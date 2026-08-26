Quién es la actriz Tamara Henaine, imitadora de Claudia Sheinbaum que asistió a evento político con Fernández Noroña (Instagram/@gfnoronaoficial)

Guardar

La actriz y comediante Tamara Henaine participó el pasado martes 24 de agosto en el informe legislativo de la senadora de Morena Simey Olvera Bautista en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde presentó su caracterización de la presidenta Claudia Sheinbaum, desatando controvesia y todo tipo de comentarios en redes sociales.

La presencia de la imitadora, conocida por su papel de “Claudita”, generó debate en redes sociales sobre los límites entre el entretenimiento y la actividad política, así como cuestionamientos sobre las condiciones de su presentación en el evento público.

Tamara Henaine: trayectoria en televisión y teatro

Tamara Henaine cuenta con una carrera de más de una década en la escena mexicana. Ha participado en programas como El privilegio de mandar, La parodia, Como dice el dicho, Vecinos y telenovelas como La sombra del pasado y Por amar sin ley. En teatro, destaca por su trabajo en La risa mañanera —donde interpreta a “Claudita”, una versión cómica inspirada en Sheinbaum— y en obras como Dos mujeres, una silla junto a Fernanda Ostos y Matrimonio de tres.

PUBLICIDAD

La actriz ha declarado que la imitación de la presidenta surgió tras observar su actividad en redes sociales durante la campaña presidencial. Henaine considera que encontró la oportunidad de explorar la comedia a través de un personaje trabajado a fondo, más allá de la simple parodia. Su intención es presentar una faceta más humana de la figura pública.

La actriz Tamara Henaine, conocida por interpretar a “Claudita”, personaje inspirado en la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

El primer encuentro con Claudia Sheinbaum

Uno de los momentos que Henaine considera más relevantes en su carrera es el encuentro con la propia Claudia Sheinbaum durante la campaña presidencial. La actriz relató que la mandataria “fue súper amable”, la recibió bien y aceptó grabar un video juntas, de acuerdo a lo dicho en sus videos para redes. Desde entonces, han coincidido en otras ocasiones, siempre con una buena recepción por parte de Sheinbaum.

PUBLICIDAD

En la obra La risa mañanera, la actriz busca, según sus palabras, ofrecer una mirada diferente a la figura presidencial. Antes de cada función, Henaine realiza una rutina que incluye oler un perfume, peinarse y transformarse en “Claudita”, el personaje que la ha colocado en el centro de la conversación pública en los últimos meses.

Participación en el informe legislativo de Simey Olvera Bautista

La presencia de Tamara Henaine en el segundo informe de la senadora Simey Olvera Bautista, realizado en Ixmiquilpan, Hidalgo, generó polémica en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter). Usuarios y comentaristas discutieron si era apropiado que una imitadora de la presidenta apareciera en un acto legislativo y si su participación fue remunerada.

PUBLICIDAD

El evento contó también con la presencia del senador Gerardo Fernández Noroña. Las imágenes del acto circularon ampliamente, provocando tanto humor como críticas. Algunos cuestionaron que la senadora incorporara un elemento de entretenimiento en su informe, mientras otros señalaron la falta de atención a los problemas económicos, de seguridad y desarrollo que enfrenta Hidalgo.

Gerardo Fernández Noroña con la imitadora de la presidenta de México (RS)

La senadora Simey Olvera Bautista representa a Hidalgo en el Senado desde el 29 de agosto de 2024 y su periodo concluye el 31 de agosto de 2027. Antes de ocupar este escaño, fue diputada federal y local, además de secretaria de Bienestar e Inclusión Social en el gobierno estatal. Cuenta con estudios en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y una maestría en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

PUBLICIDAD

Reacciones y antecedentes de Simey Olvera

La legisladora ya había generado discusión pública por intervenciones en el Senado, como cuando intentó citar frases históricas de Vicente Guerrero y Benito Juárez. “La patria es primero”, dijo Olvera, y agregó: “Entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz”. Ambas expresiones forman parte de los discursos fundacionales de la historia nacional.

Olvera sostuvo que estas frases sintetizan los principios de la llamada “Cuarta Transformación” y defendió su presencia en el discurso político. La frase de Juárez corresponde a 1867, tras el triunfo sobre el Imperio de Maximiliano.

El informe legislativo y la aparición de Henaine como “Claudita” colocaron nuevamente a Simey Olvera en el centro de la conversación pública, esta vez por la decisión de incluir a una imitadora de la presidenta en un evento institucional.

PUBLICIDAD