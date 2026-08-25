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Quien es ‘Lonche de Huevito’, famoso de Sinaloa que ‘apadrinó’ a Emma Coronel en su nueva faceta streamer

El creador de contenido se conviertió en tendencia al ser el anfitrión de la primera transmisión en vivo de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán

Quien es ‘Lonche de Huevito’, famoso de Sinaloa que ‘apadrinó’ a Emma Coronel en su nueva faceta streamer (RS)
Quien es ‘Lonche de Huevito’, famoso de Sinaloa que ‘apadrinó’ a Emma Coronel en su nueva faceta streamer (RS)
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El creador de contenido sinaloense Lonche de Huevito, cuyo nombre real es Víctor Ordóñez, se conviertió en tendencia este 25 de agosto tras ser el anfitrión de la primera transmisión en vivo de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la plataforma Kick.

La colaboración responde a la búsqueda de la ex reina de belleza por incursionar en el streaming tras su salida de prisión en 2023, y marca un nuevo episodio en el fenómeno de creadores de contenido ligados a figuras públicas de alto perfil.

Lonche de Huevito: streamer de Los Mochis y polémicas recientes

Víctor Ordóñez, conocido como Lonche de Huevito, nació en Los Mochis, Sinaloa, y saltó a la fama en 2021 en Instagram con videoblogs de viajes, estilo de vida y humor. Actualmente, supera los 2.4 millones de seguidores en esa red social y mantiene presencia en TikTok y Kick. Su contenido gira en torno a transmisiones de videojuegos como Fortnite, retos en vivo y entrevistas con personalidades.

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El apodo “Lonche de Huevito” nació como una broma en su adolescencia sobre un supuesto rasgo físico, según relató el propio Ordóñez en redes sociales. Su comunidad, autodenominada “Grupo F.E.S.”, lo ha acompañado en varias controversias públicas.

Durante la promoción del evento de boxeo Supernova Génesis 2026, Ordóñez protagonizó una pelea física con el también streamer Guillermo Peña “Willito”. Ambos se enfrentaron en plena conferencia de prensa y, aunque el combate generó expectativa, parte de la audiencia los acusó de fingir el altercado para viralizar el evento. Ordóñez perdió la pelea por nocaut técnico en el segundo round.

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Emma Coronel se estrena como streamer en Kick junto a Lonche de huevito y Willito. (Instagram: Emma Coronel)
Emma Coronel se estrena como streamer en Kick junto a Lonche de huevito y Willito. (Instagram: Emma Coronel)

El conflicto de Lonche de Huevito contra Yeri Mua

La controversia más sonada ocurrió a finales de 2025, cuando la influencer Yeri Mua denunció públicamente amenazas en su contra antes de un concierto. Acusó a Ordóñez de incitar a sus seguidores a acosarla luego de exponer una supuesta infidelidad. Ordóñez rechazó las acusaciones y sostuvo que no controla las acciones de su comunidad.

En redes sociales, el streamer presume viajes internacionales, ropa de diseñador y autos deportivos de alta gama. Este despliegue de lujos ha provocado constantes especulaciones sobre el origen de sus ingresos y lo ha vinculado mediáticamente con temas de delincuencia organizada en el norte del país. Ordóñez ha negado cualquier relación con actividades ilícitas.

Experiencia personal y declaraciones sobre su sexualidad

En 2026, Lonche de Huevito abordó abiertamente su orientación sexual en un video de TikTok. Reveló que hace cuatro años y medio mantuvo una relación de tres meses con un hombre para explorar su sexualidad. En su testimonio explicó: “Me enamoré, pero no me gustó”. Ordóñez enfatizó que la experiencia fue parte de una búsqueda personal y que no se identifica como gay.

El formato sugiere un segmento para plataformas digitales.

Emma Coronel: nueva faceta como streamer junto a creadores de Sinaloa

El 19 de agosto, Emma Coronel lanzó su primera transmisión en Kick acompañada por Víctor Ordóñez y Guillermo Peña “Willito”. La aparición marcó un giro en el contenido habitual de Coronel, quien hasta entonces se concentraba en publicaciones breves en Instagram, donde acumula 727,000 seguidores.

Durante el stream de más de cinco horas, Coronel compartió anécdotas sobre su vida privada y su relación con “El Chapo”, incluyendo el momento en que lo conoció en un baile siendo reina de belleza en Canelas, Durango. La transmisión alcanzó 13,000 visualizaciones.

Coronel anunció su incursión en Kick a principios de agosto y pidió sugerencias sobre futuros invitados. En la transmisión, los streamers sinaloenses le ofrecieron consejos para desenvolverse en la plataforma, que es popular entre creadores del noroeste de México. La dinámica incluyó actividades cotidianas como cocinar y comprar insumos para preparar un pastel.

La viralidad de Lonche de Huevito tras el debut de Emma Coronel en Kick

La colaboración con Emma Coronel consolidó el perfil de Ordóñez como figura viral en el ecosistema de creadores de Sinaloa. Su capacidad para atraer invitados de alto perfil y generar conversaciones en torno a temas polémicos lo mantiene como uno de los rostros más visibles de la región en redes sociales.

Streamer 'Lonche de Huevito' revela que tuvo un novio al intentar descubrir su sexualidad: “Me enamoré, pero no me gustó” (RS)
Streamer 'Lonche de Huevito' revela que tuvo un novio al intentar descubrir su sexualidad: “Me enamoré, pero no me gustó” (RS)

El debut de Coronel en Kick se da en un contexto donde la plataforma gana notoriedad tras incidentes como el asesinato del influencer César Gastélum transmitido en vivo el 4 de agosto en Culiacán. Ordóñez y Peña, ambos vinculados a la escena local de creadores, figuran como padrinos de esta nueva etapa para la esposa de “El Chapo”.

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