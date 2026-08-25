¿Cómo preparar picaditas? el antojito más popular para el desayuno o la cena en Veracruz

¡Crujientes, humeantes y con aroma a maíz recién molido! Las picaditas son uno de los antojitos más icónicos de Veracruz, perfectas tanto para el desayuno como para la cena.
Su base dorada y sus bordes bien formados guardan en el centro una deliciosa salsa y, muchas veces, queso fresco o carne deshebrada.
En Veracruz, las picaditas son más que comida rápida: son tradición. Se preparan en reuniones familiares, se venden en las esquinas y acompañan tardes lluviosas o mañanas de fiesta.
Su sabor combina perfectamente con un café de olla o un vaso de atole, y cada familia tiene su toque especial, desde la salsa roja hasta la verde.
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Receta de picaditas
Las picaditas son pequeñas tortitas de masa de maíz, gruesas y con un borde marcado, que se cuecen en comal y se rellenan en el centro con salsa, queso y, a veces, carne. La clave está en lograr el punto exacto de la masa y un sellado crujiente en el comal. Es una receta sencilla, pero requiere atención para que las bases queden suaves por dentro y crujientes por fuera.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de masa de maíz nixtamalizado (puedes usar masa instantánea)
- 1/2 taza de agua tibia
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/4 taza de manteca de cerdo o aceite vegetal
- Salsa roja o verde al gusto
- 100 g de queso fresco desmenuzado
- 1/2 cebolla picada
- 1/2 taza de carne de res deshebrada o pollo (opcional)
- Frijoles refritos (opcional)
- Crema agria (opcional)
Cómo hacer picaditas, paso a paso
- Mezcla la masa con el agua y la sal hasta que esté suave y manejable. Si usas masa instantánea, sigue las instrucciones del paquete.
- Divide la masa en porciones del tamaño de una pelota de golf.
- Forma discos gruesos (aprox. de 1 cm) con cada bolita, usando las manos húmedas para evitar que se peguen.
- Calienta el comal a fuego medio-alto y pon los discos. Cocina 2 minutos por cada lado hasta que empiecen a inflarse y dorarse.
- Marca el borde: usando los dedos o el canto de una cuchara, pellizca el borde de cada disco para formar una pequeña pared que sostenga el relleno.
- Unta un poco de manteca o aceite sobre las picaditas y deja dorar 1 minuto más.
- Rellena el centro con salsa caliente y espolvorea con queso fresco y cebolla. Añade carne, frijoles o crema si quieres.
- Sirve caliente. Acompaña con café o atole.
Consejos técnicos:
- No dejes que la masa se reseque durante el formado.
- El borde se marca mejor en caliente, justo al sacar del comal.
- Usa salsa caliente para que el queso se funda ligeramente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 picaditas medianas (aprox. 4 porciones).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 210 kcal
- Proteínas: 6 g
- Grasas: 8 g
- Carbohidratos: 28 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las bases de picaditas sin salsa en un recipiente hermético, en nevera, hasta 2 días. Para recalentar, usa comal o sartén. No se recomienda congelar, ya que la textura puede perderse.
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