México

Citlalli Hernández desmiente presunta agenda oficial de la presentación de coordinadores de Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones pide seguir solo vías institucionales

Citlalli Hernández acusó que algunos gobiernos conservadores han promovido el retroceso de derechos de las mujeres. | Secretaría de las Mujeres
Citlalli Hernández desmintió una agenda apócrifa sobre la presentación de coordinadores estatales de Morena. | Secretaría de las Mujeres
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Morena desmintió este 25 de agosto una supuesta agenda sobre la presentación de sus coordinadores estatales y, al mismo tiempo, confirmó en actos públicos los primeros nombramientos rumbo a las elecciones de 2027.

Dichos nombramientos son Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche y Rosa María Bayardo Cabrera en Colima, figuras que Morena perfila como sus principales cartas para disputar esas gubernaturas.

La aclaración salió de Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien informó en X que laagenda oficial” difundida en redes era falsa y que la información del proceso solo se comunica por los canales institucionales de Morena.

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El calendario desmentido enlistaba presentaciones estatales entre el martes 25 y el domingo 30 de agosto de todos los estados que cambiarán de gobernador en los comicios del 2027.

Los tres primeros nombramientos se hicieron públicos este mismo martes como parte del proceso interno con el que Morena organiza su estructura territorial en entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

Morena confirmó tres perfiles mientras negaba una agenda apócrifa

Morena destapa a candidata para la gubernatura de Aguascalientes

En Aguascalientes, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena presentó a Nora Ruvalcaba como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. El partido la colocó así como su apuesta para la gubernatura en el próximo proceso electoral local.

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Al rendir protesta, Ruvalcaba dijo que su prioridad será trabajar en unidad, dejar atrás diferencias internas y concentrar esfuerzos para que la Cuarta Transformación llegue a todo el estado. También planteó integrar en ese bloque a Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y la sociedad de Aguascalientes.

La morenista sostuvo que el proyecto busca consolidar el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación y fortalecer el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Añadió que la defensa de la soberanía nacional y la transformación del país deben estar por encima de intereses personales o de grupo, y que el trabajo territorial será la base para 2027.

Ruvalcaba es fundadora de Morena y tiene una trayectoria política de más de 29 años. Es licenciada en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior y también en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional.

Campeche y Colima quedaron bajo figuras con licencia de sus cargos locales

Morena destapa a Pablo Gutiérrez como candidato a Campeche
Morena designó en Campeche a Pablo Gutiérrez Lazarus, presidente municipal con licencia de Ciudad del Carmen. (Archivo Infobae)

En Campeche, Morena designó a Pablo Gutiérrez Lazarus, presidente municipal con licencia de Ciudad del Carmen, como coordinador estatal rumbo a 2027. Durante la conferencia de prensa, Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, afirmó: “Hemos tomado la decisión con base en la decisión del pueblo de Campeche.

Montiel también celebró su incorporación al movimiento desde 2020 y dijo: “Es un orgullo porque él desde su propia historia siempre ha enfrentado al régimen de corrupción y privilegios que se vivió cuando gobernaba el PRI, particularmente el hoy monarca del PRI Alito Moreno.

Citlalli Hernández agradeció a los tres aspirantes que participaron por ese cargo y felicitó a Gutiérrez Lazarus por el nombramiento.

Gutiérrez Lazarus fue atacado en 2021 cuando era candidato a la alcaldía de Ciudad del Carmen por un grupo identificado presuntamente como integrantes del PRI, con quienes tuvo un enfrentamiento y sufrió .físicas y verbales.

Rosa María Bayardo Cabrera recibió el nombramiento de coordinadora estatal de Morena en Colima. (Archivo Infobae)
Rosa María Bayardo Cabrera recibió el nombramiento de coordinadora estatal de Morena en Colima. (Archivo Infobae)

En Colima, la designada fue Rosa María Bayardo Cabrera, alcaldesa con licencia de Manzanillo. Ese cargo representa el primer paso para definir a la eventual candidata o candidato de Morena a la gubernatura estatal de manera formal.

A diferencia de otros actos, Bayardo llegó sin el acompañamiento de los demás aspirantes que participaron en el proceso interno.

La figura de coordinadora estatal funciona como una fase previa a la candidatura formal y concentra tareas como organizar actividades territoriales, encabezar asambleas, difundir los principios del movimiento, recorrer regiones del estado y preparar el terreno para la elección.

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