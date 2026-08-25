Hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán cumplieron XV años: así fueron sus vestidos diseñados por April Black Diamond

Las hijas de Emma Coronel y El Chapo cumplieron XV años. (Infobae)

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Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas gemelas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán, cumplieron XV años el pasado 15 de agosto de 2026. Aunque la celebración se llevó a cabo en total hermetismo, con el pasar de los días han salido a la luz diversos detalles de la fiesta.

De acuerdo con la información, fue April Black Diamond quien confeccionó los vestidos de las gemelas, la misma diseñadora que vistió a su madre en la Semana de la Moda de Milán.

Los vestidos, revelados por la propia diseñadora a través de su cuenta de Instagram, fueron de tipo strapless, cortos y estaban cubiertos de cristales y pedrería. Cada una lució un diseño distinto, lo que la diseñadora describió como una celebración de “puro lujo” donde “la alta costura, los deslumbrantes adornos de cristal y los detalles exquisitos crean una atmósfera de elegancia”.

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Cristales, tul y perlas en cascada

Los vestidos de XV años de las hijas de Emma Coronel y El Chapo. (Instagram: April Black Diamonds)

Las imágenes publicadas por April Black Diamond muestran a las gemelas posando junto a la diseñadora frente a un muro de mosaico blanco cubierto por una instalación floral en tonos rosas, durazno, naranja y blanco. Los rostros de las adolescentes aparecen cubiertos por emojis de corazón rosa, en línea con la política de privacidad que su madre ha mantenido desde que eran pequeñas.

La gemela que aparece a la izquierda de la imagen lució un vestido strapless con corpiño bordado en cristales y pedrería plateada. La falda era voluminosa, en capas de tul blanco, tipo bailarina, que contrastó con la estructura del corpiño. Complementó el look con zapatos plateados de tacón bajo con aplicaciones y un collar de perlas al cuello.

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La gemela de la derecha optó por una silueta más ceñida. Su vestido strapless también tenía el corpiño cubierto de cristales y pedrería, pero la falda era ajustada y estaba decorada con cascadas de perlas, listones blancos anudados y apliques florales tridimensionales. Zapatos plateados de tacón bajo y collar de perlas completaron su atuendo.

(Capturas de pantalla)

Black Diamond escribió en la publicación: “Cada diseño refleja elegancia, feminidad y la belleza atemporal de la alta costura, convirtiendo cada momento en una experiencia visual espectacular”.

Emma Coronel reaccionó a la publicación y la compartió en sus historias de Instagram, donde expresó su felicidad por los diseños.

Así fue la decoración

La fiesta de XV años de Emali Guadalupe y María Joaquina fue organizada por la empresa @fiestasxtreme, a la que Coronel agradeció públicamente hace días en una historia de Instagram acompañada de emojis de corazones y manos en oración.

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La única imagen del montaje que Coronel compartió muestra una larga mesa de madera con decoración nocturna. Los arreglos florales eran blancos —peonías y rosas— colocados en floreros de vidrio acanalado. Hileras de perlas recorrieron la superficie de la mesa de extremo a extremo.

(Capturas de pantalla)

El montaje incluyó copas de cristal tallado, cubiertos con acabado dorado oscuro, platos con base dorada y servilletas de tela en tono champagne dobladas en abanico. Velas encendidas generaron una iluminación cálida.

No se revelaron detalles sobre el costo de la celebración ni el lugar donde se realizó. Coronel no publicó imágenes de las adolescentes durante el festejo ni mostró otros espacios del evento.

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De la fiesta Barbie en Culiacán: qué ha pasado con las hijas de El Chapo

El festejo de este año contrasta con la celebración que marcó la infancia de las gemelas. En septiembre de 2018, cuando Emali y María Joaquina cumplieron siete años, Emma Coronel organizó una fiesta con temática de Barbie en una mansión de Culiacán, Sinaloa, que se volvió viral en redes sociales.

El lugar fue transformado por completo en tonos rosas. La decoración incluyó juegos mecánicos, cientos de globos, árboles con flores rosas, una mansión infantil y un trono. La mesa de dulces tenía pastel, cake pops y accesorios del personaje de Mattel. El fotógrafo del evento Antonio Tizoc declaró en su momento a Los Angeles Times: “En Culiacán es realmente normal tener fiestas como esta. A ricos y pobres nos gustan las fiestas grandes”. Una organizadora de eventos consultada por Milenio estimó que una celebración de esas dimensiones puede superar los 500,000 pesos.

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En aquel entonces, el padre de las gemelas aún no había sido extraditado a Estados Unidos. Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua en 2019 y desde entonces cumple su condena en la prisión ADX Florence, en Colorado, bajo un régimen de aislamiento estricto. Según la abogada Mariel Colón, la última vez que el capo vio a sus hijas fue en diciembre de 2019.

Las gemelas nacieron el 15 de agosto de 2011 en el Antelope Valley Hospital en Lancaster, California, con un minuto de diferencia una de otra, mientras su padre se encontraba prófugo de la justicia. Tienen nacionalidad estadounidense y, por instrucción del propio Guzmán, no fueron registradas con su apellido al nacer.

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Coronel explicó la decisión en una entrevista con la revista Elle: buscaba garantizar un futuro seguro para sus hijas, lejos del estigma mediático. En el acta de nacimiento, el espacio del nombre del padre quedó en blanco. No obstante, en junio de 2024 Coronel compartió en Instagram las calificaciones escolares de María Joaquina, donde el nombre aparecía registrado como Guzmán Coronel María Joaquina, lo que generó especulaciones sobre un posible ajuste legal en los apellidos, sin que hasta ahora se haya confirmado oficialmente.

Hijas de Emma Coronel y El Chapo Guzmán. (Captura de pantalla)

Coronel ha mantenido la privacidad de sus hijas desde que eran pequeñas. Cuando comparte imágenes de ellas, cubre sus rostros con emojis o elige fotografías de espaldas. En septiembre de 2025 publicó una imagen inédita de las gemelas de cuando eran pequeñas, vestidas con trajes amarillos y sombreros, que acumuló más de 17,000 likes en dos horas. Sobre la decisión de no mostrarlas, Coronel ha dicho: “Cuando ellas tengan la madurez adecuada, que ellas decidan si se exponen a redes”.

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El 15 de agosto también es el cumpleaños de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos, quien nació ese mismo día de 1983 en Durango y actualmente se encuentra prófugo con una recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por su captura.