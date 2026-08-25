Quiénes son Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán (RS)

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Las fiestas de XV años a lo largo de la historia han sido un evento social en el que mujeres -y ahora incluso hombres- no solo aprovechan para presentarse ante sociedad en círculos de familiares y de amigos, sino también un momento especial que marca de forma simbólica una ruptura entre la niñez y la adolescencia. Algo que de forma reciente vivieron Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las famosos hijas de la ahora influencer y el narcotraficante mexicano cumplieron quince años el pasado sábado 15 de agosto de 2026, aunque la fiesta se llevó a cabo días posteriores. La celebración de su fiesta de XV años se volvió tendencia en redes sociales por los vestidos exclusivos que vistieron y el hermetismo que rodeó el evento, marcando un nuevo episodio en la vida de dos menores cuyas vidas ha estado protegidas desde su nacimiento por la situación legal de sus padres.

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Nacimiento en Estados Unidos y registros oficiales de las hijas gemelas de El Chapo

Las gemelas nacieron el 15 de agosto de 2011 en el Antelope Valley Hospital de Lancaster, California. Su madre, quien también tiene ciudadanía estadounidense, viajó a ese país para dar a luz de manera legal mientras El Chapo se encontraba prófugo en México.

Poseen nacionalidad estadounidense. En sus actas de nacimiento originales, los espacios correspondientes al padre quedaron en blanco por la situación judicial de Guzmán Loera.

Coronel explicó en entrevista con la revista Elle que tomó esta decisión para asegurar a sus hijas un futuro sin el estigma mediático. El apellido paterno no figuró en los documentos iniciales. En junio de 2024, Emma Coronel publicó en su cuenta de Instagram calificaciones escolares de María Joaquina, donde el nombre registrado era Guzmán Coronel María Joaquina, lo que generó especulaciones sobre un posible ajuste legal en los apellidos.

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(Capturas de pantalla)

Emali Guadalupe y María Joaquina: presencia en eventos clave y control de su imagen

En febrero de 2014, cuando tenían dos años, Emali y María Joaquina estaban con su madre y su padre en los condominios Miramar de Mazatlán, Sinaloa al momento de la recaptura de El Chapo. Ambas y Coronel fueron liberadas de inmediato tras comprobarse que no existía cargo alguno en su contra.

Durante el juicio de Joaquín Guzmán en Nueva York entre 2018 y 2019, las niñas acudieron a audiencias acompañadas por familiares o custodios para que su padre pudiera verlas a la distancia. En el periodo de 2021 a 2023, tras el arresto y condena de Emma Coronel en Estados Unidos, las gemelas quedaron bajo el resguardo de familiares maternos y fuera del foco público.

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Desde pequeñas, Coronel ha protegido la privacidad de sus hijas. En redes sociales solo comparte imágenes de espaldas o cubre sus rostros con emojis. En septiembre de 2025, publicó una foto inédita de las gemelas vestidas con trajes amarillos y sombreros; la imagen superó 17,000 likes en dos horas.

Celebración de sus XV años y detalles del evento

El 15 de agosto de 2026, las gemelas celebraron sus XV años. El evento se organizó bajo estrictas medidas de privacidad. La diseñadora internacional April Black Diamond confeccionó los vestidos, ambos cubiertos de cristales y pedrería, pero con estilos distintos: uno con falda voluminosa de tul blanco y el otro con silueta ceñida, perlas y apliques florales tridimensionales. Black Diamond compartió fotografías en su cuenta de Instagram, donde la identidad de las adolescentes permanece oculta tras emojis de corazón rosa.

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Emma Coronel reaccionó públicamente a la publicación de la diseñadora y agradeció a la empresa organizadora @fiestasxtreme por el montaje. La única imagen difundida por Coronel muestra una mesa larga decorada con flores blancas, perlas y vajilla de lujo. No se revelaron detalles sobre el costo ni la ubicación del evento.

Los vestidos de XV años de las hijas de Emma Coronel y El Chapo. (Instagram: April Black Diamonds)

En contraste, la fiesta de siete años que celebraron en septiembre de 2018 se viralizó por su temática de Barbie y la ostentación en la decoración, con juegos mecánicos, globos, mansión infantil y dulces personalizados.

El entorno familiar bajo vigilancia pública

Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua en 2019 y cumple condena en la prisión federal ADX Florence, Colorado. Según la abogada Mariel Colón, la última vez que vio a sus hijas fue en diciembre de 2019. La familia materna ha sido la principal encargada de la protección y cuidado de las gemelas durante los periodos de ausencia de sus padres.

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El 15 de agosto también es el cumpleaños de Iván Archivaldo Guzmán, medio hermano de las gemelas, señalado como líder de Los Chapitos y actualmente prófugo. El gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Emma Coronel y su nueva vida pública como influencer

Tras salir de prisión, Emma Coronel retomó su vida pública y se ha posicionado como modelo e influencer en plataformas como TikTok e Instagram. A pesar de su exposición, mantiene la política de no mostrar el rostro de sus hijas. Sobre su decisión, Coronel ha declarado: “Cuando ellas tengan la madurez adecuada, que ellas decidan si se exponen a redes”.

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