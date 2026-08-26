México Deportes

Titán y Neón se roban la noche en la Arena México tras vencer de manera espectacular a Volador Jr. y Villano III Jr. rumbo al 93 Aniversario del CMLL

Los técnicos se impusieron en dos de las tres caídas, cerrando la función con una combinación de estrategia y contundencia

Titán y Neón se llevaron la victoria en lo que fue la pelea estelar de la noche en la Arena México (Cedrix)
Titán y Neón se llevaron la victoria en lo que fue la pelea estelar de la noche en la Arena México (Cedrix)
Guardar

El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. en el combate estelar. Los técnicos se impusieron en dos de las tres caídas, cerrando la función con una combinación de estrategia y contundencia que provocó ovaciones entre el público.

El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. (Foto: Diego Cedrix)
El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. (Foto: Diego Cedrix)

Con este resultado, la dupla de Titán y Neón consolidó su posición rumbo al aniversario más longevo de la lucha libre mexicana. La reacción de la afición, que se mantuvo al filo de la butaca durante la función, confirmó el peso del triunfo para los técnicos. La noche se definió por la intensidad del duelo estelar, donde Volador Jr. y Villano III Jr. no lograron frenar la determinación de sus rivales, quienes aprovecharon los errores para inclinar la balanza a su favor.

PUBLICIDAD

El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. (Foto: Diego Cedrix)
El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. (Foto: Diego Cedrix)

Flip Gordon sorprendió y la Fuerza Poblana impuso condiciones

En el combate coestelar, Flip Gordon venció en los últimos segundos al Bárbaro Cavernario tras una serie de planchas y golpes que marcaron la diferencia a favor de los técnicos. El peleador de origen estadounidense sorprendió a la Arena México y sumó una victoria más al bando científico, aportando uno de los momentos más comentados de la función.

La jornada también dejó el triunfo de la Fuerza Poblana —Stigma, Arkalis y Rayo Metálico— sobre Los Forajidos, conformados por Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr. Aunque Los Forajidos parecieron más acoplados durante gran parte del encuentro, los poblanos reaccionaron en el momento clave para adjudicarse el combate de tríos. La estrategia de Stigma, Arkalis y Rayo Metálico inclinó la balanza en una de las contiendas más cerradas del cartel.

PUBLICIDAD

El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. (Foto: Diego Cedrix)
El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. (Foto: Diego Cedrix)

Resultados completos de la función

El cartel del martes incluyó la victoria de Xelhua sobre El Valiente en un combate relámpago. En la segunda lucha, India Sioux y Skadi superaron a Olympia y Hera en la modalidad de parejas. La función arrancó con el triunfo de El Pequeño Sky Team —Galaxy, Kaligua y Pequeño Magia— sobre Los Metales Explosivos —Full Metal, Pequeño Pólvora y Rostro de Acero—, quienes no lograron contrarrestar la velocidad y coordinación de los técnicos.

El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. (Foto: Diego Cedrix)
El camino al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sumó un nuevo episodio el 25 de agosto en la Arena México, donde Titán y Neón se llevaron la victoria de manera dramática sobre Volador Jr. y Villano III Jr. (Foto: Diego Cedrix)

La velada en la Arena México dejó una serie de duelos que consolidaron la ruta hacia el aniversario 93 del Consejo Mundial de Lucha Libre, con Titán y Neón como los protagonistas principales de la noche.

Temas Relacionados

CMLLConsejo Mundial de Lucha LibraLucha LibreArena MéxicoTitánNeónVolador Jr.Villano III Jr.mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Con qué alimentos se puede sustituir la proteína y vitaminas que el huevo aporta ante el alza en sus precios

El alza, registrada en la primera quincena del mes y confirmada por datos del INEGI, responde a presiones inflacionarias que afectan de manera particular a los hogares con menores ingresos

Con qué alimentos se puede sustituir la proteína y vitaminas que el huevo aporta ante el alza en sus precios

César ‘Chino’ Huerta aclara por qué eligió a Pumas sobre el América y Cruz Azul

A su llegada a la capital mexicana, el delantero habló con los medios de comunicación y expresó su felicidad por regresar al equipo universitario

César ‘Chino’ Huerta aclara por qué eligió a Pumas sobre el América y Cruz Azul

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

ONU respalda al gobierno de México con la iniciativa de ley ambiental: “Un paso clave para la sostenibilidad”

El organismo destaca que la propuesta pone la prevención, la restauración y la justicia ecológica en el centro, con reglas renovadas frente al cambio climático, la contaminación y la pérdida de especies

ONU respalda al gobierno de México con la iniciativa de ley ambiental: “Un paso clave para la sostenibilidad”

Eduin Caz sorprende al pedir que Ese Pérez abandone La Casa de los Famosos México

El vocalista de Grupo Firme llegó al Exilio para celebrar el cumpleaños del creador de contenido, pero terminó dejando una declaración que encendió la polémica

Eduin Caz sorprende al pedir que Ese Pérez abandone La Casa de los Famosos México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Cae el “Koki”, objetivo prioritario y exoperador de La Barredora en Tabasco

Dónde queda Che Ríos, el pueblo al que ‘El Chapo’ quiso escapar antes de ser capturado

Con recorridos y un plan integral: la apuesta de Graciela Domínguez a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

La lluvia que traicionó a El Chapo: cómo el drenaje de Los Mochis se convirtió en su trampa

ENTRETENIMIENTO

Eduin Caz sorprende al pedir que Ese Pérez abandone La Casa de los Famosos México

Eduin Caz sorprende al pedir que Ese Pérez abandone La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Yanet García es eliminada del reality

Gabriel Montiel ‘Werevertumorro’ explota contra La Casa de los Famosos tras salida de Yanet García: “Programa humillante”

Quién es la actriz Tamara Henaine, imitadora de Claudia Sheinbaum que asistió a evento político con Fernández Noroña

Las fotos que Tim Curry se tomó en Manzanillo en 1997: el acantilado, la fusta y el grito al sol

DEPORTES

Lía Cueva se lleva la medalla de bronce desde la plataforma de 10 metros en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados

Lía Cueva se lleva la medalla de bronce desde la plataforma de 10 metros en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados

César ‘Chino’ Huerta aclara por qué eligió a Pumas sobre el América y Cruz Azul

Dodgers vs Braves: a qué hora y dónde ver en vivo al mexicano Alek Thomas con el equipo de Los Ángeles

Erik Lira sacrificaría esto para fichar con el Mónaco: reportan que está cerca de firmar

Ricardo La Volpe arremete contra el cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana