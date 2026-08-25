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Niurka Marcos se lanza contra quienes ‘funaron’ a Victoria Ruffo por sus comentarios sobre el físico de la hija de Eugenio Derbez

La vedette reaccionó ante la controversia y respaldó a la actriz con un mensaje directo durante su encuentro con los medios

Niurka relató las veces que ha tenido que trabajar con narcotraficantes sin saber quiénes eran
Niurka Marcos aseguró que es normal que un artista trabaje con un narco Foto: Cuartoscuro
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Niurka Marcos salió en defensa de Victoria Ruffo luego de la polémica que provocaron los comentarios de la actriz sobre Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. La cubana fue cuestionada por los medios de comunicación sobre el tema y no dudó en respaldar a quien también considera una figura cercana dentro del espectáculo.

Durante su encuentro con reporteros, Niurka retomó la idea de que los niños atraviesan diferentes etapas físicas mientras crecen. “Todos los niños chiquitos nacen así”, comentó, antes de señalar que los cambios durante la infancia y la adolescencia forman parte de un proceso.

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Lejos de esquivar la controversia, la recién confirmada para la segunda temporada de La Granja VIP 2 aseguró que estaba dispuesta a recibir críticas por defender a Ruffo. “Hoy en día todo lo quieren hacer un drama”, expresó, antes de lanzar una de sus características respuestas directas: “Vicky, yo me voy a sumar a tu funada”.

Niurka se suma a la polémica y arremete contra las críticas

La actriz tiene 5 años de edad (Foto: Instagram/@niurka.oficial)
La actriz tiene 5 años de edad (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

La también actriz continuó con su postura y aseguró que las transformaciones físicas durante la infancia son normales.

“Es un proceso”, afirmó, mientras explicaba que existen etapas en las que los niños pueden tener proporciones corporales distintas antes de desarrollarse.

“Entonces, todos los que están funando a Vicky Ruffo, sí, hay niños que nacen feíto y luego se componen con la pena”, declaró. La frase fue acompañada por una recomendación para quienes cuestionaron a la actriz: “Estudien, infórmense, lean, googleen y desapendejense”.

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¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Aitana Derbez?

Victoria Ruffo defiende a hija de Eugenio Derbez tras ataques por el físico similar a él: “Están refeos a esa edad” (RS)
Victoria Ruffo defiende a hija de Eugenio Derbez tras ataques por el físico similar a él: “Están refeos a esa edad” (RS)

La polémica comenzó después de que Victoria Ruffo hiciera comentarios sobre el físico de Aitana Derbez durante una conversación con medios. Sus declaraciones generaron reacciones y llevaron a Alessandra Rosaldo a defender públicamente a su hija frente a los comentarios negativos.

Ruffo posteriormente explicó que sus respuestas suelen darse en tono de broma durante sus encuentros con reporteros y sostuvo que no tuvo intención de ofender. También manifestó que prefiere mantenerse al margen de este tipo de controversias porque, según explicó, sus palabras pueden terminar siendo interpretadas de una manera diferente.

La actriz aseguró que no consideraba haber dicho algo ofensivo y pidió que no la llevaran nuevamente a hablar sobre el tema. Además, señaló que no se arrepentía de sus palabras porque, desde su perspectiva, no existió una intención negativa detrás de sus comentarios.

Niurka Marcos deja claro de qué lado está

Victoria Ruffo revela nuevos detalles de su estado de salud
La actriz compartió las razones que la llevaron a asentarse de la obra "Las Leonas". Crédito: IG, victoriaruffo

Niurka no solamente defendió la postura de Ruffo, sino que también criticó la manera en que las redes sociales reaccionan ante determinadas declaraciones de las celebridades. “Hoy en día todo lo quieren hacer un drama”, insistió durante su encuentro con los medios.

La cubana reconoció que la polémica podía generar críticas, pero lejos de mostrarse preocupada, respondió con el estilo frontal que la caracteriza: “Me encanta que me funen, me excita, me encanta, me incorporo”. Con esa frase dejó claro que no pensaba apartarse del debate.

Finalmente, Niurka cerró su defensa con un mensaje todavía más contundente para quienes han cuestionado a Victoria Ruffo: “Y dejen de estar haciendo un pedo de todo. Y también agárrense todos de la mano y vayan y chinguen a su madre”. Así, la polémica sumó una nueva voz mientras Ruffo intenta dejar atrás el episodio y mantenerse fuera de nuevos enfrentamientos.

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