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América lanza promoción en los boletos para su partido contra Puebla en el Estadio Banorte

La promoción de 4x3 es exclusivamente para algunas zonas

América dio a conocer la lista de precios de los boletos para su partido contra Puebla en el Estadio Banorte (REUTERS)
América dio a conocer la lista de precios de los boletos para su partido contra Puebla en el Estadio Banorte (REUTERS)
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América publicó a través de sus redes sociales la lista de precios oficiales de los boletos para su partido contra Puebla que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte.

Cabe señalar que los costos varían según la zona, las entradas más económicas van desde los 400 pesos, hasta los 1,600 pesos.

Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 America's Henry Martin reacts REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 America's Henry Martin reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Precios para el América vs Puebla

La venta general de boletos para este partido está disponible en fanki.com.mx y contempla una amplia gama de precios según la zona del estadio.

El club ofrece una promoción de 4x3 en boletos, válida en la mayoría de las zonas, excepto en 400, 500 y 600 cabecera y palcos club. Los precios están sujetos a cargos adicionales por servicio y pueden variar de acuerdo con la disponibilidad.

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Lista de precios completa

  1. 400, 500 y 600 Cabecera: $400
  2. 400, 500 y 600 Lateral: $600
  3. 300 Preferente: $700
  4. 300 Cabecera: $700
  5. 100 Cabecera: $700
  6. 100 Plus: $800
  7. 300 Lateral: $800
  8. 200 Platea: $900
  9. 100 Lateral: $950
  10. Palcos Club: $1,600
El club ofrece una promoción de 4x3 en boletos (X@ClubAmerica)
El club ofrece una promoción de 4x3 en boletos (X@ClubAmerica)

América como favorito

La jornada 6 del torneo encuentra a dos equipos en situaciones destacadas. El América de Guillermo Almada ocupa la cima de la tabla con 13 puntos tras sumar cuatro victorias, un empate y ninguna derrota, consolidando su posición como líder.

El grupo azulcrema aterriza en este encuentro tras vencer a Los Bravos de Juárez por 2-1 en condición de visitante. Este triunfo refuerza la confianza del equipo, que además debe afrontar un desafío adicional: el compromiso de los Cuartos de Final de la Leagues Cup ante el Columbus Crew, cita previa a su duelo de liga.

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Para quienes se preguntan cómo se presenta cada equipo a este partido, la respuesta es clara: América llega como líder invicto, motivado por su reciente victoria y enfocado en mantener su paso firme, aunque con el reto de administrar esfuerzos por el calendario internacional.

Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 America's Diego Arriaga celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 America's Diego Arriaga celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Puebla y su buen momento

Del otro lado, Puebla transita el torneo con regularidad. El club se posiciona en el quinto escalón de la clasificación, habiendo acumulado 10 puntos gracias a tres triunfos, un empate y una derrota. La Franja también arriba con buen ánimo, luego de superar al Santos en el Estadio Cuauhtémoc.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pachuca - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 4, 2026 Pachuca's Kenedy celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pachuca - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 4, 2026 Pachuca's Kenedy celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Ambos equipos comparten la dinámica de llegar con una victoria reciente, lo que anticipa un enfrentamiento de alta intensidad y confianza en sus filas. La diferencia en puntos y el calendario extra de América marcan los matices de una previa cargada de expectativas.

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