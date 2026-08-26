Titán y Neón se roban la noche en la Arena México tras vencer de manera espectacular a Volador Jr. y Villano III Jr. rumbo al 93 Aniversario del CMLL

Titán y Neón se llevaron la victoria en lo que fue la pelea estelar de la noche en la Arena México (Cedrix)

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El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. en el combate estelar. Los técnicos se impusieron en dos de las tres caídas, cerrando la función con una combinación de estrategia y contundencia que provocó ovaciones entre el público.

El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. (Foto: Diego Cedrix)

Con este resultado, la dupla de Titán y Neón consolidó su posición rumbo al aniversario más longevo de la lucha libre mexicana. La reacción de la afición, que se mantuvo al filo de la butaca durante la función, confirmó el peso del triunfo para los técnicos. La noche se definió por la intensidad del duelo estelar, donde Volador Jr. y Villano III Jr. no lograron frenar la determinación de sus rivales, quienes aprovecharon los errores para inclinar la balanza a su favor.

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El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. (Foto: Diego Cedrix)

Flip Gordon sorprendió y la Fuerza Poblana impuso condiciones

En el combate coestelar, Flip Gordon venció en los últimos segundos al Bárbaro Cavernario tras una serie de planchas y golpes que marcaron la diferencia a favor de los técnicos. El peleador de origen estadounidense sorprendió a la Arena México y sumó una victoria más al bando científico, aportando uno de los momentos más comentados de la función.

La jornada también dejó el triunfo de la Fuerza Poblana —Stigma, Arkalis y Rayo Metálico— sobre Los Forajidos, conformados por Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr. Aunque Los Forajidos parecieron más acoplados durante gran parte del encuentro, los poblanos reaccionaron en el momento clave para adjudicarse el combate de tríos. La estrategia de Stigma, Arkalis y Rayo Metálico inclinó la balanza en una de las contiendas más cerradas del cartel.

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El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. (Foto: Diego Cedrix)

Resultados completos de la función

El cartel del martes incluyó la victoria de Xelhua sobre El Valiente en un combate relámpago. En la segunda lucha, India Sioux y Skadi superaron a Olympia y Hera en la modalidad de parejas. La función arrancó con el triunfo de El Pequeño Sky Team —Galaxy, Kaligua y Pequeño Magia— sobre Los Metales Explosivos —Full Metal, Pequeño Pólvora y Rostro de Acero—, quienes no lograron contrarrestar la velocidad y coordinación de los técnicos.

El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. (Foto: Diego Cedrix)

La velada en la Arena México dejó una serie de duelos que consolidaron la ruta hacia el aniversario 93 del Consejo Mundial de Lucha Libre, con Titán y Neón como los protagonistas principales de la noche.

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