Consulado de EEUU emite alerta por amenaza en Mexicali: pide a ciudadanos alejarse de edificios gubernamentales

Las banderas de México y Estados Unidos ondean junto a una sirena de emergencia activa ante un edificio institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió la noche de este lunes una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California, y suspendió todas las actividades de su personal en la ciudad fronteriza para este martes 25 de agosto, ante información sobre una posible amenaza cuya naturaleza no fue precisada.

La alerta, publicada a través de la Misión de Estados Unidos en México, instruye a los ciudadanos estadounidenses que residan o visiten Mexicali a mantenerse alejados de edificios gubernamentales durante la jornada. El aviso es directo: “Debido a información sobre una amenaza, las actividades del gobierno de los EEUU en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos para el 25 de agosto”. La advertencia no identifica al posible responsable ni especifica el tipo de incidente que podría producirse.

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Hasta el cierre de esta edición, ninguna dependencia estatal o municipal mexicana había emitido un comunicado propio sobre las condiciones de seguridad en la ciudad ni sobre la naturaleza de la amenaza referida por el gobierno estadounidense.

Pide buscar refugio en caso de incidente

(Captura de pantalla)

La alerta consigna una serie de medidas preventivas para los ciudadanos estadounidenses presentes en Mexicali. El gobierno de Estados Unidos les pide evitar los edificios gubernamentales, buscar refugio si ocurre un incidente, informar a familiares y amigos sobre su situación, y seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas.

El aviso también exhorta a monitorear los medios de comunicación locales y a permanecer atentos al entorno. El Consulado en Tijuana puso a disposición la línea de la Embajada de Estados Unidos en México —(55) 5080 2000 desde México, y 011 52 55 5080 2000 desde Estados Unidos— y el número del Departamento de Estado para asuntos consulares: +1-888-407-4747.

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No es la primera vez que Estados Unidos emite una alerta de este tipo para una ciudad mexicana. El pasado 5 de agosto, el gobierno estadounidense suspendió actividades en Michoacán tras amenazas contra inspectores del Departamento de Agricultura (USDA), una medida que derivó en la interrupción temporal de exportaciones de aguacate.

Mexicali, plaza estratégica del crimen organizado con presencia de Los Rusos

Lo equivalemnte a cuatro millones de dosis de fentabnilo fue lo ibcautado a Los Rusos, brazo armados del Cártel de Sinaloa, facción Los Mayos Foto: SSPC

La alerta llega días después de que el Gabinete de Seguridad ejecutara un operativo en Mexicali contra un inmueble vinculado al grupo delictivo conocido como Los Rusos, célula del Cártel de Sinaloa ligada a la facción de los Zambada.

El operativo, coordinado con información de la DEA, resultó en el aseguramiento de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo —más de 4 millones de dosis—, un arma de fuego y varios vehículos, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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Los Rusos han consolidado su presencia en Mexicali durante los últimos cinco años y mantienen control sobre la distribución de drogas en la zona urbana mediante territorios y puntos de venta conocidos como “conectas”. La organización también enfrenta disputas con grupos ligados a otras facciones del mismo cártel.

Mexicali es considerada plaza estratégica por su ubicación fronteriza con Calexico, California, y por los corredores de tráfico que conectan hacia el sur y el oeste de Estados Unidos.

La violencia en la ciudad no se limita al narcotráfico. En días recientes, un agente estatal de seguridad fue asesinado junto a su esposa en un ataque armado en Mexicali.

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