México

Detienen al presunto feminicida de Dianna, la estudiante de ingeniería hallada muerta en Ocoyoacac

Tenía 18 años, estudiaba Ingeniería Industrial y participaba en BAJA SAE México, una competencia universitaria de alto nivel que retrata los planes que mantenía antes de su desaparición en Toluca

Este video presenta el logo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Muestra un boletín de búsqueda con una fotografía de un joven identificado como Alan Gael 'N', incluyendo un número de teléfono para denuncias. Después, un individuo es escoltado por personal que viste chaquetas con los distintivos de la Fiscalía del Estado de México. La escena transcurre en un interior, donde se observa a las dos personas subiendo escaleras y atravesando una puerta. Es una cobertura oficial de acciones de la Fiscalía. FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Alan Gael “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Dianna Rivera Romero, estudiante de 18 años reportada como desaparecida en Toluca el 21 de agosto y hallada sin vida días después en el municipio de Ocoyoacac. El detenido, conocido de la víctima, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Detienen al presunto feminicida de Dianna, la estudiante de ingeniería hallada muerta en Ocoyoacac. FJGEM / RRSS
Detienen al presunto feminicida de Dianna, la estudiante de ingeniería hallada muerta en Ocoyoacac. FJGEM / RRSS

El caso comenzó el 20 de agosto, cuando Dianna y Alan Gael se vieron en Toluca. Según las primeras indagatorias de la Fiscalía, ambos se encontraban aparentemente en la colonia Pedregal de Guadalupe Hidalgo, en Ocoyoacac, entre las 12:00 y las 21:00 horas. Fue ahí donde el investigado habría agredido a la joven a la altura de la cabeza hasta privarla de la vida, para después huir del lugar.

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Al no tener noticias de ella, los familiares de Dianna acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el 21 de agosto para reportar su desaparición. Las autoridades activaron de inmediato una ficha de búsqueda. Horas más tarde, el cuerpo de la joven fue localizado en la misma colonia.

Quién era Dianna Rivera Romero

Dianna Rivera Romero tenía 18 años y estudiaba Ingeniería Industrial. También competía en el programa BAJA SAE México, una competencia universitaria de ingeniería de alto nivel. Quienes la conocían la describieron como una joven con grandes planes.

Según su ficha de búsqueda, Dianna vestía con, tenis blancos, pantalón de mezclilla azul cielo y un suéter blanco, además traía consigo una mochila rosa pequeña.

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Detienen al presunto feminicida de Dianna, la estudiante de ingeniería hallada muerta en Ocoyoacac. RRSS
Detienen al presunto feminicida de Dianna, la estudiante de ingeniería hallada muerta en Ocoyoacac. RRSS

La investigación que llevó a la detención

Las diligencias realizadas por la FGJEM permitieron identificar a Alan Gael “N” como el probable responsable del crimen. Con esos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó ante un juez la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez emitido el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía lo ejecutaron y procedieron a la detención del sujeto. Las investigaciones establecen que Alan Gael y Dianna se conocían, dato que orienta la línea de investigación sobre el vínculo entre ambos.

El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional, que será el encargado de definir su situación legal y conducir el proceso penal en su contra.

Qué pena enfrenta el detenido

En caso de ser declarado culpable, Alan Gael “N” podría recibir una sentencia de hasta 70 años de prisión por el delito de feminicidio.

Manos de piel oscura sujetas por esposas metálicas detrás de la espalda ante los barrotes de una celda.
Detienen al presunto feminicida de Dianna, la estudiante de ingeniería hallada muerta en Ocoyoacac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGJEM precisó que, conforme a derecho, debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia firme.

El perfil del crimen y el contexto en Edoméx

El caso de Dianna Rivera Romero se inscribe en un panorama que, pese a mostrar una reducción estadística, sigue registrando casos de violencia extrema contra mujeres en la entidad.

Datos presentados por el Gobierno del Estado de México en la Mesa de Paz estatal, publicados el 25 de agosto, indican que del 1 de enero al 24 de agosto de 2026 los feminicidios disminuyeron 24% en comparación con el mismo periodo de 2025. Los homicidios dolosos de mujeres registraron una baja de 59% en el mismo lapso.

Los hechos ocurrieron entre el 20 y el 26 de agosto, fechas que enmarcan tanto el crimen como la detención del probable responsable, y que las familias de las víctimas y los organismos de derechos humanos siguen con atención como indicador de la respuesta institucional.

Cómo denunciar

La FGJEM habilitó varios canales para que la ciudadanía pueda aportar información si reconoce a Alan Gael “N” como probable implicado en otro hecho delictivo.

Las vías disponibles son: el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, la línea telefónica 800 702 8770 y la aplicación FGJEdomex, disponible de forma gratuita para teléfonos inteligentes con sistemas iOS y Android.

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