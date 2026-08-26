México

Gabriel Montiel ‘Werevertumorro’ explota contra La Casa de los Famosos tras salida de Yanet García: “Programa humillante”

El creador de contenido cuestionó las condiciones impuestas a los participantes y puso el foco en la polémica dinámica que enfrentaron durante el Exilio

Yanet García
Yanet García
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La salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México desató críticas en redes sociales por las condiciones que enfrentaron los participantes castigados. Entre los señalamientos destacó el del creador de contenido Gabriel Montiel mejor conocido como Werevertumorro, quien cuestionó duramente la dinámica implementada por el programa.

A través de redes sociales, el creador calificó lo ocurrido como una situación que rebasó los límites del entretenimiento. “Fuera de pedo @LaCasaFamososMx en su desesperación por hacerlo interesante se ha convertido en un programa humillante”, escribió.

Su publicación centró la polémica en los castigos impuestos a Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro, quienes permanecieron bajo las condiciones establecidas tras una votación del público. Para el creador, la medida convirtió la convivencia televisiva en una experiencia innecesariamente extrema.

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La salida de Yanet García sacude a La Casa

Yanet García
La modelo regiomontana fue eliminada por votación interna con apenas un punto de diferencia y aseguró que se va en paz consigo misma tras haber sido fiel a sus valores dentro del reality. (Captura de pantalla YouTube)

Yanet García fue la participante eliminada de la emisión, mientras las condiciones aplicadas a los tres castigados se convirtieron en otro de los puntos más comentados alrededor de la gala.

El creador cuestionó incluso el sentido de la votación: “los 3 castigados están ahí porque el publico lo dijo y se van a estar en condiciones dlv”. Su crítica apuntó directamente a la manera en que el programa utilizó la decisión de los espectadores para determinar el castigo.

En particular, puso el foco en la situación de Yanet durante esos días y describió las condiciones como parte de una dinámica que, desde su perspectiva, dejó de ser entretenimiento para convertirse en una experiencia humillante.

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“Los tienen sin hacer nada”: fuerte señalamiento contra el programa

Gabriel Montiel - (X)
Gabriel Montiel - (X)

Uno de los aspectos más polémicos de la publicación fue la referencia a las necesidades básicas de los participantes. “Con frio, sin poder cagar o mear de manera digna”, escribió el creador, al cuestionar las condiciones que enfrentaron dentro de la casa.

También señaló que Yanet tuvo que compartir espacio para dormir con dos hombres: “mandan a una morra a dormir con 2 weyes, que tiene el periodo y los tiene que sacar de la casa para hacer necesidades básicas”. La acusación puso el énfasis en la incomodidad y falta de privacidad que, según su relato, produjo la dinámica.

El señalamiento se volvió todavía más severo cuando afirmó: “Los tienen sin hacer nada, castigados y con musica sin parar. Torturados porque ‘no jugaron’ sin siquiera dar una definición de lo que es ‘jugar’”. Con esas palabras, el creador dejó clara su postura frente al tratamiento de los participantes.

La polémica crece por el trato hacia Yanet

Yanet García
(Captura de pantalla YouTube)

La situación de Yanet García generó especial atención porque, además de su eliminación, su experiencia durante el castigo quedó en el centro de las críticas. El reclamo de Montiel cuestionó que una dinámica televisiva llegara a afectar momentos relacionados con necesidades personales.

La frase “se ha convertido en un programa humillante” terminó concentrando el tono de la denuncia. El creador no cuestionó únicamente la eliminación, sino la forma en que se desarrolló el castigo y las condiciones a las que fueron sometidos quienes quedaron involucrados.

Así, la salida de Yanet quedó acompañada por una discusión distinta: hasta dónde puede llegar un reality para generar espectáculo. La crítica publicada en redes puso sobre la mesa precisamente ese límite, al describir como “humillante” una dinámica que, según el creador, pretendía hacer más interesante el programa.

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