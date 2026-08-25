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Belinda enternece con video alimentando a su perrito Popper al estilo oriental

El perro aparece de forma constante en el contenido que la artista comparte en redes y ya cuenta con un perfil independiente, un detalle que refuerza el lugar que ocupa en la vida pública de su dueña

Belinda alimenta a Popper/ @belindapop_Instagram

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Belinda compartió un video donde alimenta a Popper con palillos chinos en horas el video no tardó en sumar reacciones positivas por la tierna imagen dónde la cantante cuida con ternura a su fiel compañero.

Los comentarios no tardaron en llegar. La cantante Belinda publicó en su cuenta de Instagram @belindapop un video en el que da de comer a su chihuahua Popper utilizando palillos chinos. La escena, fue acompañada por un comentario dónde mencionó “La Dolce Vita”, frase que se ha vuelto representativa de su colaboración con Danna en un guiño muy personal.

El pequeño perro, un chihuahua blanco con manchas cafés, es uno de los personajes más queridos del contenido que la artista comparte en redes. Popper tiene incluso su propia cuenta en Instagram, @hey.popper, un detalle que habla del lugar que ocupa en la vida pública de su dueña.

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Una mujer le da comida con palillos a un perro chihuahua junto a vasos y platos en una mesa.
Según explicó la propia cantante, el nombre se lo pusieron sus amigos, a quienes describió como su círculo cercano (@belindapop/Instagram)

Un nombre con historia

Popper no fue bautizado por Belinda. Según explicó la propia cantante, el nombre se lo pusieron sus amigos, a quienes describió como su círculo cercano. Ella lo adoptó porque le pareció “sonoro y tierno” para un perro de dimensiones tan pequeñas.

El apelativo, sin embargo, carga con un doble sentido que ya le jugó una broma en julio de 2026. Durante una entrevista de promoción de Toy Story 5 —película en cuyo doblaje latino participa como la voz de Lilypad—, Belinda mostró al chihuahua y preguntó al entrevistador: “¿Qué es Popper para ti?”. El periodista, entre risas, le recordó: “Estamos en Disney”. La escena se volvió viral en TikTok en cuestión de horas.

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La envidia sana que desató Popper

(IG: @belindapop)
Entre los demás comentarios se mezclaron el humor y la ternura. “Todo un príncipe”, “Tan hermosos, viviendo la Dolce Vita” (IG: @belindapop)

Los seguidores de Belinda no escatimaron en expresar lo que sentían ante el video de los palillos chinos. El comentario con más me gusta fue contundente: “Ese perro tiene mejor vida que yo”, con 2,143 reacciones. Le siguió de cerca otro que rezaba: “En mi próxima vida quiero ser una perrita de Belinda”, con 1,135 me gusta.

Entre los demás comentarios se mezclaron el humor y la ternura. “Todo un príncipe”, “Tan hermosos, viviendo la Dolce Vita” y “No puedes ser así de perfecto, Popper” fueron algunas de las frases que dejaron los usuarios. Uno incluso retomó la broma ya conocida: “¿Sabes qué es popper? Jajajajaja, te amo”.

Popper no es el primero

Los perros de la cantante presentaban maltrato y daños severos después de asistir a una escuela de entrenamiento y cuidados caninos (Foto:Instagram/@belindapop)
Los perros de la cantante presentaban maltrato y daños severos después de asistir a una escuela de entrenamiento y cuidados caninos (Foto:Instagram/@belindapop)

El chihuahua blanco con manchas cafés es el más reciente de una larga lista de perros de la misma raza que han acompañado a Belinda. Antes de él estuvieron Bambi, Blu y Cuatro, este último regalo de su expareja, el cantante Christian Nodal.

Popper comparte hogar con un elenco nutrido de animales: Max, un pastor alemán; Flora, una cabra que Belinda presentó en abril de 2025; los gatos Glen y Kefi; Lola, un loro; y Rocky, una tortuga adoptada en 2020. La cantante ha documentado a cada uno de ellos en sus redes con la misma dedicación.

Sus proyectos más ambiciosos

Las mexicanas emocionaron a sus fans con un video acompañadas de su equipo de guardaespaldas (TikTok/Danna)
Las mexicanas emocionaron a sus fans con un video acompañadas de su equipo de guardaespaldas (TikTok/Danna)

El video de los palillos chinos llega en unmomento de gran visibilidad mediática para la cantante. El 27 de agosto de 2026 —dos días después de la publicación— se estrena “Dolce Vitta”, su colaboración con Danna Paola, disponible en plataformas digitales a las 18:00 horas. El tema, con base de sonidos electrónicos, forma parte del EP Wet Dreams de Danna y representa la primera vez que ambas artistas unen sus voces en un proyecto musical.

La canción nació en abril de 2026, cuando las dos cantantes coincidieron en un estudio de grabación en Madrid. Durante años, el público alimentó la idea de una rivalidad entre ellas; “Dolce Vitta” es la respuesta más directa a ese relato.

El otro frente abierto es de mayor envergadura. El 21 de agosto, Belinda anunció que protagonizará una miniserie de Prime Video en la que interpretará a Florence Cassez, la ciudadana francesa detenida en México en 2005 y liberada casi ocho años después por violaciones graves al debido proceso. La producción, prevista para 2027, tiene dirección de Humberto Hinojosa y guion de Daniel Krauze, con Amazon MGM Studios, El Estudio y Tigre Pictures como productoras.

Belinda no solo actuará: también figurará como productora asociada del proyecto. “Desde el primer día he puesto todo mi corazón en este proyecto”, escribió en Instagram. El anuncio, no obstante, generó rechazo inmediato de Ezequiel Elizalde, víctima de la banda Los Zodiaco, quien exigió mediante un requerimiento legal que no se utilice su nombre ni su historia sin consentimiento.

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