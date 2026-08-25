Autoridades catean el Colegio Tonallí por presunto delito sexual en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia (FGE) de Nuevo León ejecutó este martes un cateo en el Colegio Tonallí, plantel privado ubicado en la comunidad de El Uro, al sur de Monterrey. Crédito: Especial

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La Fiscalía General de Justicia (FGE) de Nuevo León ejecutó este martes un cateo en el Colegio Tonallí, plantel privado ubicado en la comunidad de El Uro, al sur de Monterrey, dentro de una carpeta de investigación por presuntos delitos sexuales.

El operativo arrancó a las 5:00 de la mañana con el despliegue simultáneo de agentes ministeriales, peritos de Servicios Periciales y elementos de Fuerza Civil, sin que la autoridad haya emitido hasta ahora un comunicado oficial sobre los motivos de la intervención.

De manera paralela y a la misma hora, agentes ministeriales catearon la vivienda de una persona que trabaja en el colegio, localizada en la colonia Unión de Colonos Benito Juárez, en el municipio de San Nicolás de los Garza. Los agentes se retiraron del domicilio alrededor de las 6:30 de la mañana, tras asegurar diversos dispositivos electrónicos.

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El ingreso al Colegio Tonallí y el despliegue de la Fiscalía

El colegio se localiza sobre la calle Acueducto San Francisco, a menos de 200 metros de la Carretera Nacional. Los agentes ministeriales dialogaron con los guardias de seguridad del plantel antes de ingresar a las instalaciones.

Agentes de policía resguardan los accesos al edificio Tonalli mientras una cinta amarilla delimita el perímetro de seguridad en la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minutos después del ingreso, los elementos de Fuerza Civil se sumaron al operativo para cubrir el perímetro exterior, donde los peritos de Servicios Periciales realizaron diligencias en el interior del recinto, entre ellas búsqueda de indicios y registro fotográfico.

Sin embargo, la Fiscalía no ha emitido un comunicado oficial sobre los motivos de la intervención, por lo que no se ha precisado si existen personas detenidas o señaladas formalmente dentro de la carpeta de investigación.

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De acuerdo con Info7, la División Especializada en Razón de Género de la Fiscalía estaría al frente de la indagatoria. Por su parte, Milenio señaló que la Unidad Especializada en Trata de Personas también podría estar involucrada, aunque no existe confirmación institucional.

El personal del plantel, presente pero sin información

El operativo ocurrió en un periodo sin actividades académicas regulares. El personal docente y administrativo se encontraba en el plantel por labores previas al inicio del ciclo escolar, como la entrega de útiles y la preparación de aulas.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México interactúan dentro de un vehículo, uno de ellos toma notas en un cuaderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajadores permanecieron en el lugar a la espera de instrucciones de sus superiores. El despliegue de agentes y peritos generó desconcierto entre el personal, al que no se le informó sobre el motivo de la presencia de las autoridades.

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Los peritos continuaron sus labores dentro del Colegio Tonallí durante la mañana del martes. Los agentes ministeriales avanzaron en la recopilación de indicios en el interior del plantel.

La carpeta de investigación no tiene, hasta ahora, una fecha pública de inicio. La Fiscalía de Nuevo León tampoco ha señalado si la denuncia provino de padres de familia, alumnos u otras personas.

La Fiscalía no ha confirmado el número de personas involucradas en la indagatoria ni los alcances de la misma. Las autoridades no han establecido de manera oficial el vínculo entre los hechos investigados y el plantel educativo.

Una cinta plástica amarilla con la leyenda NO PASE yace sobre el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda diligencia en San Nicolás de los Garza

A la misma hora del cateo en El Uro, agentes ministeriales intervinieron un inmueble en la colonia Unión de Colonos Benito Juárez, en el municipio de San Nicolás de los Garza, dentro de la misma carpeta de investigación. La diligencia ocurrió de forma paralela al operativo en el Colegio Tonallí.

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En el inmueble, los agentes decomisaron dos teléfonos celulares, una tableta electrónica, una computadora portátil y una cantidad no especificada de memorias USB. Una fuente reveló a Info7 que el decomiso forma parte de la misma indagatoria que motivó el cateo en el plantel.

Los agentes ministeriales se retiraron del domicilio de San Nicolás de los Garza alrededor de las 6:30 de la mañana. La Fiscalía no ha precisado la relación entre ese inmueble y los hechos bajo investigación.

La autoridad mantiene reserva sobre los resultados concretos de ambas diligencias. El hermetismo institucional abarca tanto el cateo en El Uro como la intervención en San Nicolás de los Garza.

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Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se espera que la autoridad emita un pronunciamiento oficial conforme avancen las diligencias y existan elementos que puedan darse a conocer sin afectar la investigación. La comunidad escolar del Colegio Tonallí aguarda información sobre el estado del plantel ante el próximo inicio del ciclo escolar.