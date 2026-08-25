¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Checo Pérez tras el GP de Países Bajos 2026?

Guardar

La temporada 2026 de la Fórmula 1 retomó su actividad este fin de semana después del tradicional parón de verano. El Gran Premio de Países Bajos 2026 marcó el regreso de los monoplazas a la pista, pero los aficionados tendrán que esperar algunos días antes de volver a disfrutar de una carrera.

La siguiente cita del calendario llevará al campeonato hasta Italia, donde los pilotos se enfrentarán a uno de los circuitos más emblemáticos de la máxima categoría. Sergio ‘Checo’ Pérez y Cadillac tendrán una nueva oportunidad para buscar un mejor resultado.

¿Cuándo es el siguiente GP de F1 tras el de Países Bajos?

(REUTERS/Jakub Porzycki)

Después de la carrera disputada este domingo 23 de agosto en Zandvoort, la Fórmula 1 tendrá un breve descanso antes de disputar el Gran Premio de Italia.

PUBLICIDAD

La actividad se reanudará en el Autódromo Nacional de Monza del 4 al 6 de septiembre, con las prácticas libres durante el viernes, la clasificación el sábado y la carrera el domingo.

¿Cómo va el calendario de la F1 2026?

(REUTERS/Jakub Porzycki)

Con el GP de Países Bajos ya disputado, la temporada entra en su tramo definitivo. Todavía quedan 11 carreras por celebrarse, por lo que el campeonato comenzará a definir sus posiciones rumbo a la recta final.

La pelea por el título también entra en una etapa importante, con Kimi Antonelli como uno de los principales protagonistas de la clasificación general.