Detienen en Huamantla a “La Reina del Sur”, objetivo prioritario de autoridades en Tlaxcala

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María Guadalupe “N”, identificada por las autoridades como “La Reina del Sur” y considerada un objetivo prioritario, fue detenida durante un cateo realizado en Huamantla, Tlaxcala, como parte de una investigación por presunto narcomenudeo.

El operativo se realizó en un domicilio de la calle 21 de Marzo, donde fueron aseguradas presuntas dosis de droga y armas de fuego. (Crédito: captura de pantalla redes sociales)

La diligencia se realizó en un domicilio de la calle 21 de Marzo, en el Barrio de San Lucas, donde participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de corporaciones de seguridad estatales y federales.

Además de María Guadalupe “N”, fueron detenidas otras dos personas. Durante la inspección del inmueble se localizaron presuntas dosis de droga y armas de fuego, indicios que quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

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De acuerdo con medios locales, el operativo comenzó el martes 25 de agosto y se prolongó durante más de ocho horas. Las autoridades concluyeron la inspección alrededor de las 21:00 horas, después de realizar el levantamiento y aseguramiento de los indicios.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad federal, que deberá definir su situación jurídica y determinar qué delitos pueden atribuirse a cada uno a partir de los elementos reunidos durante el cateo.

“La Reina del Sur” era considerada objetivo prioritario

La información difundida sobre el operativo identifica a María Guadalupe “N” como un objetivo prioritario de las autoridades. Sin embargo —hasta el cierre de esta nota informativa— no se han hecho públicos datos suficientes para reconstruir su trayectoria, como su edad, lugar de origen, antecedentes penales o el papel que presuntamente desempeñaba dentro de alguna organización.

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El alias con el que fue identificada y su condición de objetivo prioritario forman parte de la información disponible sobre la investigación. Su captura ocurrió en el marco de una investigación por presunto narcomenudeo y que en el inmueble fueron encontrados indicios relacionados con esa indagatoria.

La autoridad ministerial deberá analizar las sustancias y armas aseguradas para establecer sus características y determinar si tienen relación con los hechos investigados. También deberá precisar la posible responsabilidad de cada uno de los tres detenidos.

El antecedente de “El Jarocho” en Huamantla

La captura ocurre menos de un mes después de la detención de David Daniel “N”, alias “El Jarocho”, en el mismo municipio, con quien tendría vínculos operativos, de acuerdo con información extraoficial.

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David Daniel "N", alias "El Jarocho", fue detenido en la madrugada del 30 de julio de 2026 en el municipio de Huamantla, Tlaxcala. (Crédito: especial)

El hombre fue detenido el 30 de julio en el fraccionamiento El Encanto, durante un operativo en el que participaron autoridades federales. En ese momento fue identificado como presunto líder de “Los Jarochos”, una célula señalada por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades lo ubicaron como objetivo prioritario en Tlaxcala.

De acuerdo con la información publicada tras aquella captura, las investigaciones atribuyeron a esa estructura presencia en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Estado de México, además de posibles actividades relacionadas con secuestro, extorsión, robo de vehículos, narcotráfico y asaltos al transporte de carga.

“El Jarocho” también tenía antecedentes previos. Las autoridades lo habían identificado como exintegrante de Los Zetas y registraba detenciones anteriores, incluida una en 2011 en Veracruz. En 2022 ingresó al Cereso de Apizaco por un delito contra la salud y en marzo de 2026 tuvo otra detención por alteración del orden público, según información publicada después de su captura en julio.

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Las autoridades no han confirmado vínculo entre ambos casos

La posible relación entre María Guadalupe “N” y “El Jarocho” ha sido difundida de manera extraoficial. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente cuál sería el vínculo entre ambos ni si pertenecían a la misma estructura criminal.

La versión fue retomada después del cateo debido a que las dos personas fueron identificadas como objetivos prioritarios y fueron detenidas en Huamantla con pocas semanas de diferencia. Sin embargo, esos elementos no bastan para establecer una relación operativa.

Por ahora, el expediente de María Guadalupe “N” está relacionado con una investigación por presunto narcomenudeo. La FGR deberá determinar qué alcance tienen los indicios encontrados en el domicilio y si existen pruebas para llevar el caso ante un juez.

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Además de los tres detenidos, durante el cateo fueron localizados dos menores de edad, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades. Este dato fue reportado por medios que cubrieron la diligencia, aunque la información oficial sobre su situación permanece limitada.

La captura de “La Reina del Sur” ocurre así en un municipio que ya había sido escenario de una operación federal de alto impacto semanas atrás, pero cualquier vínculo entre ambos expedientes deberá ser acreditado por las investigaciones, no por la coincidencia de lugar o por versiones extraoficiales.