Gobierno presume que el 80% de líneas con terminación 0 ya están registradas

La CRT detalló que 2 millones 353 mil 453 líneas con terminación en “0” ya se reactivaron tras completar el proceso de vinculación. Crédito: CRT

Guardar

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que al 19 de agosto ya se vincularon 9 millones 675 mil 589 líneas telefónicas con terminación en “0”, lo que equivale a 78.9% del total de ese bloque. De acuerdo con la CRT, la meta considerada para ese dígito es de 12 millones 268 mil 608 líneas.

Según la CRT, de las líneas con terminación “0” que fueron suspendidas, 2 millones 353 mil 453 ya se reactivaron tras completar el proceso de vinculación. El organismo señaló que quienes tengan el servicio suspendido “no perdieron su número” y pueden recuperar la línea de forma inmediata al vincularla con su compañía telefónica.

PUBLICIDAD

La Comisión prevé que en los próximos días se reactiven alrededor de 2.6 millones de líneas adicionales y que se realice una depuración de alrededor de 2.5 millones de líneas en desuso en ese bloque.

La CRT prevé que en los próximos días se reactiven alrededor de 2.6 millones de líneas adicionales con terminación en “0”. (Cuartoscuro)

En el acumulado nacional, la CRT reportó 73.2 millones de líneas vinculadas, equivalentes a 60.5% del total esperado, con una depuración estimada de alrededor de 25 millones de líneas que no se usan.

De acuerdo con la CRT, las principales razones por las que las líneas están en desuso son por chips de regalo (en paquetes) que nunca fueron activados, tarjetas de un solo uso adquiridos por visitantes temporales o por promociones.

PUBLICIDAD

El calendario oficial de vinculación por último dígito continúa con el 1 el 31 de agosto; el 2 el 15 de septiembre; el 3 el 30 de septiembre; el 4 el 15 de octubre; el 5 el 31 de octubre; el 6 el 15 de noviembre; el 7 el 30 de noviembre; el 8 el 15 de diciembre y el 9 el 31 de diciembre, de acuerdo con la CRT.

Para realizar el trámite, la CRT indicó que se puede acudir a un centro de atención de la compañía telefónica o hacerlo a distancia mediante las plataformas de cada empresa. La Comisión también apuntó que la vinculación busca eliminar el anonimato en líneas móviles para contribuir al combate de delitos como fraude y extorsión.

PUBLICIDAD

CRT inició la suspensión de las líneas con terminación 0 que no se vinculen con la CURP

La comisión indicó que el corte ocurre dentro de 72 horas desde el primer minuto del día posterior al vencimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CRT informó el pasado 16 de agosto que las líneas móviles con terminación “0″ que no completaron la vinculación con la CURP entraron en suspensión dentro de las 72 horas posteriores al primer minuto del día, pero aclaró que el número no se cancela ni se pierde: se reactiva en cuanto el usuario termina el registro con su compañía telefónica.

El proceso ya dejó atrás su primer corte y todavía había alrededor de 76.5 millones de usuarios pendientes de inscribir su línea al 26 de julio, de acuerdo con cifras de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En esa fecha se contabilizaban 68 millones de registros.

PUBLICIDAD

La medida aplica de forma gradual para los números que siguen sin vincularse. Según la CRT, para recuperar el servicio basta con completar el trámite ante la operadora.

Suspensión no elimina la línea y el trámite puede hacerse aun sin saldo

La CRT explicó que el usuario recupera el servicio al concluir el trámite ante su operadora de telefonía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta oficial del Gobierno es que una línea suspendida por falta de vinculación no desaparece. La restricción es temporal y se levanta cuando el titular concluye el registro con la empresa de telefonía.

El trámite puede hacerse por internet desde el propio celular o de manera presencial, según el comunicado difundido por la dependencia. La CRT también señaló que el acceso a las plataformas de registro no requiere saldo, no consume datos móviles y funciona incluso con la línea suspendida.

PUBLICIDAD

En el portal registratulinea.crt.gob.mx se pueden consultar las direcciones de los sitios oficiales de las compañías donde se realizó la vinculación. Para completar el registro solo se pide una identificación oficial vigente con CURP y, según la comisión, no se almacenan datos biométricos.

Si la fecha límite vence y el usuario no hace el trámite, la compañía telefónica dispone de 72 horas para suspender la línea. Esa interrupción temporal afecta llamadas, mensajes SMS y datos móviles.

La suspensión, de acuerdo con la información oficial, no cancela de manera definitiva el número. Aun con la línea restringida, el usuario puede comunicarse con números de emergencia como el 911 y con los centros de atención a clientes de su operadora para regularizar su situación.

PUBLICIDAD