Lía Cueva se lleva la medalla de bronce desde la plataforma de 10 metros en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados

(Gobierno de México)

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Lía Cueva suma su tercera medalla en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados tras lograr el tercer sitio en la plataforma de 10 metros, con un puntaje de 331.55, solo por detrás de las representantes de China.

Este resultado consolida a la atleta como una de las principales promesas mexicanas en la disciplina, ya que previamente obtuvo preseas en la final sincronizada de trampolín 3 metros junto a su hermana y en la prueba individual de trampolín 1 metro.

Por su parte, Mía Cueva no tuvo una buena competencia y finalizó en la séptima posición.

Con este resultado, México ya llega a ocho preseas totales en el medallero general del Campeonato Mundial Juvenil de Clavados.

Las gemelas entraron nuevamente en competencia

Mía Cueva también participó en la prueba y terminó en séptimo lugar. (REUTERS/Hollie Adams)

Después de sumar un par de medallas cada una en el Campeonato Mundial, las Gemelas Cueva participaron en una modalidad que no representa su principal fortaleza, ya que su mejor rendimiento suele darse en el trampolín de 3 metros, no en la plataforma de 10 metros.

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A pesar de ello, al tratarse de una competencia juvenil, ambas participaron en esta prueba. Desde el inicio, Lía Cueva mostró consistencia y se mantuvo entre las cinco primeras competidoras.

Fue en la última ronda cuando la clavadista de Bielorrusia cometió un error y Lindy Johnson, de Estados Unidos, registró un salto nulo de 0 puntos, tropiezos que la abrieron la puerta a la mexicana que con un buen clavado al final logró subirse al podio.

Su puntuación la colocó en el tercer lugar, aunque lejos de las representantes de China, quienes nuevamente confirman por qué su país es el rival a vencer en esta disciplina.

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Mía Cueva, por su parte, finalizó en la séptima posición, lejos de tener una posibilidad de pelear por las medallas.

Cuándo es la siguiente prueba de las Gemelas Cueva

Lía y Mía Cueva se preparan para su última prueba en el Campeonato Mundial. (REUTERS/Hollie Adams)

Las Gemelas Cueva todavía tendrán una última competencia este jueves en la prueba individual del trampolín de 3 metros, donde buscarán seguir sumando medallas en el Campeonato Mundial.

En cuanto a la etapa preliminar, esta será a las 0:30 de la madrugada, mientras que en caso de avanzar a la final se llevará a cabo a las 9:15 horas.

México se coloca en el Top 3 del Medallero General

Ian Nava se consolida como la siguiente gran figura de los clavados en México (X: Olimpismo Mexicano)

La delegación mexicana suma ocho medallas en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados, consolidándose en el top 3 del medallero, solo por detrás de China y Rusia, repartidas en: dos preseas de oro, cuatro de plata y dos de bronce durante la competencia celebrada en Rijeka, Croacia.

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Mía Cueva logra las dos medallas de oro para México: una en la prueba individual de trampolín de 1 metro y otra en la modalidad sincronizada de trampolín de 3 metros, haciendo pareja con su hermana Lía Cueva.

En las preseas de plata, Lía Cueva destaca al ganar la medalla individual en el trampolín de 1 metro. Adriana Torres y Suri Cueva obtuvieron el segundo puesto n la plataforma de 10 metros sincronizados femenil, categoría 14-18 años, sumando la tercera presea para el país.

Ian Nava obtiene la medalla de plata en el trampolín de 3 metros, categoría 14-15 años, con un puntaje total de 476.60.

El equipo mexicano de clavados mixtos, integrado por Suri Cueva, Lía Cueva, Ian Nava y Carlos Solórzano, consigue otra plata en la categoría 14-18 años con 375.85 puntos. China se lleva el oro y Rusia completa el podio.

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En cuanto a las medallas de bronce, Lía Cueva suma una en la plataforma de 10 metros, mientras que Rut Páez obtiene otra en el trampolín de 1 metro femenil, categoría 16-18 años, durante la jornada dominical.

Con estos resultados, México confirma su protagonismo en la disciplina juvenil de clavados a nivel internacional.