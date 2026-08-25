Destruyen 25 narcovehículos “Mounstruos” blindados en Tamaulipas donde operan el Cártel del Golfo y del Noreste

La Fiscalía General de la República (FGR) documenta la destrucción de 25 vehículos blindados, identificados como 'monstruos', en Tamaulipas. El material audiovisual muestra el proceso de desmantelamiento de estas unidades por parte de personal. Se utilizan herramientas de corte y una grúa para desmontar las estructuras reforzadas. Los vehículos, previamente decomisados, presentan carrocerías modificadas y fueron vinculados a grupos del crimen organizado.

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La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó 25 vehículos con blindaje artesanal en Tamaulipas como parte del programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, de acuerdo con la propia dependencia. Las unidades, conocidas como “monstruos”, quedaron inutilizadas tras un procedimiento supervisado por personal ministerial y de control interno.

Según la Fiscalía General de la República, los vehículos fueron asegurados en operativos realizados en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en acciones encabezadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La institución precisó que los aseguramientos ocurrieron en distintas intervenciones, aunque no detalló fechas ni municipios.

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De acuerdo con las investigaciones, esas unidades habrían sido utilizadas por integrantes de grupos delictivos del Cártel del Noreste Facción Z, y otros al Cártel del Golfo, además que estaban vinculadas con diversas indagatorias. La dependencia no precisó a qué investigaciones correspondían los casos ni si hubo personas detenidas relacionadas con los aseguramientos.

El acto de destrucción fue conducido por el Ministerio Público Federal a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, conocida como FECOR, en la entidad, informó la FGR. Al procedimiento acudieron representantes de autoridades federales y locales, además de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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25 unidades blindadas conocidas como "Mounstruos" fueron destruidas, son ampliamente usadas por los cárteles para sus ataques Foto: FGR

La Fiscalía añadió que también participó personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la institución, que verificó que la destrucción se realizara conforme a la norma aplicable. No se informó el sitio exacto donde se efectuó el evento ni el método específico utilizado para la inutilización de las unidades.

La FGR destruyó 25 vehículos con blindaje artesanal (“monstruos”) en Tamaulipas .

Los vehículos fueron asegurados en operativos coordinados con autoridades de los tres niveles de gobierno, según la Fiscalía.

El procedimiento fue supervisado por el Ministerio Público Federal, la AIC y el OIC de la FGR.

En febrero destruyeron otras 23 unidades

En una acción coordinada, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de 23 vehículos con blindaje artesanal, conocidos popularmente como “monstruos” en el estado de Tamaulipas.

Son usados por cárteles de Tamaulipas como el Cárteñl del Golfo y el Cártel del Noreste Foto: FGR

Estos automotores, frecuentemente asociados con cárteles de la droga, fueron inhabilitados como parte del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”.

La acción fue informada por la FGR mediante sus canales oficiales este domingo 8 de febrero de 2026.

Según reportes oficiales, el acto de destrucción de los vehículos blindados estuvo encabezado por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas.

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Durante el evento, se contó con la asistencia de representantes de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, la supervisión técnica y administrativa fue realizada por peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR.

Este año ya van más de 50 unidades decomidsadas y destruidas, su costo ronadría hasta los dos millones Foto: FGR

Estas instancias realizaron la verificación durante el proceso, buscando que se cumpliera con las normas aplicables, garantizando la legalidad y transparencia del proceso de destrucción.

Cuesta hasta 2 millones fabricarlos

Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional en decomisos de vehículos “monstruo”, los cuales son camionetas y camiones modificados con blindaje artesanal por cárteles como el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste para combatir en zonas rurales y urbanas.

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Las autoridades federales y estatales mantienen operativos continuos que resultan frecuentemente en el decomiso y la posterior destrucción masiva de estas tanquetas en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Reynosa.

Autoridades informaron que la destrucción estuvo enmarcada en el operativo "Destino de bienes". Crédito: FGR

Últimos Decomisos y Destrucciones

Abril de 2026: La FGR destruyó un lote de 18 vehículos “monstruo” en Reynosa vinculados a diversas carpetas de investigación por narcotráfico.

Febrero de 2026: Se completó la inutilización y desmantelamiento de 23 unidades blindadas que operaban grupos criminales en la entidad.

Noviembre de 2025: Las fuerzas armadas y la Guardia Estatal lograron el aseguramiento de 22 vehículos adicionales tras balaceras y patrullajes en la frontera.

Características de los “Monstruos”

Costo de fabricación: Modificar e instalar las placas de acero en cada una de estas unidades puede superar los 2 millones de pesos.

Nivel de protección: Su blindaje artesanal grueso les permite resistir ráfagas de fusiles AK-47 y disparos de calibres pesados como el fusil Barrett .50.Equipamiento: Cuentan con escotillas superiores, torretas blindadas para montar ametralladoras, troneras para disparar desde el interior y llantas protegidas.

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Uso estratégico: Son empleados principalmente en la zona centro y norte de Tamaulipas para disputar el control de rutas de tráfico de drogas, robo de hidrocarburos y tráfico de migrantes.

La destrucción sistemática de estos narcotanques se ejecuta bajo el programa federal de “Destino de Bienes y Objetos del Delito” para evitar que el crimen organizado recupere o reutilice su equipo táctico rodante.