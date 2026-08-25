¿Cómo preparar picaditas? el antojito más popular para el desayuno o la cena en Veracruz

Varias picaditas de maíz con salsa, queso y carne se cuecen sobre un comal de barro en una cocina tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¡Crujientes, humeantes y con aroma a maíz recién molido! Las picaditas son uno de los antojitos más icónicos de Veracruz, perfectas tanto para el desayuno como para la cena.

Su base dorada y sus bordes bien formados guardan en el centro una deliciosa salsa y, muchas veces, queso fresco o carne deshebrada.

En Veracruz, las picaditas son más que comida rápida: son tradición. Se preparan en reuniones familiares, se venden en las esquinas y acompañan tardes lluviosas o mañanas de fiesta.

Su sabor combina perfectamente con un café de olla o un vaso de atole, y cada familia tiene su toque especial, desde la salsa roja hasta la verde.

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Una comerciante cocina picaditas de maíz con salsa roja y verde en un puesto de comida callejera en Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de picaditas

Las picaditas son pequeñas tortitas de masa de maíz, gruesas y con un borde marcado, que se cuecen en comal y se rellenan en el centro con salsa, queso y, a veces, carne. La clave está en lograr el punto exacto de la masa y un sellado crujiente en el comal. Es una receta sencilla, pero requiere atención para que las bases queden suaves por dentro y crujientes por fuera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

2 tazas de masa de maíz nixtamalizado (puedes usar masa instantánea) 1/2 taza de agua tibia 1/2 cucharadita de sal 1/4 taza de manteca de cerdo o aceite vegetal Salsa roja o verde al gusto 100 g de queso fresco desmenuzado 1/2 cebolla picada 1/2 taza de carne de res deshebrada o pollo (opcional) Frijoles refritos (opcional) Crema agria (opcional)

Cómo hacer picaditas, paso a paso

Mezcla la masa con el agua y la sal hasta que esté suave y manejable. Si usas masa instantánea, sigue las instrucciones del paquete. Divide la masa en porciones del tamaño de una pelota de golf. Forma discos gruesos (aprox. de 1 cm) con cada bolita, usando las manos húmedas para evitar que se peguen. Calienta el comal a fuego medio-alto y pon los discos. Cocina 2 minutos por cada lado hasta que empiecen a inflarse y dorarse. Marca el borde: usando los dedos o el canto de una cuchara, pellizca el borde de cada disco para formar una pequeña pared que sostenga el relleno. Unta un poco de manteca o aceite sobre las picaditas y deja dorar 1 minuto más. Rellena el centro con salsa caliente y espolvorea con queso fresco y cebolla. Añade carne, frijoles o crema si quieres. Sirve caliente. Acompaña con café o atole.

Una infografía de Infobae detalla los siete pasos necesarios para elaborar picaditas tradicionales de la gastronomía mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

No dejes que la masa se reseque durante el formado.

El borde se marca mejor en caliente, justo al sacar del comal.

Usa salsa caliente para que el queso se funda ligeramente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 picaditas medianas (aprox. 4 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal

Proteínas: 6 g

Grasas: 8 g

Carbohidratos: 28 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las bases de picaditas sin salsa en un recipiente hermético, en nevera, hasta 2 días. Para recalentar, usa comal o sartén. No se recomienda congelar, ya que la textura puede perderse.

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