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Leagues Cup 2026: dónde ver gratis por televisión abierta los Cuartos de Final en México

Con cuatro clubes mexicanos todavía en competencia, te contamos horarios, canales y plataformas para disfrutar los Cuartos de Final

Los dos equipos mexicanos tendrán opciones de televisión abierta para disputar su boleto a las semifinales del torneo internacional. (Ilustración: Jesús Beltrán)
Los dos equipos mexicanos tendrán opciones de televisión abierta para disputar su boleto a las semifinales del torneo internacional. (Ilustración: Jesús Beltrán)
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La Leagues Cup 2026 entra en su etapa decisiva y los aficionados mexicanos ya pueden conocer las opciones para seguir los Cuartos de Final, una ronda que tendrá como protagonistas a cuatro representantes de la Liga MX y cuatro clubes de la MLS.

Después de una primera fase que dejó varias sorpresas y eliminó a algunos de los equipos que partían como favoritos, América, Toluca, León y Monterrey son los encargados de mantener con vida al futbol mexicano en el torneo. Del otro lado aparecen Chicago Fire, Austin FC, Columbus Crew y Real Salt Lake, quienes buscarán prolongar el dominio estadounidense en la competencia.

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La buena noticia para los aficionados en México es que no todos los partidos tendrán que seguirse exclusivamente mediante streaming, pues algunos encuentros de esta ronda podrán disfrutarse mediante televisión abierta.

La transmisión internacional de la Leagues Cup está disponible mediante Apple TV, pero en territorio mexicano también habrá alternativas a través de Imagen Televisión, TUDN y Nu9ve, dependiendo del partido.

¿Qué partidos de Leagues Cup se podrán ver por televisión abierta?

La actividad comenzará este martes 25 de agosto con dos enfrentamientos. El primero será el choque entre Monterrey y Chicago Fire, programado para las 18:30 horas. Este encuentro tendrá transmisión mediante Apple TV.

(Infobae México: Jovani Pérez)
(Infobae México: Jovani Pérez)

Posteriormente, León se enfrentará al Real Salt Lake a partir de las 20:30 horas. Al igual que el duelo anterior, podrá seguirse mediante la plataforma de streaming.

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(Ilustración: Jovani Pérez & Jesús Aviles)
(Ilustración: Jovani Pérez & Jesús Aviles)

La cartelera continuará el miércoles 26 de agosto con otros dos compromisos, y ahí aparecerán las opciones de televisión abierta para los aficionados mexicanos.

A las 18:30 horas, Toluca enfrentará al Austin FC. El encuentro podrá verse por Imagen Televisión, además de Apple TV.

(Infobae Méxcio)
(Infobae Méxcio)

El partido que tendrá la mayor cantidad de alternativas será el protagonizado por América y Columbus Crew. Las Águilas jugarán el miércoles a las 20:45 horas y el encuentro estará disponible mediante TUDN, Nu9ve, Imagen Televisión y Apple TV.

El conjunto azulcrema quiere retomar el vuelo de la mano de Guillermo Almada.
El conjunto azulcrema quiere retomar el vuelo de la mano de Guillermo Almada. (Jovani Pérez | Infobae México)

De esta manera, los seguidores azulcremas tendrán varias opciones para disfrutar uno de los compromisos más esperados de los Cuartos de Final sin necesidad de recurrir exclusivamente a una plataforma de streaming.

Así llegan los equipos a los Cuartos de Final

Monterrey consiguió su clasificación como cuarto lugar de la tabla general y ahora tendrá una complicada prueba ante Chicago Fire. El conjunto estadounidense avanzó con paso perfecto después de imponerse a Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul. Además, cuenta con Robert Lewandowski, quien ya consiguió marcar en el torneo.

Por su parte, León llega con una de las mejores cartas de presentación de la ronda. La Fiera ganó sus tres partidos de la primera fase frente a Nashville SC, Orlando City e Inter Miami. Daniel Arcila fue uno de los protagonistas al conseguir cuatro anotaciones consecutivas.

Su rival será Real Salt Lake, que logró recuperarse después de comenzar con una derrota en penales ante Tigres y posteriormente consiguió victorias contra Atlante y FC Juárez.

El miércoles será turno de Toluca, que se medirá con un Austin FC que todavía no conoce la derrota. Los Diablos avanzaron tras vencer a Dallas y Seattle, aunque previamente habían caído frente a LAFC. Austin cuenta con Myrto Uzuni, quien llega como líder goleador con cuatro tantos después de conseguir un hat-trick ante Puebla.

Finalmente, América se enfrentará a Columbus Crew. El conjunto azulcrema llega como líder de la Liga MX y aseguró su boleto pese a perder 6-5 en penales contra Austin FC.

Columbus, en cambio, llega invicto después de superar a Atlas, Pachuca y Pumas. Entre sus figuras destaca Brais Méndez, quien ha participado en la generación de goles durante sus encuentros.

Los cuatro ganadores avanzarán a las semifinales, programadas para los primeros días de septiembre. La gran final y el partido por el tercer lugar están contemplados para el domingo 6 de septiembre.

Por ahora, la pregunta para los aficionados mexicanos es clara: ¿dónde ver gratis la Leagues Cup 2026? La respuesta dependerá del partido, pero América-Columbus y Toluca-Austin tendrán opciones de televisión abierta, mientras que los otros dos encuentros estarán disponibles mediante Apple TV.

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