César ‘Chino’ Huerta aclara por qué eligió a Pumas sobre el América y Cruz Azul

(Eric Bolte-USA TODAY Sports)

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El regreso de César ‘Chino’ Huerta al futbol mexicano ya es una realidad. Después de su corta estadía en el Anderlecht de Bélgica, el atacante decidió volver a Pumas, club en el que vivió una de las mejores etapas de su carrera.

Antes de concretar su regreso a Ciudad Universitaria, el nombre de Huerta fue relacionado con otros equipos de la Liga MX, entre ellos el Club América y Cruz Azul. Sin embargo, el propio futbolista explicó que tenía claro dónde quería continuar su carrera.

Chino Huerta explica por qué eligió a Pumas

(REUTERS/Daniel Becerril)

A su llegada a la Ciudad de México la mañana de este miércoles 26 de agosto, el delantero habló brevemente con los medios y expresó su felicidad por volver al equipo universitario.

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Huerta reconoció que tomar la decisión fue sencillo una vez que tuvo claro que Pumas quería contar con él.

“Pensando en Pumas fue fácil la decisión. Abandoné por un tiempo mi sueño, por todo lo que he pasado, creo que eso fue la parte difícil, pero Pumas me lo puso muy fácil. Me siento bien, muy feliz, muy contento, con mucha ilusión y con muchas ganas”, declaró.

El mexicano también fue cuestionado sobre las versiones que lo colocaban como una posibilidad para otros clubes de la Liga MX, como América y Cruz Azul.

Huerta confirmó que sí recibió acercamientos, aunque hizo una precisión al señalar que se trató de propuestas y no de ofertas formales. Además, explicó que su intención siempre fue regresar a Pumas.

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“Bueno, tuve propuestas, nunca ofertas, pero yo siempre estuve convencido de que quería venir a Pumas (…) Hablé con Solari y él me mostró las ganas de querer contar conmigo. Yo le expresé también que estaba haciendo todo lo posible por integrarme al grupo, a sumarle y nada, eso me deja también contento, el que Pumas haya pujado muy fuerte por mí”, explicó.

¿Cuándo podría debutar Chino Huerta con Pumas?

(EFE/Isaac Esquivel)

Ahora, Huerta deberá incorporarse a los entrenamientos del conjunto universitario. Su posible debut dependerá de su estado físico y su proceso de adaptación al equipo.

Pumas tiene programado su próximo partido para el viernes 28 de agosto, cuando visite a Xolos, aunque todavía no está definido si Esteban Solari le dará minutos al atacante en ese encuentro.

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