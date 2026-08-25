México
Agregar Infobae enGoogle

Consulado de EEUU emite alerta por amenaza en Mexicali: pide a ciudadanos alejarse de edificios gubernamentales

El Consulado informó que suspendió todas las actividades de su personal en la ciudad fronteriza para este martes

Dos banderas cruzadas, de México y Estados Unidos, con una sirena roja encendida en el centro y un edificio desenfocado de fondo.
Las banderas de México y Estados Unidos ondean junto a una sirena de emergencia activa ante un edificio institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió la noche de este lunes una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California, y suspendió todas las actividades de su personal en la ciudad fronteriza para este martes 25 de agosto, ante información sobre una posible amenaza cuya naturaleza no fue precisada.

La alerta, publicada a través de la Misión de Estados Unidos en México, instruye a los ciudadanos estadounidenses que residan o visiten Mexicali a mantenerse alejados de edificios gubernamentales durante la jornada. El aviso es directo: “Debido a información sobre una amenaza, las actividades del gobierno de los EEUU en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos para el 25 de agosto”. La advertencia no identifica al posible responsable ni especifica el tipo de incidente que podría producirse.

PUBLICIDAD

Hasta el cierre de esta edición, ninguna dependencia estatal o municipal mexicana había emitido un comunicado propio sobre las condiciones de seguridad en la ciudad ni sobre la naturaleza de la amenaza referida por el gobierno estadounidense.

Pide buscar refugio en caso de incidente

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La alerta consigna una serie de medidas preventivas para los ciudadanos estadounidenses presentes en Mexicali. El gobierno de Estados Unidos les pide evitar los edificios gubernamentales, buscar refugio si ocurre un incidente, informar a familiares y amigos sobre su situación, y seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas.

El aviso también exhorta a monitorear los medios de comunicación locales y a permanecer atentos al entorno. El Consulado en Tijuana puso a disposición la línea de la Embajada de Estados Unidos en México —(55) 5080 2000 desde México, y 011 52 55 5080 2000 desde Estados Unidos— y el número del Departamento de Estado para asuntos consulares: +1-888-407-4747.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que Estados Unidos emite una alerta de este tipo para una ciudad mexicana. El pasado 5 de agosto, el gobierno estadounidense suspendió actividades en Michoacán tras amenazas contra inspectores del Departamento de Agricultura (USDA), una medida que derivó en la interrupción temporal de exportaciones de aguacate.

Mexicali, plaza estratégica del crimen organizado con presencia de Los Rusos

Lo equivalemnte a cuatro millones de dosis de fentabnilo fue lo ibcautado a Los Rusos, brazo armados del Cártel de Sinaloa, facción Los Mayos Foto: SSPC
Lo equivalemnte a cuatro millones de dosis de fentabnilo fue lo ibcautado a Los Rusos, brazo armados del Cártel de Sinaloa, facción Los Mayos Foto: SSPC

La alerta llega días después de que el Gabinete de Seguridad ejecutara un operativo en Mexicali contra un inmueble vinculado al grupo delictivo conocido como Los Rusos, célula del Cártel de Sinaloa ligada a la facción de los Zambada.

El operativo, coordinado con información de la DEA, resultó en el aseguramiento de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo —más de 4 millones de dosis—, un arma de fuego y varios vehículos, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Los Rusos han consolidado su presencia en Mexicali durante los últimos cinco años y mantienen control sobre la distribución de drogas en la zona urbana mediante territorios y puntos de venta conocidos como “conectas”. La organización también enfrenta disputas con grupos ligados a otras facciones del mismo cártel.

Mexicali es considerada plaza estratégica por su ubicación fronteriza con Calexico, California, y por los corredores de tráfico que conectan hacia el sur y el oeste de Estados Unidos.

La violencia en la ciudad no se limita al narcotráfico. En días recientes, un agente estatal de seguridad fue asesinado junto a su esposa en un ataque armado en Mexicali.

Temas Relacionados

EEUUMexicaliBaja CaliforniaamenazaConsulado de EEUUSeguridadmexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima CDMX y resto de México hoy lunes 24 de agosto EN VIVO: Tormenta tropical Iselle se aleja, prevén lluvias

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

Clima CDMX y resto de México hoy lunes 24 de agosto EN VIVO: Tormenta tropical Iselle se aleja, prevén lluvias

Cuáles son las sanciones del Metro CDMX a los comerciantes que incumplan el nuevo reglamento

El STC Metro regularizará el comercio dentro de sus instalaciones para garantizar espacios seguros para los usuarios

Cuáles son las sanciones del Metro CDMX a los comerciantes que incumplan el nuevo reglamento

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

Chispazo hoy 24 de agosto: todos los resultados ganadores del último sorteo de la Lotería Nacional

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo hoy 24 de agosto: todos los resultados ganadores del último sorteo de la Lotería Nacional

Caeli sale en defensa de Mariana Ochoa tras ataque de Flor Vigna, “no tienes ni tantito el éxito de Mariana”

La influencer reavivó el insulto de Flor a Mariana Ochoa dentro de La Casa de los Famosos México 2026 al llamarla “fracasada”

Caeli sale en defensa de Mariana Ochoa tras ataque de Flor Vigna, “no tienes ni tantito el éxito de Mariana”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de agosto: Sinaloa suspende sesión para elegir a nuevo gobernador interino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de agosto: Sinaloa suspende sesión para elegir a nuevo gobernador interino

Fiscalía de Sonora niega investigación contra Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exfuncionario que fue hallado en fosa clandestina

Integrante de La Ronda 88 buscaba resquicio en la ley para quedar libre, pero la SCJN le cerró la puerta

Fiscal Alan Wilson presenta cargos contra 31 personas por traficar droga de cárteles mexicanos hasta Carolina del Sur

Aplaude Ronald Johnson el megaoperativo de México contra el CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México en vivo: Masad es el nuevo líder de la semana y compartirá la suite con Yahir

La Casa de los Famosos México en vivo: Masad es el nuevo líder de la semana y compartirá la suite con Yahir

Mon Laferte desata polémica al encarar a joven en el aeropuerto: “Un verdadero fan se sabría mis canciones”

Caeli sale en defensa de Mariana Ochoa tras ataque de Flor Vigna, “no tienes ni tantito el éxito de Mariana”

Acusan al influencer Ese Pérez por lanzar amenaza a Masad Altamimi, qué sucederá al salir de La Casa de los Famosos

Gerardo Ortiz niega haber invitado a Emma Coronel a uno de sus conciertos

DEPORTES

Club América revela reporte médico de una de sus figuras tras cirugía

Club América revela reporte médico de una de sus figuras tras cirugía

Por esta razón el Club Puebla se disculpó con Santos tras la Jornada 5

César Huerta se queda sin equipo en Europa pero le hace el feo a la Liga MX

Sheffield Wednesday vs Wolverhampton: cuándo y dónde ver el encuentro de Raúl Jiménez por la Carabao Cup desde México

Solar II, luchador mexicano, fallece a los 66 años de edad: “Una leyenda de la Arena México”