Quién es “El Abulón” y cómo llegó a ser el segundo al mando de Los Mezcales, exsocios del CJNG

(Fiscalía General del Estado de Oaxaca)

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Carlos Miguel ‘N’, alias “El Abulón”, es el presunto segundo al mando de Los Mezcales, una organización criminal activa en la capital de Colima y al menos cuatro municipios de esa entidad. Las autoridades lo identifican como un generador de violencia de alta relevancia.

Su historial delictivo motivó un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca y la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina. El arresto ocurrió en un fraccionamiento privado del Ejido Guadalupe Victoria, al norte de Oaxaca de Juárez, luego de acciones coordinadas de inteligencia.

El detenido acumula al menos cuatro alias adicionales: El Coco, El Pena, La Iguana y El León. Los registros de inteligencia del Gobierno de México lo ubican en una posición de mando dentro de la estructura de Los Mezcales.

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‘El Abulón’ dentro de Los Mezcales: de sicario a segundo al mando

Carlos Miguel ‘N’ comenzó su trayectoria delictiva como sicario y operador logístico en Colima y Villa de Álvarez. Así lo documentaron informes militares citados en 2022 por el periodista Rubén Mosso, de Milenio.

(Fiscalía General del Estado de Oaxaca)

En aquel periodo, las autoridades ya contaban con una orden de aprehensión en su contra por el homicidio de un familiar de José Bernabé ‘N’, alias La Vaca. La Vaca es el fundador de Los Mezcales, también conocidos como el Cártel Independiente de Colima.

Los Mezcales surgieron con un propósito territorial específico: desplazar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del control en Colima. La organización es, por tanto, una estructura criminal rival del CJNG, no una célula subordinada a ese cartel.

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La captura de La Vaca en agosto de 2022 en la Ciudad de México abrió un vacío de poder dentro de la organización. Ese hueco permitió el ascenso de Carlos Miguel ‘N’ hacia posiciones de mayor responsabilidad operativa.

Un segundo factor aceleró ese ascenso: el arresto en septiembre de 2022 de José de Jesús ‘N’, alias El Cejón, coordinador del grupo y persona cercana a La Vaca, detenido en Aguascalientes. Con dos eslabones superiores fuera de circulación, El Abulón consolidó su rol como operador principal del grupo en la capital colimense.

Un hombre permanece esposado con las manos sujetas por detrás de la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El homicidio de un funcionario del Cereso y la primera detención en 2023

El historial judicial de Carlos Miguel ‘N’ incluye una detención previa, ocurrida en junio de 2023. Las autoridades lo arrestaron entonces por su presunta participación en el homicidio de Javier Álvarez León, subdirector jurídico del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima.

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Álvarez León fue asesinado a tiros el 20 de marzo de 2018, al llegar a su domicilio en la colonia Jardines del Sol, en el municipio de Colima. El crimen quedó sin resolver judicialmente durante cinco años antes de derivar en la aprehensión de El Abulón.

Semanas después de esa detención, un juez lo vinculó a proceso por homicidio calificado y le impuso prisión preventiva como medida cautelar. Las circunstancias en las que recuperó su libertad son desconocidas hasta ahora.

El operativo del 21 de agosto y la coordinación Semar-Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la captura mediante un comunicado oficial. El operativo se ejecutó en un fraccionamiento privado del Ejido Guadalupe Victoria, municipio de Oaxaca de Juárez, lejos del territorio donde El Abulón operaba habitualmente.

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(Fiscalía General del Estado de Oaxaca)

La elección de Oaxaca como refugio sugiere que el detenido buscaba mantenerse fuera del alcance de las autoridades de Colima y de las instituciones federales con presencia en esa entidad. Los trabajos de inteligencia y el intercambio de información entre la AEI y la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar permitieron establecer su ubicación exacta.

La Fiscalía de Oaxaca precisó que el procedimiento se realizó con apego a los protocolos de derechos humanos. Tras la detención, El Abulón fue puesto a disposición de las instancias ministeriales correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las autoridades también coordinaron su traslado ante la autoridad judicial que lo requiere. Las investigaciones relacionadas con su actividad dentro de Los Mezcales continúan en curso.

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El alcance territorial de Los Mezcales en Colima

A Los Mezcales se les atribuyen homicidios, extorsión y narcomenudeo en la capital de Colima. La organización extendió su actividad delictiva hacia los municipios de Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo.

Un individuo con las manos esposadas a la espalda viste una camiseta gris oscura, parado frente a un fondo azul con inscripciones blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol específico de El Abulón dentro de esa estructura era el de operador encargado de mantener el control delictivo en la capital del estado. Las autoridades lo señalan como uno de los responsables directos de la violencia que registra Colima.

La detención representa, según la Fiscalía de Oaxaca, un golpe contra una estructura señalada como generadora de violencia regional. Corresponderá ahora a las autoridades ministeriales y judiciales determinar la responsabilidad de Carlos Miguel ‘N’ en los delitos que se le atribuyen y establecer si existen cargos o investigaciones adicionales pendientes.

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