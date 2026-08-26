México

Las fotos que Tim Curry se tomó en Manzanillo en 1997: el acantilado, la fusta y el grito al sol

El actor, quien murió a sus 80 años, visitó a México durante el auge de su carrera

tim curry
Guardar

Tim Curry murió la noche del martes este 25 de agosto a los 80 años, según reportó TMZ. El actor británico, cuya carrera abarcó seis décadas en cine, teatro y televisión, arrastraba desde 2012 las secuelas de un derrame cerebral que lo dejó sin poder caminar.

Las autoridades descartaron causas violentas en su muerte.

Nacido el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra, Curry construyó una filmografía que va de The Rocky Horror Picture Show al payaso Pennywise en la adaptación televisiva de It de 1990, vista por más de 37 millones de hogares.

También dejó huella en Mi pobre angelito 2, Muppet Treasure Island y Scary Movie 2, además de tres nominaciones al Tony en Broadway.

PUBLICIDAD

El acantilado de Manzanillo: las fotos que el fotógrafo Timothy White tomó en México en 1997

En 1997, Tim Curry estaba en Manzanillo, Colima, filmando una producción cuando el fotógrafo Timothy White lo sacó del set para una sesión improvisada.

Encontraron una vista al mar al final de un acantilado y lo que ocurrió después quedó registrado en imágenes en blanco y negro que circulan de nuevo tras la muerte del actor.

tim curry manzanillo mexico -México- 26 agosto
(Instagram)

“Corrió hasta el borde con su fusta en la mano y saltó a esta pose, gritando al sol”, escribió White en Instagram al compartir las fotografías en 2024.

“Me deslicé por el lado del acantilado para dispararle contra el profundo cielo azul mientras tomaba este tipo de personaje malvado y poderoso”.

La sesión continuó en una playa aislada al pie del mismo acantilado. White describió las condiciones: niebla del océano, sol caliente, un paisaje que parecía diseñado para el tipo de figura que Curry proyectaba frente a la cámara.

PUBLICIDAD

“Con la niebla soplando del océano y el sol caliente radiante, capturamos este momento —este personaje de su propia creación— de la enigmática estrella, dándome todo lo que tenía”, escribió el fotógrafo.

tim curry manzanillo mexico -México- 26 agosto
(Instagram)

White lo describió como “el maestro de las personas en la pantalla y una personalidad exuberante en la vida real”, y añadió que no podría haber sido un sujeto “más amable y más dispuesto”.

Las imágenes muestran a un Curry vestido de negro, con lentes oscuros y una energía física que contrastará años después con las imágenes de su vejez en silla de ruedas. Son un documento de lo que era capaz de dar frente a una cámara fuera del set, sin guion ni dirección.

El derrame de 2012 que lo dejó sin poder caminar, y su última aparición pública

En 2012, Tim Curry sufrió un derrame cerebral que requirió cirugía. Lo que siguió fue una rehabilitación de meses. Uno de los efectos más duros fue perder la capacidad de hablar.

“Tuve que aprender a hablar otra vez”, dijo Curry a Ben Mankiewicz en una entrevista transmitida en CBS Sunday Morning. “Fue muy raro. Odiaba no poder hablar”. La parte izquierda de su rostro también quedó paralizada. “Mi cara se fue hacia un lado”, relató.

Murió Tim Curry
June 5, 2005 - New York, New York, U.S. - 05 June 2005 - New York, New York - Tim Curry. 59th Annual Tony Awards held at Radio City Music Hall. Photo Credit: Charles Harris/AdMedia. (Credit Image: © Glenn Weiner/ZUMA Wire) (Grosby)

El episodio lo conectó de forma dolorosa con su historia familiar. Su padre murió de un accidente cerebrovascular cuando Curry tenía apenas diez años. “Me asusté”, confesó. “Me acordé de mi papá y creí que estaba siguiendo sus pasos”.

En 2025, al presentar sus memorias Vagabond, Curry declaró al programa de Turner Classic Movies que seguía sin poder caminar.

Aun así, continuó trabajando en doblaje y apareciendo en eventos vinculados a The Rocky Horror Picture Show. Su voz, la herramienta que casi pierde, fue lo último que sostuvo su presencia pública.

Sobre la muerte, había dicho en esa misma ronda de entrevistas: “No le tengo miedo a la muerte. Trato de evitarla. Creo que todos lo hacemos, pero sospecho que, al final, le daré la bienvenida. Creo que puede ser muy reconfortante decir adiós, y quiero ganármelo”.

Temas Relacionados

Tim CurryManzanillomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Calendario de Armando ‘Hormiga’ González con Olympiacos: fechas rivales en Grecia 2026-2027

Además, te contamos dónde ver los partidos de la ‘Hormiga’ González con Olympiacos en México

Calendario de Armando ‘Hormiga’ González con Olympiacos: fechas rivales en Grecia 2026-2027

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: investigan posible suicidio de un reo en penal de Mazatlán

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: investigan posible suicidio de un reo en penal de Mazatlán

La Mañanera será transmitida en estos estados como parte del segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum

La presidenta recorrerá las 32 entidades federativas para rendir cuentas

La Mañanera será transmitida en estos estados como parte del segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum

Con recorridos y un plan integral: la apuesta de Graciela Domínguez a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

La gobernadora interina se enfrenta a un contexto de violencia e inseguridad que comenzó desde septiembre de 2024, y que en las últimas semanas se ha enfocado en Mazatlán

Con recorridos y un plan integral: la apuesta de Graciela Domínguez a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

La lluvia que traicionó a El Chapo: cómo el drenaje de Los Mochis se convirtió en su trampa

La tercera y última captura de Joaquín Guzmán Loera no ocurrió en un enfrentamiento directo. Fue la lluvia, un auto robado y dos agentes incorruptibles lo que puso fin a seis meses de fuga tras su escape del penal del Altiplano

La lluvia que traicionó a El Chapo: cómo el drenaje de Los Mochis se convirtió en su trampa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: investigan posible suicidio de un reo en penal de Mazatlán

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: investigan posible suicidio de un reo en penal de Mazatlán

Con recorridos y un plan integral: la apuesta de Graciela Domínguez a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

La lluvia que traicionó a El Chapo: cómo el drenaje de Los Mochis se convirtió en su trampa

Crece violencia en Mazatlán: van tres reos muertos en tres meses en penal El Castillo

Con la marca de “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel desafía los prejuicios en su aparición pública en Kick

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade revela cuántos años de vida le quedan tras diagnóstico de ELA

Yolanda Andrade revela cuántos años de vida le quedan tras diagnóstico de ELA

TXT regresa a México con su gira Steal the Wind: esta es la fecha del concierto de K-pop

Con el respaldo del Canelo Álvarez, Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a una pelea en Ring Royale 2027

Sabrina Sabrok se niega a ver a su hija autista: “Me pueden obligar a pagar, pero no a estar con alguien”

A qué equipo le va Yanet García, la recién eliminada de La Casa Los Famosos México 2026

DEPORTES

Calendario de Armando ‘Hormiga’ González con Olympiacos: fechas rivales en Grecia 2026-2027

Calendario de Armando ‘Hormiga’ González con Olympiacos: fechas rivales en Grecia 2026-2027

¿Más problemas en Cruz Azul? Aseguran que 3 jugadores habrían pedido aumento salarial

¿Quiénes son los atletas nacidos en México que han ganado una medalla olímpica representando a otro país?

A qué equipo le va Yanet García, la recién eliminada de La Casa Los Famosos México 2026

Ian Nava se lleva la medalla de plata desde el trampolín de 3 metros en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados