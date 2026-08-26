Con recorridos y un plan integral: la apuesta de Graciela Domínguez a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

La gobernadora interina anunció iniciativas como recorridos semanales por municipios y diálogo con sectores turístico, pesquero, agrícola, ganadero, empresarial, y comunidades originarias como el pueblo Mayo Yoreme y la próxima presentación de un plan integral de gobernabilidad y seguridad. Video: X/@GracielaDguezN

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Luego de tomar protesta como gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava se comprometió a recuperar la confianza de los habitantes en medio de la inseguridad y violencia que viven desde septiembre de 2024, cuando inició la disputa entre las facciones de los Chapitos y los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, el estado ha vivido jornadas con homicidios dolosos y ataques armados que no cesan, y que en las últimas semanas se han concentrado en el municipio de Mazatlán, provocando el reciente despliegue de mil 500 elementos del Ejército Mexicano y que fue precedido del envío de más de mil militares y elementos de seguridad.

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En medio de la violencia, así como del efímero regreso de Rubén Rocha Moya como gobernador tras ser acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntamente brindar protección a Los Chapitos, Graciela Domínguez Nava tomó el control del estado este martes.

Su estrategia para el estado: de un plan integral a recorridos semanales

Tras asumir la gubernatura, Domínguez Nava encabezó una reunión con el gabinete estatal para coordinar las primeras acciones de su administración.

Domínguez Nava detalló que tras su primera reunión con el gabinete de Sinaloa les instruyó que se realicen recorridos semanales por los municipios del estado para que trabajen en las áreas que les corresponde de manera directa con los habitantes.

Además, informó que durante su primer mes de gestión realizará recorridos por las tres regiones del estado con el objetivo de “fortalecer el dialogo o reconstruirlo en los casos que sea necesario con la gente”.

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La gobernadora interina aseguró que se necesitan acciones para “realmente cambiar de fondo la realidad de las y los sinaloenses”, por lo que también se instalarán reuniones con representantes de los sectores productores, empresarios y comunidades originarias.

También informó que la siguiente semana presentará un Plan Integral para la Gobernabilidad y Seguridad de Sinaloa que ya empiezan a laborar, y el que será compartido tanto con los gobiernos municipales como con el federal.

Domínguez Nava fungió como secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. Foto: Facebook

La guerra entre Chapos y Mayos: una de las más prolongadas y sanguinarias del Cártel de Sinaloa

La violencia en el estado ha dejado como saldo desapariciones forzadas, asesinatos y privaciones ilegales de la libertad. Tanto defensores de derechos humanos, madres buscadoras y periodistas sinaloenses han identificado la disputa entre las facciones del Cártel del Sinaloa como la más violenta y prolongada.

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Y es que a lo largo de los años, el Cártel de Sinaloa sostuvo dos disputas previas por el control de los negocios criminales, que al ser comparadas con la actual, esta es una de las que más ha afectado a la población civil.

Actualmente en el estado se encuentran más de 15 mil efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para contener la violencia, que en las últimas semanas ha provocado ataques armados y asesinatos en Mazatlán, así como detenciones de hombres con chalecos que portan las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abriendo un frente de guerra que muestra la presencia de aliados de las facciones en el territorio, donde hasta hace pocos meses no se tenían reportes de su presencia.

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El secuestro y entrega a Estados Unidos de "El Mayo" Zambada provocó que el Cártel de Sinaloa se fragmentara y buscara alianzas con otras organizaciones criminales. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Los últimos datos obtenidos por Infobae México sobre desaparición de personas en Sinaloa -que abarcan del 1 de septiembre de 2024 al 21 de junio de 2026- señalan que la Fiscalía General del Estado contaba con un total de 3 mil 889 registros de personas desaparecidas que cuentan con carpetas de investigación.

Al respecto, María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, informó a esta casa editorial que en el mismo periodo tenían contabilizados entre 5 mil 900 y 6 mil personas no localizadas, cifra que contempla a los familiares que no denuncian.

El Gobierno de Sinaloa también detalló que la violencia ha provocado el desplazamiento forzado de 3 mil habitantes, principalmente en las zonas serranas de Badiraguato, las rurales de Culiacán y el municipio de San Ignacio.

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Miles de personas desplazadas por la violencia en Sinaloa se han establecido en campamentos provisionales, buscando seguridad y un nuevo comienzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía el Estado desde septiembre de 2024 a junio de 2026 contabilizó un total de 2 mil 951 homicidios dolosos, mientras que en ese periodo el medio Noroeste registró 3 mil 489. Cabe señalar que este periódico local también ha señalado en varias ocasiones que la Fiscalía no contabiliza algunos asesinatos violentos, lo que también ha llevado a las autoridades a rectificar sus datos.

Actualmente los hechos violentos continúan registrándose en el estado, luego de que se han enfocado en distintos sectores: primero en el centro, luego en el norte, sur y ahora en mayor medida en Mazatlán.

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