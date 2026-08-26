Eduin Caz sorprende al pedir que Ese Pérez abandone La Casa de los Famosos México

Eduin Caz lanza fuerte mensaje a favor de Ese Pérez en medio de su cancelación por Masad: “Que nadie le humille” (RS)

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Ese Pérez celebró sus 27 años desde el Exilio de La Casa de los Famosos México, donde fue enviado junto a Yanet García y Luis Chaparro después de una votación del público. En medio de la celebración, Eduin Caz apareció con banda y bocinas para cantarle las mañanitas y demostrarle su apoyo.

“Hay que estar con amigos. Buenas o malas”, expresó el cantante ante los medios mientras acompañaba a Pérez en esta celebración. También reconoció que no esperaba encontrarse con esa situación: “No esperaba que iba a pasar esto. Veníamos a cantarle las mañanitas nada más”.

La visita, sin embargo, tomó otro rumbo cuando los reporteros comenzaron a preguntarle a Eduin Caz por el desempeño de su amigo dentro del reality y por las circunstancias que lo llevaron al Exilio.

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El cantante cuestionó su permanencia en el reality

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Cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con que Ese Pérez fuera considerado un “mueble”, término utilizado dentro del programa para referirse a habitantes con poca participación, Eduin Caz fue contundente: “No, no, lo que sea puede ser, menos mueble”. Incluso aseguró que él siempre respalda a sus amigos.

Pero la declaración que más llamó la atención llegó cuando le preguntaron si consideraba que la producción estaba perjudicando a Pérez. La respuesta del vocalista fue directa: “Sí, totalmente”.

Acto seguido, Eduin Caz soltó una frase que rápidamente convirtió su visita en un momento polémico: “Que se salga”, dijo entre risas cuando le preguntaron qué debería hacer su amigo. La expresión ocurrió mientras avanzaba para continuar con la serenata y en medio del bullicio de quienes se encontraban en el lugar.

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Yanet García queda fuera de La Casa de los Famosos México

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Yanet García se convirtió en una de las participantes que dejó la competencia tras su paso por el Exilio, al que había sido enviada junto con Ese Pérez y Luis Chaparro luego de la votación del público. Su salida marcó un nuevo movimiento dentro del reality y modificó el panorama para quienes continúan en la contienda.

La eliminación ocurrió en medio de la tensión que rodeaba a los habitantes enviados al Exilio, especialmente después de que recibieran mensajes provenientes del exterior, entre muestras de apoyo, felicitaciones y críticas. Para Yanet, el desenlace significó el cierre de su participación en el programa.

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Mientras la conductora dejó la competencia, Ese Pérez continuó en el Exilio celebrando su cumpleaños con una inesperada serenata de Eduin Caz. El cantante acudió para respaldar a su amigo, aunque terminó protagonizando el momento más polémico al responder, entre risas, “Que se salga”, cuando le preguntaron qué debía hacer Pérez ante la situación que enfrenta dentro del reality.