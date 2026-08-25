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EEUU entrega 10 criminales a México por delitos relacionados con el narco: “La cooperación está dando resultados”, asegura embajador

Ronald Johnson destacó que las personas enviadas al país eran buscadas en varios estados

Embajador de EEUU en México entrega criminales
Foto: X/@USAmbMex
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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, anunció la entrega a México de 10 criminales buscados en diversos estados por delitos relacionados con el narcotráfico.

A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense destacó que entre los delitos por lo que eran buscadas las personas enviadas al país se encuentran secuestro, relacionados con drogas y armas.

Además, destacó que la cooperación con México sigue dando resultados para disminuir la presencia de delincuentes en las calles.

“Nuestra cooperación está dando resultados: menos delincuentes en nuestras calles, mayor rendición de cuentas y comunidades más seguras. Cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos, los delincuentes no tienen dónde esconderse”, aseguró.

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El embajador de EEUU en México reconoció la alianza entre agencias de seguridad. Crédito: X/ @hoysololeslie
El embajador de EEUU en México Ronald Johnson reconoció la alianza entre agencias de seguridad. Crédito: X/ @hoysololeslie

Nueve fugitivos más fueron entregados a México en el mes

El pasado 17 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México también anunció la entrega de seis fugitivos a México, entre ellos uno con presuntos vínculos a una organización narcoterrorista.

Los individuos transferidos enfrentaban órdenes de aprehensión por delitos de alta gravedad en territorio mexicano, entre ellos homicidio y conductas relacionadas con el uso ilícito de armas de fuego.

Ronald Johnson no reveló los nombres de los detenidos ni los estados donde serán procesados, y tampoco identificó las agencias que participaron en los operativos, pero destacó que la cooperación beneficia a la seguridad de ambos países.

Embajador Ronald Johnson anuncia que EEUU devolvió a seis fugitivos más a México: uno tendría vínculos con el narco. X- @USAmbMex
Embajador Ronald Johnson anuncia que EEUU devolvió a seis fugitivos más a México: uno tendría vínculos con el narco. X- @USAmbMex

La transferencia de loas personas buscadas en México forma parte de una cadena de operaciones conjuntas entre ambos países que se ha intensificado desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump.

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En su publicación, Johnson atribuyó los resultados al liderazgo tanto del mandatario estadounidense como de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quienes reconoció públicamente como impulsores de esta colaboración.

“Los criminales tienen menos lugares donde esconderse y más formas para hacerles rendir cuentas”, escribió el diplomático en X.

Antecedentes: entregas previas en agosto

Personas buscadas en México entregadas por EEUU
Foto: X/ @USAmbMex

Dos días antes, el 16 de agosto, Johnson ya había anunciado la devolución de tres fugitivos adicionales en una sola jornada. Uno de ellos era señalado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y era requerido en Guanajuato por un delito vinculado a armas de fuego.

Los otros dos casos correspondían a delitos distintos: uno enfrentaba una orden de aprehensión por homicidio en Zacatecas, mientras que el tercero era buscado por fraude.

Más de 450 prófugos capturados desde enero de 2025 y 300 entregados a México

Detenidos EEUU fugitivos de México Embajada EU
Detenidos EEUU fugitivos de México (@USAmbMex/X)

El pasado 17 de julio, Johnson informó que desde enero de 2025 las autoridades estadounidenses habían detenido a más de 450 prófugos buscados por la justicia mexicana en suelo estadounidense. De ese total, más de 300 ya habían sido entregados a México para enfrentar procesos penales.

Entre los delitos que motivaron esas capturas se encontraban homicidio, abuso sexual y trata de personas, de acuerdo con lo señalado por el propio embajador.

“La cooperación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dando resultados. Desde enero de 2025, las autoridades de los Estados Unidos han detenido a más de 450 prófugos buscados por México”, escribió el embajador.

En su mensaje, Johnson también sostuvo que la cooperación bilateral favorece que los criminales sean detenidos y enfrenten la justicia.

Detenidos EEUU fugitivos de México Embajada EU
Detenidos EEUU fugitivos de México (@USAmbMex/X)

Estas acciones se llevan a cabo en medio de tensiones entre ambas naciones debido a que desde el inicio de la administración de Donald Trump comenzó una ofensiva en contra de los cárteles en los que presionó a México a través de aranceles.

Luego de negociaciones que hasta la fecha se mantienen, y en medio de conversaciones sobre el T-MEC, la relación con Estados Unidos se ha visto en medio de acusaciones y sanciones en contra de líderes criminales, así como de funcionarios como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Asimismo, agentes estadounidenses también han acusado en múltiples ocasiones que el gobierno de México tiene vínculos con cárteles.

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