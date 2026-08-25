México
Agregar Infobae enGoogle

Mónica Escobedo es la décima participante confirmada para La Granja VIP 2

La comediante se suma al elenco de la segunda temporada, donde compartirá encierro con figuras como Niurka Marcos, Carlos Trejo y Fernando Lozada

La comediante fue intervenida y lo comunicó en redes sociales
Hospitalizan a Mónica Escobedo Crédito: FB/monicaescobedoo
Guardar

Mónica Escobedo fue confirmada como nueva habitante de La Granja VIP 2 durante el programa Venga la Alegría. La comediante se incorpora al elenco de la segunda temporada del reality, que reunirá a distintas personalidades del entretenimiento en una convivencia marcada por el encierro y los retos propios del formato.

La noticia fue presentada en televisión como parte de las revelaciones del elenco que participará en esta nueva edición. Con su llegada, Escobedo se suma a nombres que ya generan expectativa entre los seguidores del programa, entre ellos Niurka Marcos, Carlos Trejo, Ivonne Montero y Kunno.

PUBLICIDAD

La incorporación de la comediante también añade una personalidad conocida por su trabajo en la escena de la comedia mexicana. Ahora, el reto será verla desenvolverse en un ambiente completamente distinto al de los escenarios y las presentaciones frente al público.

¿Quién es Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo es la décima participante confirmada para La Granja VIP 2 - (X/lagranjavipmx)

Mónica Escobedo es una comediante mexicana reconocida por su trabajo en el stand up y por sus participaciones en distintos espacios de entretenimiento. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente alrededor de la comedia, donde ha construido una identidad basada en el humor y la observación de situaciones cotidianas.

A lo largo de su carrera, Escobedo ha participado en proyectos relacionados con la comedia y el entretenimiento, consolidándose como una de las representantes de este género en México. Su estilo le ha permitido tener presencia tanto en escenarios como en producciones audiovisuales.

PUBLICIDAD

Ahora, la comediante cambia el micrófono por el encierro y se enfrenta a una dinámica en la que la convivencia será parte fundamental de su participación. Su llegada representa una nueva pieza dentro del elenco de La Granja VIP 2.

¿De qué trata La Granja VIP?

la granja vip, adal ramones -México- 11 agosto
El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)

La Granja VIP es un reality de convivencia en el que un grupo de celebridades permanece aislado mientras debe realizar tareas relacionadas con la vida en una granja. Los participantes tienen que organizarse, cumplir actividades y convivir bajo las reglas del programa.

El formato combina las relaciones entre los habitantes con diferentes retos y responsabilidades. La dinámica busca poner a prueba su capacidad para trabajar en equipo, adaptarse a las condiciones del lugar y enfrentar las tensiones propias del encierro.

En esta segunda temporada, Mónica Escobedo compartirá el espacio con personalidades como María Karunna, Rafael Mercadante y Kevyn Contreras “El Bicolor. La convivencia entre perfiles tan distintos será uno de los elementos que marcará el desarrollo del reality.

Mónica Escobedo se suma a un elenco que ya genera expectativa

(Foto: captura de pantalla Instagram/@monicaescobedoo)
(Foto: captura de pantalla Instagram/@monicaescobedoo)

La confirmación de Escobedo ocurrió en Venga la Alegría, donde fue presentada como una de las nuevas habitantes que formarán parte de esta edición. Su incorporación amplía la mezcla de personalidades que estarán reunidas bajo un mismo techo.

La comediante llegará acompañada de figuras con perfiles muy diferentes. Niurka Marcos es conocida por su personalidad directa, Carlos Trejo por sus polémicas y Fernando Lozada por su experiencia en realities, por lo que la convivencia promete encuentros de todo tipo.

Con su llegada, Mónica Escobedo ya tiene un nuevo escenario frente a ella. Esta vez no será un show de stand up ni un escenario convencional: tendrá que enfrentarse al encierro, las tareas y la convivencia diaria de La Granja VIP 2.

Temas Relacionados

Mónica EscobedoLa Granja VIP 2La Granja VIPmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Hay exportación de osos negros de México al extranjero? Semarnat aclara

En redes sociales denunciaron que la dependencia había autorizado la exportación de osos negros, una especie en peligro de extinción

¿Hay exportación de osos negros de México al extranjero? Semarnat aclara

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: quién es “El Grande”, el narco que habla en el nuevo libro de Anabel Hernández

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: quién es “El Grande”, el narco que habla en el nuevo libro de Anabel Hernández

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Checo Pérez tras el GP de Países Bajos 2026?

La Fórmula 1 se prepara para continuar su recorrido por Europa

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Checo Pérez tras el GP de Países Bajos 2026?

Gobierno visita a beneficiarios del Bienestar en sus casas: a quiénes aplica y qué debes hacer

El personal autorizado debe llevar uniforme y gafete, y cualquier recorrido se puede confirmar por teléfono antes de entregar información en casa a desconocidos

Gobierno visita a beneficiarios del Bienestar en sus casas: a quiénes aplica y qué debes hacer

Mexicali refuerza vigilancia tras alerta de EEUU: alcaldesa pide calma a la población

La tarjeta informativa difundida hoy 25 de agosto señala que no hay indicios que confirmen una amenaza inminente

Mexicali refuerza vigilancia tras alerta de EEUU: alcaldesa pide calma a la población
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel revela que Los Tucanes de Tijuana y Banda El Recodo habrían ido al bautizo de sus hijas

Emma Coronel revela que Los Tucanes de Tijuana y Banda El Recodo habrían ido al bautizo de sus hijas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: quiénes son Los Rusos, el brazo armado de La Mayiza en la frontera norte

Así balearon la casa de la alcaldesa de Paraíso a cuatro días de asumir el cargo: descarta renunciar y anuncia acciones legales

Autoridades catean el Colegio Tonallí por presunto delito sexual en Nuevo León

México no ha confirmado “riesgo inminente” para la población en Mexicali tras alerta de EEUU por amenaza del narco

ENTRETENIMIENTO

Niurka Marcos se lanza contra quienes ‘funaron’ a Victoria Ruffo por sus comentarios sobre el físico de la hija de Eugenio Derbez

Niurka Marcos se lanza contra quienes ‘funaron’ a Victoria Ruffo por sus comentarios sobre el físico de la hija de Eugenio Derbez

Quien es ‘Lonche de Huevito’, famoso de Sinaloa que ‘apadrinó’ a Emma Coronel en su nueva faceta streamer

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Masad es líder y Ese Pérez con Yanet García a una línea de la eliminación

Cuántas versiones tiene “La Pícara Soñadora” y cuáles son las diferencias con su nueva adaptación en México

Eduin Caz manda mensaje a la producción de La Casa de los Famosos por enviar a Ese Pérez al Exilio en su cumpleaños

DEPORTES

Rayados vs Chicago Fire: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Rayados vs Chicago Fire: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Leagues Cup 2026: dónde ver gratis por televisión abierta los Cuartos de Final en México

América lanza promoción en los boletos para su partido contra Puebla en el Estadio Banorte

León vs Real Salt Lake EN VIVO: a qué hora y dónde ver desde México el juego de los Cuartos de Final de Leagues Cup 2026

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Checo Pérez tras el GP de Países Bajos 2026?