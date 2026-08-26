Cae el “Koki”, objetivo prioritario y exoperador de La Barredora en Tabasco

Foto: @OHarfuch

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Jorge Luis “N”, alias “Koki”, identificado como líder del grupo delictivo de Pueblo Unido, fue detenido en el estado de Hidalgo junto a dos de sus operadores, esto al ser un objetivo prioritario debido a la violencia provocada en la entidad.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el sujeto fue operador de Ulises “N”, alias “Pinto”, líder de La Barredora que fue detenido en julio de 2025.

Luego de su captura, el “Koki” encabezó una escisión de esta organización criminal, y actualmente se le relaciona con la quema de vehículos, ataques contra autoridades, con delitos de extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de drogas en Centro y Nacajuca.

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El sujeto cuenta con dos órdenes de aprehensión por asociación delictuosa y robo a casa habitación. Esta casa editorial pudo conocer que el “Kiko” actualmente mantiene una disputa territorial con integrantes de La Barredora, liderada por Yeison Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”.

Foto: SSPC

Su captura se llevó a cabo con información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por parte de elementos de la corporación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y estatales, al contar con una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Tabasco.

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Jorge Luis “N” fue ubicado cuando se trasladaba a bordo de un vehículo sobre la carretera México-Pachuca, por lo que las autoridades le marcaron el alto y, tras corroborar su identidad, procedieron con su arresto junto a dos personas más.

El “Pinto”, el exescolta de Hernán Bermúdez Requena y líder de La Barredora

Ulises Pinto Madera es identificado como el hombre con el que Hernán Bermúdez Requena habría fundado La Barredora en Tabasco. Foto: SSPC

En el mes de julio de 2025, Ulises “N”, alias “Pinto” o “El Mamado”, fue detenido por autoridades federales y de las Fuerzas Armadas al ser identificado como segundo al mando del grupo criminal La Barredora, así como uno de los principales responsables de la violencia en Tabasco.

Su arresto se llevó a cabo en la colonia Los Gavilanes del municipio de Tlajomulco de Zúñiga al contar con una orden de aprehensión en su contra por el delito de asociación delictuosa agravada.

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Ulises “N” fue identificado como exintegrante de las fuerzas de seguridad estatales que se desempeñó como jefe de escoltas de Hernán Bermúdez Requena, actualmente recluido en el penal de El Altiplano y señalado como líder de La Barredora.

Ulises "N", alias "El Pinto y/o "El Mamado", fue detenido la tarde de este miércoles 23 de julio en Jalisco. Foto: SSPC

De acuerdo con las autoridades, Hernán Bermúdez Requena, en ese entonces secretario de Seguridad Pública del estado, formó la célula delictiva de “La Hermandad” y/o “Cártel Policiaco”, relacionados con el tráfico de drogas, la trata de personas y el control del abasto de antros y bares en la entidad.

Como productor de sus actividades dentro de la célula criminal, el “Pinto” logró amasar una gran fortuna, lo que llevó a las autoridades a detectar que contaba con propiedades en zonas residenciales de Zapopan y Guadalajara, además de una flota de vehículos y camionetas de lujo.

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La presión del Cártel del Golfo obligó al grupo a buscar el respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), alianza que, lejos de consolidar la organización, detonó una ruptura interna en 2023.

Foto: SSPC

El resultado fue la creación de La Barredora, presuntamente encabezada por Bermúdez Requena, quien en ese entonces permanecía en calidad de prófugo.

El grupo, con el respaldo del CJNG, se consolidó como una de las principales fuerzas criminales en la región, con un catálogo de delitos que incluye la extorsión, robo de hidrocarburos, venta de estupefacientes, tráfico de migrantes y comercio ilegal de armas.

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La disputa territorial entre los antiguos socios derivó en una ola de homicidios que agravó los índices de violencia en la región.

Dos meses después, el 12 de septiembre de 2025, Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay y posteriormente expulsado para ser entregado a las autoridades mexicanas.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora (SSPC)

Actualmente enfrenta delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión por presuntamente liderar La Barredora, por los que podría enfrentar una condena de hasta 154 años de prisión.

Sin embargo, también mantiene otras investigaciones por delitos de desaparición forzada y peculado, por lo que fue vinculado a proceso en meses pasados.

Bermúdez Requena cuenta con una orden de aprehensión pendiente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada, la cual no ha podido ser cumplimentada debido a que cuenta con un amparo que lo impide.

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