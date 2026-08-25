¿Enrique Inzunza pedirá licencia? Ricardo Monreal aseguró que cada quien debe “valorar si le está haciendo bien al movimiento”

El diputado Ricardo Monreal instó al senador Enrique Inzunza a "valorar" su permanencia en la Cámara alta, donde no ha querido solicitar licencia pese al escándalo por las acusaciones de Estados Unidos que lo relacionan con "Los Chapitos". (Crédito: Cámara de Diputados)

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Tras la segunda licencia solicitada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ahora, la bancada de Morena en el Congreso de la Unión pone al centro del debate la permanencia de Enrique Inzunza en el Senado de la República, quien también es acusado por el Departamento de Justicia del de los Estados Unidos de operar como enlace con la facción criminal de “Los Chapitos” y el gobierno sinaloense.

Este 25 de agosto de 2026, en conferencia de prensa el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, fue cuestionado por la prensa sobre su opinión de quien fungió como Secretario General de Gobierno de Rocha Moya hasta 2024, de quien dijo “será él quien decida si mantiene su posición o si toma otra decisión”.

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Monreal insta a Inzunza a valorar su permanencia en el Senado

El diputado zacatecano detalló que no tiene la facultad para intervenir en las decisiones que se tomen en la Cámara Alta, por lo que prefirió no lanzar el “consejo” de manera directa como lo hizo con Rocha Moya: “El respeto a la cámara ajena es la paz. No me voy a meter con ningún senador, no actuaré con imprudencia y será la cámara de senadores la que decida”.

El senador Enrique Inzunza no ha solicitado licencia a su cargo pese a las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con Los Chapitos. (Foto: redes sociales)

Sin embargo, recordó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que tanto el partido oficialista como el Gobierno de México calificaron como “personal” la decisión del gobernador de Sinaloa a quien el Congreso local le avaló la segunda licencia el fin de semana pasado:

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“Cada uno tiene que valorar su posición dentro del movimiento. Cada uno debe valorar si está haciendo bien al movimiento o uno tiene que retirarse del movimiento para no afectarlo”.

Pese a advertir que no realizaría ningún señalamiento a su compañero de partido, Monreal puntualizó que será el grupo parlamentario en la Cámara Alta el que defina la situación de Inzunza.

Meten presión a Inzunza para que pida licencia

Otro que no se retracta es Enrique Inzunza, asegura que regresará al Senado de la República de manera presencial. (X/@InzunzaCazarez)

Desde el pasado 29 de abril, día en que se dieron a conocer las acusaciones en contra de Enrique Inzunza, Rocha Moya y ocho personas más que formaban o en algún momento fueron parte del gabinete del gobernador de Sinaloa con licencia, la oposición ha instado al legislador a presentar el proceso para separarse del cargo y enfrentar sin fuero las investigaciones.

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A casi cuatro meses de que el escándalo estallara, el senador sigue percibiendo un sueldo, asegurando que continúa realizando “labores sustantivas” conforme a su cargo, pese a que solo ha tenido una participación vía Zoom en la Comisión de Justicia.

Ante los señalamientos de los estadounidenses y luego de la presión que generó el retorno de 32 horas de Rocha Moya como titular del Ejecutivo Federal, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instó a Inzunza a tomar la decisión ante el contexto que enfrenta y presiona rumbo a las elecciones de 2027:

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“Particularmente él quien ha reiterado que no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de asuntos, yo creo lo mejor es mantener la licencia”.

Rubén Rocha Moya duró casi 32 horas al frente de Sinaloa, debido a presiones de Morena y del Gobierno de México presentó su segunda licencia. (Foto: redes sociales)

A solo unos días de que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones, el morenista Gerardo Fernández Noroña, aseguró que de presentarse al recinto legislativo como lo dio a conocer el pasado 22 de julio, podría desatar un mayor disgusto:

“Yo creo en la honorabilidad de Insunza, pero me parece que es evidente que si él se presenta se va a desatar igual una ofensiva en contra del movimiento, entonces va a tener que hacer una tarea de sacrificio”.

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