Hospitalizan a Mónica Escobedo Crédito: FB/monicaescobedoo

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Mónica Escobedo fue confirmada como nueva habitante de La Granja VIP 2 durante el programa Venga la Alegría. La comediante se incorpora al elenco de la segunda temporada del reality, que reunirá a distintas personalidades del entretenimiento en una convivencia marcada por el encierro y los retos propios del formato.

La noticia fue presentada en televisión como parte de las revelaciones del elenco que participará en esta nueva edición. Con su llegada, Escobedo se suma a nombres que ya generan expectativa entre los seguidores del programa, entre ellos Niurka Marcos, Carlos Trejo, Ivonne Montero y Kunno.

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La incorporación de la comediante también añade una personalidad conocida por su trabajo en la escena de la comedia mexicana. Ahora, el reto será verla desenvolverse en un ambiente completamente distinto al de los escenarios y las presentaciones frente al público.

¿Quién es Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo es la décima participante confirmada para La Granja VIP 2 - (X/lagranjavipmx)

Mónica Escobedo es una comediante mexicana reconocida por su trabajo en el stand up y por sus participaciones en distintos espacios de entretenimiento. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente alrededor de la comedia, donde ha construido una identidad basada en el humor y la observación de situaciones cotidianas.

A lo largo de su carrera, Escobedo ha participado en proyectos relacionados con la comedia y el entretenimiento, consolidándose como una de las representantes de este género en México. Su estilo le ha permitido tener presencia tanto en escenarios como en producciones audiovisuales.

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Ahora, la comediante cambia el micrófono por el encierro y se enfrenta a una dinámica en la que la convivencia será parte fundamental de su participación. Su llegada representa una nueva pieza dentro del elenco de La Granja VIP 2.

¿De qué trata La Granja VIP?

El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)

La Granja VIP es un reality de convivencia en el que un grupo de celebridades permanece aislado mientras debe realizar tareas relacionadas con la vida en una granja. Los participantes tienen que organizarse, cumplir actividades y convivir bajo las reglas del programa.

El formato combina las relaciones entre los habitantes con diferentes retos y responsabilidades. La dinámica busca poner a prueba su capacidad para trabajar en equipo, adaptarse a las condiciones del lugar y enfrentar las tensiones propias del encierro.

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En esta segunda temporada, Mónica Escobedo compartirá el espacio con personalidades como María Karunna, Rafael Mercadante y Kevyn Contreras “El Bicolor. La convivencia entre perfiles tan distintos será uno de los elementos que marcará el desarrollo del reality.

Mónica Escobedo se suma a un elenco que ya genera expectativa

(Foto: captura de pantalla Instagram/@monicaescobedoo)

La confirmación de Escobedo ocurrió en Venga la Alegría, donde fue presentada como una de las nuevas habitantes que formarán parte de esta edición. Su incorporación amplía la mezcla de personalidades que estarán reunidas bajo un mismo techo.

La comediante llegará acompañada de figuras con perfiles muy diferentes. Niurka Marcos es conocida por su personalidad directa, Carlos Trejo por sus polémicas y Fernando Lozada por su experiencia en realities, por lo que la convivencia promete encuentros de todo tipo.

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Con su llegada, Mónica Escobedo ya tiene un nuevo escenario frente a ella. Esta vez no será un show de stand up ni un escenario convencional: tendrá que enfrentarse al encierro, las tareas y la convivencia diaria de La Granja VIP 2.