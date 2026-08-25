Amenazas de Los Rusos habrían provocado la alerta de seguridad de EEUU en Mexicali

La alerta de EEUU pide que se eviten los edificios gubernamentales en Mexicali. (Facebook/Border Zoom)

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Luego de que la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos para no viajar a Mexicali, Baja California, el gobierno estatal implementó un operativo de seguridad para prevenir y contener “cualquier tipo de contingencia”.

Y es que la alerta pidió que se eviten los edificios gubernamentales en Mexicali debido a información sobre amenazas, además de que se preste atención al entorno y se busque refugio en caso de incidente.

Tras la emisión de la alerta -que no especifica las amenazas que se tendrían en Mexicali- el periodista Luis Chaparro reveló que fuentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en San Diego, le confirmaron que esta se debió a que la agencia interceptó al menos una llamada donde miembros del grupo criminal de Los Rusos planean atentar contra instalaciones de la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República (FGR) en esa ciudad.

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El Semanario Zeta también reportó que se trataría de una alerta emitida por amenazas emitidas por el mismo grupo delictivo, el cual ha sido golpeado en varias ocasiones por autoridades estatales y federales en los últimos meses.

Por su parte, Infobae México consultó con fuentes de seguridad de Mexicali, quienes detallaron que hasta el momento no tienen información acerca del origen de la alerta de EEUU y aseguró que las condiciones de seguridad se han mantenido en el municipio.

Sin embargo, medios locales han reportado la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en instalaciones de la Plaza de los Tres Poderes y de la FGR en Mexicali desde las primeras horas de este martes.

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Foto: Gobierno de Baja California

Como respuesta a la alerta, el gobierno de Baja California emitió un comunicado en el que aseguró que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han trabajado de forma rigurosa, continua y coordinada para prevenir y contener la inseguridad en Mexicali.

El general Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Ciudadana y coordinador de la estrategia de la Mesa de la Paz, detalló que los protocolos de seguridad se mantienen y se reforzarán de manera estratégica en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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“Por indicación directa de la Gobernadora Marina del Pilar, las fuerzas estatales y federales actuamos de forma coordinada para salvaguardar el orden y la tranquilidad en la capital del estado. Los operativos de prevención, patrullaje y vigilancia se mantienen activos en su totalidad”, afirmó.

Los golpes a Los Rusos, el brazo armado de Los Mayos

Uno de los últimos golpes se informó el pasado 20 de agosto, cuando autoridades federales en coordinación con la DEA lograron el aseguramiento de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo equivalentes a 4 millones de dosis en un domicilio vinculado a Los Rusos.

Omar García Harfuch, Ssecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó el decomiso de 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis en Mexicali, Baja California Fotop: SSPC

En las últimas semanas las autoridades federales y estatales han realizado diversas detenciones de miembros de esta célula criminal, así como cateos y aseguramientos. En los últimos dos meses han sido capturados al menos 15 de sus integrantes.

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Este grupo criminal es identificada como brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual le rendía cuentas directamente a Ismael “El Mayo” Zambada y por cuyo líder, identificado como Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta por 5 millones de dólares para lograr su captura.

De acuerdo con la DEA y el FBI, Ponche Félix es el fundador y líder del brazo armado, el cual se dedica a gestionar la producción y el tráfico de drogas como el fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia los Estados Unidos.

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(FOTO: DEA)

Hasta el momento las autoridades no han brindado mayor información acerca del origen de la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos, pero cabe recordar que una acción similar ocurrió en Michoacán en semanas recientes, donde se anunció una de nivel 4 tras la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, cuya caída provocó amenazas en contra de empresarios e inspectores estadounidenses.