Las fotos que Tim Curry se tomó en Manzanillo en 1997: el acantilado, la fusta y el grito al sol

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Tim Curry murió la noche del martes este 25 de agosto a los 80 años, según reportó TMZ. El actor británico, cuya carrera abarcó seis décadas en cine, teatro y televisión, arrastraba desde 2012 las secuelas de un derrame cerebral que lo dejó sin poder caminar.

Las autoridades descartaron causas violentas en su muerte.

Nacido el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra, Curry construyó una filmografía que va de The Rocky Horror Picture Show al payaso Pennywise en la adaptación televisiva de It de 1990, vista por más de 37 millones de hogares.

También dejó huella en Mi pobre angelito 2, Muppet Treasure Island y Scary Movie 2, además de tres nominaciones al Tony en Broadway.

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El acantilado de Manzanillo: las fotos que el fotógrafo Timothy White tomó en México en 1997

En 1997, Tim Curry estaba en Manzanillo, Colima, filmando una producción cuando el fotógrafo Timothy White lo sacó del set para una sesión improvisada.

Encontraron una vista al mar al final de un acantilado y lo que ocurrió después quedó registrado en imágenes en blanco y negro que circulan de nuevo tras la muerte del actor.

(Instagram)

“Corrió hasta el borde con su fusta en la mano y saltó a esta pose, gritando al sol”, escribió White en Instagram al compartir las fotografías en 2024.

“Me deslicé por el lado del acantilado para dispararle contra el profundo cielo azul mientras tomaba este tipo de personaje malvado y poderoso”.

La sesión continuó en una playa aislada al pie del mismo acantilado. White describió las condiciones: niebla del océano, sol caliente, un paisaje que parecía diseñado para el tipo de figura que Curry proyectaba frente a la cámara.

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“Con la niebla soplando del océano y el sol caliente radiante, capturamos este momento —este personaje de su propia creación— de la enigmática estrella, dándome todo lo que tenía”, escribió el fotógrafo.

(Instagram)

White lo describió como “el maestro de las personas en la pantalla y una personalidad exuberante en la vida real”, y añadió que no podría haber sido un sujeto “más amable y más dispuesto”.

Las imágenes muestran a un Curry vestido de negro, con lentes oscuros y una energía física que contrastará años después con las imágenes de su vejez en silla de ruedas. Son un documento de lo que era capaz de dar frente a una cámara fuera del set, sin guion ni dirección.

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El derrame de 2012 que lo dejó sin poder caminar, y su última aparición pública

En 2012, Tim Curry sufrió un derrame cerebral que requirió cirugía. Lo que siguió fue una rehabilitación de meses. Uno de los efectos más duros fue perder la capacidad de hablar.

“Tuve que aprender a hablar otra vez”, dijo Curry a Ben Mankiewicz en una entrevista transmitida en CBS Sunday Morning. “Fue muy raro. Odiaba no poder hablar”. La parte izquierda de su rostro también quedó paralizada. “Mi cara se fue hacia un lado”, relató.

June 5, 2005 - New York, New York, U.S. - 05 June 2005 - New York, New York - Tim Curry. 59th Annual Tony Awards held at Radio City Music Hall. Photo Credit: Charles Harris/AdMedia. (Credit Image: © Glenn Weiner/ZUMA Wire) (Grosby)

El episodio lo conectó de forma dolorosa con su historia familiar. Su padre murió de un accidente cerebrovascular cuando Curry tenía apenas diez años. “Me asusté”, confesó. “Me acordé de mi papá y creí que estaba siguiendo sus pasos”.

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En 2025, al presentar sus memorias Vagabond, Curry declaró al programa de Turner Classic Movies que seguía sin poder caminar.

Aun así, continuó trabajando en doblaje y apareciendo en eventos vinculados a The Rocky Horror Picture Show. Su voz, la herramienta que casi pierde, fue lo último que sostuvo su presencia pública.

Sobre la muerte, había dicho en esa misma ronda de entrevistas: “No le tengo miedo a la muerte. Trato de evitarla. Creo que todos lo hacemos, pero sospecho que, al final, le daré la bienvenida. Creo que puede ser muy reconfortante decir adiós, y quiero ganármelo”.

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