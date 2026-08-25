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Así balearon la casa de la alcaldesa de Paraíso a cuatro días de asumir el cargo: descarta renunciar y anuncia acciones legales

La alcaldesa asumió el cargo el pasado sábado en sustitución de Alfonso Baca Sevilla, quien enfrenta una investigación de la FGR por seis delitos de alto impacto

La madrugada de este martes, dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon al menos tres veces contra la fachada del domicilio de María Eliza Hernández Flores. Crédito: Especial
La madrugada de este martes, dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon al menos tres veces contra la fachada del domicilio de María Eliza Hernández Flores. Crédito: Especial
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La madrugada de este martes 25 de agosto, dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon al menos tres veces contra la fachada de la vivienda de María Eliza Hernández Flores, alcaldesa interina de Paraíso, Tabasco. El ataque ocurrió apenas cuatro días después de que el cabildo la designara presidenta municipal en sustitución de Alfonso Baca Sevilla, quien enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por seis delitos de alto impacto.

La alcaldesa, su familia y ninguna otra persona presente en el domicilio resultaron con lesiones. La Policía Municipal de Paraíso llegó al lugar, localizó tres casquillos percutidos en la escena y acordonó la zona, pero no detuvo a ningún sospechoso.

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El domicilio atacado se ubica en la ranchería Oriente San Cayetano, dentro del municipio de Paraíso. Los agresores dispararon directamente contra la fachada del inmueble y huyeron de inmediato tras los disparos.

Elementos de Seguridad Pública de Paraíso realizaron un recorrido por las calles aledañas sin lograr dar con los responsables. Las autoridades iniciaron las diligencias de peritaje en el lugar de los hechos.

Cinta amarilla con la frase "NO PASE" escrita en negro, visible en primer plano durante la noche con luces borrosas en el fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La declaración de Hernández Flores tras el ataque

En su primera declaración ante medios locales, la alcaldesa interina confirmó el incidente con sus propias palabras: “La madrugada del día de hoy tuvimos ahí un incidente en mi domicilio en donde hubieron algunas detonaciones de armas, obviamente nos despertamos, llegó seguridad pública y está haciendo todos los registros, todo lo necesario, peritaje”.

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La edil admitió sentir temor por la integridad de su familia y la propia. Al ser cuestionada sobre los posibles responsables, respondió: “No hay ningún señalamiento específico, lo que sí sabemos es que hemos tenido algunas amenazas, algunos temas ahí... no voy a ahondar mucho en detalles, sí hemos tenido algunos temas de intimidación y cosas así, pero vamos a proceder conforme a ley”.

Hernández Flores descartó de forma categórica presentar su renuncia al cargo. Reiteró que el gobierno municipal continuará trabajando para garantizar la gobernabilidad y el bienestar de los habitantes de la demarcación.

La alcaldesa confirmó que ya había recibido amenazas e intimidaciones previas al ataque, aunque evitó dar mayores detalles por razones de seguridad. También indicó que aún no había podido entablar conversación directa con el gobernador del estado sobre el suceso, pero confirmó que ya se toman medidas legales pertinentes.

Primer plano de manos femeninas con manchas de sangre, sosteniendo cinta policial amarilla "NO PASAR". Fondo desenfocado con casa sencilla y vegetación.
Las manos temblorosas de una mujer adulta, con leves manchas de sangre, sostienen una cinta amarilla de la policía costarricense con la inscripción "NO PASAR", frente a una casa sencilla y vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ajustes al gabinete y las direcciones acéfalas

Hernández Flores adelantó que realizará ajustes en el gabinete local y en diversas direcciones para mantener la operatividad del ayuntamiento. Al ser consultada sobre los reemplazos, señaló: “Estamos buscando las personas que tengan la capacidad, el profesionalismo con respecto al puesto o, en este caso, a la dirección que tenemos que trabajar”.

La reestructuración responde al contexto generado por el Operativo Enjambre, que dejó al menos ocho funcionarios municipales detenidos, entre ellos el director de Obras Públicas, Edson García Wilson, y el director de Finanzas, identificado como Demetrio “N”. Las áreas de Obras Públicas, Finanzas y Administración quedaron acéfalas tras las detenciones.

El operativo de la FGR que desencadenó la crisis en Paraíso

La crisis municipal en Paraíso comenzó la madrugada del miércoles 19 de agosto, cuando elementos de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado desplegaron el Operativo Enjambre. Las autoridades catearon al menos diez inmuebles vinculados a funcionarios del ayuntamiento, entre ellos el domicilio del alcalde en el malecón de la ranchería Miguel de la Madrid.

Baca Sevilla abandonó su vivienda junto con su familia antes de que llegaran los agentes federales. La FGR aseguró la propiedad, además de maquinaria y vehículos encontrados en los domicilios inspeccionados.

Cinta amarilla con texto "POLICE LINE DO NOT CROSS" y "CINTA POLICIAL NO PASE" en primer plano, vehículos con luces rojas y azules en calle de noche.
Una cinta policial amarilla restringe el paso en una calle oscura, mientras al fondo se ven las luces azules y rojas de varios vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Baca Sevilla confirmó, en una videollamada transmitida durante una rueda de prensa de Movimiento Ciudadano, que la FGR mantiene abierta en su contra la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0000749/2026. Los delitos que se le imputan son: uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión ilícita de hidrocarburos y posesión de narcóticos.

La designación de Hernández Flores y el antecedente de la denuncia

El sábado 23 de agosto, el cabildo de Paraíso celebró una sesión extraordinaria y aprobó por unanimidad la designación de Hernández Flores como presidenta municipal interina. El secretario del ayuntamiento, Carlos Alberto Ramón Güemes, le tomó la protesta de ley.

El exgobernador Manuel Andrade Díaz señaló, a través de sus redes sociales, que la actual alcaldesa interina y su pareja, Alexis Palma Córdova, presentaron el 5 de junio de 2026 una querella contra Baca Sevilla y otros funcionarios por la presunta comisión de hechos de posible carácter delictuoso. Andrade Díaz sostuvo que ese hecho “despierta muchas sospechas” sobre las intenciones detrás del caso.

Cinta amarilla con las palabras "NO PASE" en repetidas ocasiones, en un primer plano de una calle con luces borrosas de noche.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El blindaje del Ayuntamiento y la respuesta institucional

Horas después del ataque a la vivienda de la alcaldesa, elementos de la Fiscalía estatal, la Guardia Estatal y el Grupo Jaguar rodearon el Ayuntamiento de Paraíso y el Parque Central. El despliegue constituyó el operativo de seguridad más visible en el municipio desde el inicio de la crisis.

El gobernador Javier May Rodríguez descartó que el proceso penal contra Baca Sevilla sea una persecución política y aseguró que no tiene injerencia en las investigaciones de la FGR. El dirigente de Movimiento Ciudadano en Paraíso, Luis Alberto Gómez Gutiérrez, confirmó el ataque contra la alcaldesa interina y condenó el acto de violencia.

El móvil del ataque armado contra la vivienda de Hernández Flores permanece sin esclarecer hasta el cierre de esta edición. Ninguna autoridad ha establecido un vínculo oficial entre la agresión y el contexto político que vive el municipio.

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