo sostenible y un video de la funcionaria Alicia Bárcena
Una publicación en redes sociales de ONU México señala la propuesta de ley sobre equilibrio ecológico presentada por Alicia Bárcena en la conferencia presidencial. (@ONUMX)

¿En qué consiste la propuesta de ley ambiental?

De acuerdo con Alicia Bárcena Ibarra, esta propuesta de ley busca proteger la naturaleza y asegurar que todas las personas tengan derecho a vivir en un lugar sano. Esta nueva ley quiere actualizar las reglas que existen desde hace mucho tiempo para que sean más útiles hoy, porque ahora hay problemas nuevos como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de plantas y animales.

Algunos puntos importantes de la propuesta son:

  • Garantizar que todos tengan derecho a un ambiente limpio y saludable.
  • Prevenir los daños antes de que ocurran, en vez de solo reparar después.
  • Proteger y restaurar bosques, ríos, mares y animales.
  • Dar importancia tanto a la ciencia como a los conocimientos de los pueblos indígenas.
  • Incluir a la gente en las decisiones y dar acceso a la información sobre el medio ambiente.
  • Impulsar el reciclaje y reducir la basura.
  • Proteger a las personas que defienden la naturaleza.
Alicia Bárcena
Alicia Bárcena durante la mañanera del pueblo de este 26 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

La propuesta también dice que cuidar la naturaleza es necesario para que las personas vivan bien y que el desarrollo debe ser responsable, sin dañar el planeta. Así, busca que todos, desde el gobierno hasta las comunidades, trabajen juntos para proteger nuestro entorno.

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