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Emma Coronel revela que Los Tucanes de Tijuana y Banda El Recodo habrían ido al bautizo de sus hijas

La esposa de El Chapo Guzmán empezó a ser streamer y reveló detalles de su vida en una transmisión en vivo

emma coronel -México- 25 agosto
(Instagram/Kick/Instagram)
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La revelación de Emma Coronel sobre la supuesta presencia de Los Tucanes de Tijuana y Banda El Recodo en el bautizo de sus hijas generó sorpresa en redes sociales este 24 de agosto, durante una transmisión de Kick.

La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán compartió detalles inéditos sobre su vida privada, incluyendo anécdotas con agrupaciones emblemáticas de la música regional mexicana.

En la charla, Coronel habló con naturalidad sobre sus gustos musicales y la forma en que la música la ha acompañado en momentos importantes.

“Los Tucanes”, mencionó cuando le preguntaron por el grupo que más disfruta escuchar. “Yo me siento como que triste o algo, pongo la música y me levanta el ánimo”, explicó durante la conversación, donde el ambiente distendido permitió que surgieran detalles poco conocidos.

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La plática tomó un giro inesperado cuando Coronel relató algunas agrupaciones que han estado en eventos familiares.

Emma Coronel -*México- 25 agosto
(Kick/captura de pantalla)

Emma Coronel confirma la presencia de Los Tucanes y Banda El Recodo en el bautizo

Todo comenzó cuando en el coche, Lonche de Huevito comenzó a hablar sobre el grupo Edición Especial. Ahí, Coronel reveló que dicha banda aparentemente acudió al cumpleaños de un pariente cercano.

Posteriormente, la modelo reveló: “Y Los Tucanes fueron al bautizo de mis criaturas, en el de mis bebés”.

La confesión de Emma Coronel no terminó ahí, porque también detalló que La Banda el Recodo también habría estado ahí.

Cuando sus interlocutores manifestaron incredulidad y cuestionaron si ambas agrupaciones musicales estuvieron presentes en dicho evento, Coronel reafirmó: “Tirando primicia, sí”.

El contenido de la charla en Kick se viralizó rápidamente, no solo por lo señalado del bautizo, sino también por el tono distendido y la facilidad con que Coronel abordó temas personales, contrario a la reserva que mantuvo.

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¿Cuándo nacieron las hijas de Emma Coronel?

Las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín El Chapo Guzmán, Emali Guadalupe y María Joaquina, nacieron el 15 de agosto de 2011 en Los Ángeles, California. La llegada de las niñas ocurrió en un hospital privado de Estados Unidos, lo que les otorgó automáticamente la ciudadanía estadounidense.

Desde su nacimiento, Emali Guadalupe y María Joaquina estuvieron rodeadas de atención mediática debido a la notoriedad de sus padres. El nacimiento fue registrado de forma legal en el estado de California, aunque, según reportes, el padre no apareció en el acta por sus problemas legales en México.

A pesar de la discreción con la que la familia intentó manejar el evento, el nacimiento de las gemelas se convirtió en noticia internacional. Con el paso de los años, Emali Guadalupe y María Joaquina han aparecido en ocasiones puntuales en redes sociales y eventos familiares.

Los XV años de las hijas de Emma Coronel y El Chapo: vestidos exclusivos y celebración de alto perfil

Recientemente, los XV años de las hijas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán se convirtieron en un evento de alto perfil dentro del círculo social sinaloense, marcado por la presencia de invitados selectos y detalles de lujo.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

La celebración destacó especialmente por los vestidos diseñados por April Black Diamond, firma reconocida por crear atuendos exclusivos para celebridades y figuras públicas.

Los vestidos de las jóvenes llamaron la atención por su confección a la medida y los materiales empleados, que incluyeron aplicaciones de cristales y bordados personalizados.

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