¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Checo Pérez tras el GP de Países Bajos 2026?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 retomó su actividad este fin de semana después del tradicional parón de verano. El Gran Premio de Países Bajos 2026 marcó el regreso de los monoplazas a la pista, pero los aficionados tendrán que esperar algunos días antes de volver a disfrutar de una carrera.
La siguiente cita del calendario llevará al campeonato hasta Italia, donde los pilotos se enfrentarán a uno de los circuitos más emblemáticos de la máxima categoría. Sergio ‘Checo’ Pérez y Cadillac tendrán una nueva oportunidad para buscar un mejor resultado.
¿Cuándo es el siguiente GP de F1 tras el de Países Bajos?
Después de la carrera disputada este domingo 23 de agosto en Zandvoort, la Fórmula 1 tendrá un breve descanso antes de disputar el Gran Premio de Italia.
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La actividad se reanudará en el Autódromo Nacional de Monza del 4 al 6 de septiembre, con las prácticas libres durante el viernes, la clasificación el sábado y la carrera el domingo.
¿Cómo va el calendario de la F1 2026?
Con el GP de Países Bajos ya disputado, la temporada entra en su tramo definitivo. Todavía quedan 11 carreras por celebrarse, por lo que el campeonato comenzará a definir sus posiciones rumbo a la recta final.
La pelea por el título también entra en una etapa importante, con Kimi Antonelli como uno de los principales protagonistas de la clasificación general.
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